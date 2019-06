Liberalizarea vine la CFR

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectele de acte normative care transpun cele doua directive ale Pachetului 4 Feroviar - Pilonul Tehnic se afla pe circuitul de avizare, precizeaza Ministerul Transporturilor, la solicitarea AGERPRES. Romania in calitate de stat membru al Uniunii Europene trebuia sa asigure transpunerea…

- “In momentul de fața, Bucureștiul are nevoie de o noua Centura și in 2017 am lansat Centrua București la profil de autostrada și iata ca deja s-au semnat doua loturi, pe o porțiune de aproximativ 40 de kilometrii, la care vom demara execuția și proiectarea in acest an. Deci lucrurile s-au mișcat.Proiectele…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor, a anuntat joi ca din comisia de selectie a aplicatiilor pentru programul guvernamental privind construirea de gradinite sportive vor face parte mari nume ale sportului romanesc si i-a mentionat pe Gheorghe Hagi, Nadia Comaneci si Gheorghe…

- Primaria Brașov a trimis spre publicare catre Monitorul Oficial anunțul de lansare și deschide maine sesiunea de depunere a cererilor pentru finanțarea nerambursabila a proiectelor culturale independente, propuse de ONG-uri, asociații sau grupuri de inițiativa. Proiectele pot fi inregistrate pana la…

- Viceprim-ministrul Daniel Suciu, ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, a declarat luni, aflat intr-o vizita in comuna giurgiuveana Adunatii Copaceni, ca exista bani pentru finantarea proiectelor prin PNDL, atat anul acesta, cat si in 2020, subliniind ca acest program, "gandit…

- Deputatul PNL Gabriel Andronache a declarat, marți, ca liberalii vor solicita, probabil miercuri, retrimiterea la Comisia Juridica din Camera Deputaților a doua inițiative legislative privind interzicerea persoanelor condamnate penal de a candida la alegerile parlamentare și prezidențiale potrivt…

- Partidul Democrat din Moldova lucreaza deja la programul de guvernare pentru perioada 2019-2023 și intenționeaza în curând sa faca publica propunerea sa. Despre acest lucru s-a discutat la ședința saptamânala a conducerii partidului, care a avut loc marți dimineața la sediul central…

- Asociatiile de infrastructura si de mediu sustin ca un proiect de ordonanta de urgenta pe care l-a initiat Ministerul Transporturilor - sub pretextul ca ar incerca sa accelereze constructia de autostrazi - risca sa distruga arii naturale protejate si chiar sa lase Romania fara bani europeni pentru drumuri.…