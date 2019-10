Liberalii vor sa depuna marti motiunea de cenzura. PNL spune ca are destule voturi pentru a darama Guvernul Dancila

Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a declarat luni ca parlamentarii liberali vor depune azi motiunea de conzura contra guvernului Viorica Dancila. Pentru ca guvernul sa fie dat jos, este nevoie de 233 de semnaturi, iar acesta sustine ca documentul va fi sustinut de 237 semnaturi.Orban a spus, pentru Mediafax, ca moțiunea…

- Liderul PNL Ludovic Orban a anuntat ca motiunea va fi depusa luni sau marti, iar luni, purtatorul de cuvant al partidului a precizat ca cel mai probabil va fi depusa marti. Marti este programata si sedinta Biroului Executiv al partidului, dupa care ar putea exista un anunt cu privire la motiune. Orban…

- Ludovic Orban a declarat, pentru MEDIAFAX, ca moțiunea de cenzura pentru demiterea guvernului Dancila va fi depusa cel mai probabil marți. Președintele Partidului Național Liberal a mai spus ca la data depunerii, moțiunea de cenzura va avea mai mult de 237 de semnaturi.Citește și: Rareș Bogdan:…

- In asteptarea motiunii de cenzura... Foto arhiva Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat joi ca motiunea de cenzura va fi depusa la Parlament la începutul saptamânii viitoare. Liberalii au depasit numarul de semnaturi necesare pentru demiterea Cabinetului Vioricai Dancila,…

- Liderul PNL Ludovoc Orban a anuntat, miercuri, la Parlament, ca s-au strans deja 237 de semnaturi pentru sustinerea motiunii de cenzura, cu 4 mai mult decat numarul necesar de 233 pentru a da jos Guvernul Dancila. Liberalii vor sa depuna motiunea de cenzura la inceputul saptamanii viitoare, cel mai…

- Liderul PNL, Ludovic Orbvan anunta ca motiunea de cenzura urmeaza sa fie depusa in perioada urmatoare. Potrivit unor surse parlamentare, aceasta va fi depusa pe 30 sepitembrie, lunea viitoare. Liberalii spun ca, daca ALDE va sustine demersul si va vota motiunea, Guvernul Dancila va pica. "Motiunea de…

- Ludovic Orban le-a transmis liberalilor, luni, in BEX al PNL, ca are promisiunea a 22 de voturi de la ALDE la moțiunea de cenzura, au declarat surse din partid. Liderul PNL le-a mai spus ca moțiunea va fi depusa pe 30 septembrie.Citește și: SURSE Grupul Social Liberal ia viteza in Camera Deputaților…