Liberalul Dan Cristian Popescu reduce birocratia in sectorul 2 pentru antreprenori! Antreprenorii lauda transparenta si debirocratizarea de la nivelul sectorului 2. Afacerile din domeniul HORECA prind viteza datorita simplicarii procedurilor. Viceprimarul liberal Dan Cristian Popescu a reusit trecerea prin consiliu a unui proiect extrem de util pentru firmele care activeaza in domeniul restaurante,baruri si alte activitati de servire a bauturilor si alte activitati recreative si distractive. La initiativa sa, dar cu proteste din partea consilierilor PSD si USR, agentii economici vor obtine mai rapid autorizatia privind desfasurarea activitatilor mai sus mentionate, iar intreaga… Citeste articolul mai departe pe caplimpede.ro…

Sursa articol si foto: caplimpede.ro

