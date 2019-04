Liberia: Preşedintele George Weah, privat de biroul său de către doi şerpi Presedintele Liberiei, George Weah, nu va putea intra in biroul sau pana la data de 24 aprilie, timp in care va avea loc procedura de fumigare a imobilului unde se afla biroul sau, pentru inlaturarea a doi serpi care au patruns in cladire la mijlocul saptamanii, au indicat vineri autoritatile liberiene, citate de AFP. Weah, fost star al fotbalului, ocupa ultimul etaj al imobilului Ministerului de Externe, in centrul capitalei, Monrovia. Miercuri, doi serpi au patruns la parterul cladirii, nu departe de liftul folosit de catre presedinte, fost atacant la PSG si AC Milan. ''Toate activitatile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Goia, ambasadorul Romaniei in Pakistan, a avut discutii cu Zulfikar Bukhari, asistent principal al premierului de la Islamabad in problemele pakistanezilor de pretutindeni, despre aducerea de muncitori in Romania. Conform unui comunicat de presa, cei doi au discutat despre exportul…

- Cazul Hunor. MAE solicita Ucrainei explicatii Kelemen Hunor. Foto: facebook.com/kelemenhunor.rmdsz. Ministerul de Externe a solicitat ambasadei Ucrainei sa explice motivele pentru care autoritatile de la Kiev nu i-au permis deputatului Kelemen Hunor sa treaca frontiera ungaro-ucraineana în…

- La mijlocul lui noiembrie, SUA au votat pentru prima oara impotriva unei rezoluții a ONU ce considera anexarea israeliana a Inalțimilor Golan drept "nula și neavenita". Singurul stat care a mai votat impotriva acestei rezoluții a fost Israel. "Dupa 52 de ani, este timpul ca Statele Unite…

- Ambasadorul Rusiei in Suedia va fi convocat luni, la Stockholm, pentru a da explicații cu privire la un incident aerian cu grave implicații diplomatice. Un avion de vanatoare rus s-a apropiat la 20 de metri de un alt aparat suedez, in spațiul aerian internațional, punand in pericol securitatea zborului,…

- O delegație oficiala a ministerului de Externe se afla de ieri la Moscova și a solicitat autoritaților ruse sa le permita accesul la cei doi cetațeni moldoveni, foști ostatici in Afganistan, pentru a le acorda asistența necesara.

- Diplomatia rusa a denuntat vineri decizia SUA de a se retrage din INF (Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare semnat in 1987 intre Washington si Moscova), afirmand ca acest demers se inscrie in "strategia" americanilor de a "se debarasa de obligatiile" internationale, relateaza AFP, dpa si…

- O noua runda de discutii de pace intre talibanii din Afganistan si Statele Unite a fost stabilita in principiu pentru 25 februarie, a anuntat duminica un oficial al Ministerului de Externe qatariot, dupa ce s-a ajuns la un proiect de pact pentru a putea pune capat celui mai lung razboi al Statelor Unite.…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a acuzat vineri "politica distructiva" a Statelor Unite in Venezuela, prada tulburarilor dupa ce liderul opozitiei, Juan Guaido, s-a autoproclamat presedinte interimar, relateaza AFP. "Politica (Statelor Unite) in ce priveste Venezuela, ca si numeroase…