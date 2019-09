Stiri pe aceeasi tema

- Israelul are nevoie de libertate deplina de actiune contra Iranului, a spus premierul Benjamin Netanyahu joi in cadrul intalnirii sale de la Soci cu presedintele rus Vladimir Putin pentru a discuta eforturile de coordonare militara comune in Siria, relateaza Reuters.

- Gigi Becali l-a iertat pe fundașul Mihai Balașa, 24 de ani, și a anunțat ca acesta va juca luni, contra Astrei, de la ora 21:00. Astra - FCSB, ultimul meci din etapa a 4-a din Liga se joaca luni, de la ora 21:00. Meciul va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și in direct pe Look Plus, TV Digi Sport…

- Florin Pavel, care practica acest sport de doar opt ani, face furori printre specialistii acestui sport, dar si in mass-media internationala, inclusiv pe CNN, gratie abilitatilor sale incredibile

- Oana Mareș, fosta soție a lui Augusti Viziru este o femeie implinita atat pe plan personal cat și profesional. A revenit recent cu o noua emisiune la TVR 2 și se declara un om fericit. Vedeta a vorbit pentru revista VIVA!, despre momentele in care s-a simțit cel mai fericita. „Fericire = Dragos + Nicolai.…

- Luna august 2019 aduce schimbari tuturor nativilor, insa doar patru zodii sunt norocoase. Acestea vor da lovitura si obtin tot ce isi doresc. Vezi daca te numeri si tu printre zodiile norocoase ale lunii august.

- Anna Lesko a facut senzatie la o nunta cu staif din Capitala. Vedeta si echipa ei de dansatori au incins atmosfera pe ritmuri balcanice, spre deliciul mirilor si invitatilor prezenti la eveniment.

- Rusia și Turcia se afla in discuții in legatura cu posibilitatea de a fabrica in comun, in Turcia, componente pentru sistemul rus de aparare anti-aerian S-400, a declarat Sergei Chemezov, președintele concernului rusesc de stat Rostec, citat de agenția TASS, potrivit Reuters, potrivit mediafax.Citește…

- Americanca Cori “Coco” Gauff, de doar 15 ani, 15 ANI! a reușit o performanța istorica dupa ce a eliminat-o in turul I pe Venus Williams in doua seturi identice: 6-4, 6-4. Gauff a primit o invitație sa...