Liberation: Fanfaronadă prezidenţială cu privire la Schengen Ca toti predecesorii sai, Emanuel Macron doreste sa "refaca" Schengen, chit ca "va fi cu mai putine state": "Nu mai vreau, în spatiul Schengen, state care îti spun 'eu sunt aici' când vine vorba de libertatea de miscare, dar 'nu vreau sa fiu aici' atunci când vine vorba de distribuirea sarcinii", a declarat seful statului francez. El doreste "o Europa care îsi pastreaza granitele, le protejeaza, are un drept bine întemeiat si comun la azil, în care responsabilitatea este solidara", potrivit Liberation,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

