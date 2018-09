Stiri pe aceeasi tema

- "I-a chemat la Cotroceni. Au iesit pe surse multe informatii despre discutia de acolo. Le-a spus din acel moment ca el va conduce PNL, nici Orban, nici ceilalti. A dat sarcina sa atraga alte partide si le-a spus – «mie lasati-mi personal ALDE, ca negociez cu ei sa iasa din coalitie»", a spus Liviu…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Președintele Klaus Iohannis a dat lovitura. Are la dispoziție un partid ascultator. Pe care l-a disciplinat. Care ii executa intocmai și la timp comenzile. Comenzi date sub forma tezelor din august. Expuse in cel mai fulminant discurs politic al locatarului de la Cotroceni.…

- In mai puțin de cinci zile, președintele Kaus Iohannis a demonstrat tuturor ca PNL – partidul uitat, care l-a propulsat in politica mare și l-a adus la Cotroceni – este fix așa cum l-a lasat acum patru ani: docil și ”bine facut”. Doar pentru el. Marți, 31 iulie, i-a chemat la reședința sa de la Vila…

- Strategul PNL, Vasile Blaga, a declarat sambata, dupa Consiliul Național al PNL, ca președintele Klaus Iohannis poate conta in campania pentru un nou mandat la Cotroceni pe un sprijin necondiționat al liberalilor.

- Este pentru prima data de la preluarea mandatului cand președintele Klaus Iohannis participa la o reuniune politica a liberalilor. Sambata, PNL s-a reunit in Consiliul Național, ședința menita sa pregateasca alegerile europarlamentare și sa decida criteriile de desemnare a candidaților pe lista partidului.…

- Consiliul National al PNL se reuneste sambata la Palatul Parlamentului, iar la sedinta este asteptat si presedintele Klaus Iohannis, dupa ce invitatia i-a fost adresata de liderul formatiunii, Ludovic Orban.

- „A avut loc o intalnire de consultare si coordonare intre presedintele Romaniei si membrii conducerii PNL. A fost ieri dupa amiaza (marti - n.r.). A fost o intalnire normala. E firesc sa existe consultari din cand in cand cu presedintele Romaniei. S-a vorbit despre temele importante cu privire la…

- Președintele Iohannis ataca la CCR Codul Penal și Codul de Procedura Penala: ”Modificarile sunt fie inutile, fie toxice sau daunatoare”, a spus șeful statului, intr-o declarație de presa susținuta la Palatul Cotroceni, la scurt timp dupa votul din Parlament pe modificarile Codului penal. Klaus Iohannis…