- In total circa 260.000 de sirieni s-au intors pe fasia de teritoriu din nordul Siriei unde Turcia a desfasurat operatiunea transfrontaliera denumita "Scutul Eufratului", a anuntat joi ministrul turc al apararii, Hulusi Akar.

- Armata turca a bombardat pozitii ale unei grupari kurde siriene la est de fluviul Eufrat, in nordul Siriei, pentru a doua oara intr-o saptamana, a anuntat miercuri agentia de presa Anadolu, citata de DPA preluata de Agerpres. Artileria turca a vizat pozitiile militiei kurde siriene Unitatile…

- Vladimir Putin și omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, au ajuns la un acord cu privire la crearea pana in 15 octombrie a unei ”zone demilitarizate” sub controlul Rusiei si al Turciei in regiunea Idlib, din Siria, anunța agențiile internaționale de presa. Preșdintele rus a anunțat dupa o intalnire…

- Turcia a suplimentat in ultima saptamana ajutorul armat oferit rebelilor sirieni, in timp ce Germania afirma ca trebuie evitata pe cat posibil folosirea armelor chimice, iar Franta ridica problema „crimelor de razboi”. In tot acest timp, mii de sirieni s-au refugiat in satele de la granita cu Turcia.Turcia…

- Aviatia rusa si-a reluat, dupa 22 de zile de intrerupere, bombardamentale in Idlib, o provincie din nord-estul Siriei considerata ultimul bastion important de rebeli, anunta Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de agentia de presa Reuters.

- Turcia a trimis tancuri in provincia sa Hatay, la granita cu Siria, a anuntat agentia turca de presa Anadolu, relateaza marti dpa. Potrivit sursei, armata turca a trimis de asemenea echipamente de constructie pentru a-si intari cele 12 posturi de observatie din nord-vestul Siriei, in contextul…

