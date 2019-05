Liberalii vor simplificarea procedurilor pentru acordarea de fonduri europene

Stiri pe aceeasi tema

- ​Luni, în prezența ambasadorilor, reprezentanților mediului de afaceri și a reprezentanților marilor federații sindicale din România, Partidul Național Liberal a lansat proiectul “Profesioniști în Parlamentul European”, un concept deschis, adresat, prin problematica propusa,…

- Europarlamentarul Siegfried Muresan, candidatul PNL pentru inca un mandat, a declarat marti, la Targoviste, intr-o conferinta de presa, ca prioritatea PNL in Parlamentul European va fi simplificarea procedurilor de absorbtie a fondurilor europene. Muresan a fost prezent, marti, in judetul Dambovita,…

- Parlamentul European a votat miercuri, la Strasbourg, o simplificare a procedurilor de obtinere a vizelor de scurta sedere in Uniunea Europeana, reguli care vor fi adaptabile in functie de cooperarea tarilor terte in combaterea migratiei ilegale catre Europa, transmite AFP potrivit Agerpres. …

- Eurodeputatii au votat joi, la Bruxelles, un proiect legislativ ce conditioneaza acordarea fondurilor europene de respectarea valorilor statului de drept si de combaterea eficienta a fraudelor si coruptiei, potrivit unui comunicat de presa al PE.Conform proiectului legislativ, Comisia Europeana…

- Eurodeputatii au votat joi, la Bruxelles, un proiect legislativ ce conditioneaza acordarea fondurilor europene de respectarea valorilor statului de drept si de combaterea eficienta a fraudelor si coruptiei, potrivit unui comunicat de presa al PE. Conform proiectului legislativ, Comisia Europeana va…

- Eurodeputatii au votat joi, la Bruxelles, un proiect legislativ ce conditioneaza acordarea fondurilor europene de respectarea valorilor statului de drept si de combaterea eficienta a fraudelor si coruptiei, potrivit unui comunicat de presa al PE.Conform proiectului legislativ, Comisia Europeana…

- Eurodeputatii au votat marti, cu o larga majoritate, pentru renunțarea la ora de vara in Uniunea Europeana incepand cu anul 2021. Un numar de 410 eurodeputati au votat pentru propunere, 192 impotriva si 51 s-au abtinut. In conformitate cu o propunere adoptata la inceputul acestei luni si de Comisia…

- Intrebata daca, dupa patru ani de cand este comisar european pentru politica regionala, a reusit ca reduca decalajul dintre Est si Vest, dintre regiunile sarace si cele bogate, Corina Cretu a spus ca ''suntem dupa o criza, avem un studiu care arata ca multe regiuni au reusit foarte bine sa revina…