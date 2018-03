Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii vor sa instituie o Zi Nationala a Meseriilor, in 25 noiembrie, ca masura de promovare a invatamantului profesional si tehnic. "Motivele pentru recenta crestere inregistrata de invatamantul profesional sunt foarte clare: cresterea economiei are nevoie de resurse umane bine pregatite…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir, fost presedinte al Comisiei economice din Senat si initiatorul legii pentru plafonarea dobanzilor la creditele bancare, ar urma sa paraseasca formatiunea liberala pentru a se alatura grupului ALDE, au declarat surse politice pentru News.ro . In luna ianuarie a acestui an,…

- Deputatul PNL de Neamț Mugur Cozmanciuc anunța ca, alaturi de colegii parlamentari liberali, a semnat propunerea legislativa pentru instituirea Zilei Nationale a Meseriilor, care a fost depusa la Camera Deputaților pentru a intra in derularea procedurilor parlamentare. Deputatul de Neamț precizeaza…

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a amanat, marti, luarea unei decizii in privinta solicitarii PNL de convocare a premierului Viorica Dancila in plen, la "Ora prim-ministrului", pana cand liberalii vor veni cu o "tema precisa". "E amanata (solicitarea liberalilor - n.r.) pana cand grupul…

- Deputatii USR s-au asezat marti, in timpul dezbaterilor asupa legilor justitiei din plenul Camerei Deputatilor, in fata tribunei, purtand tricouri albe cu mesajul #FaraPenali. Presedintele de sedinta, deputatul PSD Gabriel Vlase, le-a cerut de mai multe ori sa pastreze decenta si sa revina…

- Andrei Gheorghe a murit. Andrei Gheorghe, cunoscutul jurnalist de radio și TV, a fost gasit fara suflare, luni seara, în locuința sa. Jurnalistul avea doar 56 de ani. Poliția a deschis un dosar de moarte suspecta.

- Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de zi a sedintei de plen se afla sesizarea de neconstitutionalitate privind Hotararea Parlamentului Romaniei numarul 11/2018 privind constituirea Comisiei parlamentare de ancheta a Senatului si a Camerei Deputatilor pentru verificarea activitatii…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul privind promulgarea Legii pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, a informat Administratia Prezidentiala, printr-un comunicat transmis Agepres. Plenul Camerei Deputatilor a adoptat pe 28 februarie proiectul…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a declarat, duminica, in cadrul Consiliului National al partidului, ca PNL este gata sa guverneze Romania, afirmand ca liberalii sunt "singura formatiune politica care poate schimba destinul Romaniei” si ca USR si PMP nu au oameni care "sa asigure o decizie…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a anuntat duminica, in cadrul Consiliului National al partidului, ca parlamentarii liberali vor depune si in aceasta sesiune parlamentara o motiune de cenzura impotriva Guvernului, afirmand ca vor strange toate fortele politice din Parlament pentru a indeparta…

- Consiliul National al PNL a decis sa voteze astazi sustinerea presedintelui Klaus Iohannis de catre PNL pentru un nou mandat la viitoarele alegeri prezidentiale, precum si desemnarea lui Ludovic Orban pentru postul de premier daca liberalii vor castiga alegerile parlamentare. Iulian Dumitrescu…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, ii solicita presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa ceara un punct de vedere din partea Comisiei de la Venetia inainte de a se relua dezbaterile pe legile Justitiei. Liberalii cer, de asemenea, suspendarea lucrarilor Comisiei Iordache, care urmeaza…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, ii solicita din nou presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa ceara un punct de vedere din partea Comisiei de la Venetia inainte de a se relua dezbaterile pe legile justitiei, dupa ce acestea se vor intoarce in Parlament ca urmare a deciziilor Curtii…

- 1. De ce era nevoie de o Federatie a Patronatelor Femeilor Antreprenor? La intrebarea dvs. nu pot sa raspund decat simplu: Romania trebuie sa ingroase randurile antreprenorilor nu cel al asistatilor sociali iar dialogul social trebuie sa insemne comunicare permanenta cu mediul de afaceri,…

- ”Romania este singura țara in care succesul nu are succes” Victoria copiilor de la Doina Bascovului - umbrita de…

- Moțiunea simpla ”Educati Romania, nu o pesedizati!” va fi dezbatuta, luni, in plenul Camerei Deputaților, votul final urmand sa fie dat miercuri. Liberalii solicita demiterea ministrului Valentin Popa. Liberalii ii reproșeaza ministrului intarzierile la plata salariillor și lipsa banilor care poate…

- Deputatii dezbat, luni, in sedinta de plen, motiunea simpla depusa de PNL impotriva ministrului Educatiei, Valentin Popa, prin care i se reproseaza, printre altele, intarzierile la plata salariilor si lipsa banilor, situatie care poate duce la demisii, comasari si inchideri de scoli. Liberalii sustin,…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul de lege prin care ultima zi de vineri inaintea Pastelui devine zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza. Deputatii au adoptat acest proiecte de lege cu 233 voturi „pentru”, 7 voturi „impotriva” si 19 abtineri. Camera Deputatilor este for…

- Deputatii PNL au depus miercuri, in plenul Camerei, motiunea simpla pe Educatie, intitulata ''Educati Romania, nu o pesedizati!'', in care solicita demiterea ministrului Valentin Popa. Precizam ca adoptarea unei motiuni simple nu atrage dupa sine demiterea ministrului...

- Deputatii PNL au depus miercuri, in plenul Camerei, motiunea simpla pe Educatie, intitulata "Educati Romania, nu o pesedizati!", in care solicita demiterea ministrului Valentin Popa. Anuntul a fost facut de liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan.

- PNL considera ca cererea de revocare a sefei DNA nu este justificata Președintele PNL, Ludovic Orban. Foto: facebook.com/pnl.ro Liberalii considera ca raportul ministrului Tudorel Toader, pe baza caruia acesta a cerut revocarea procurorului sef al DNA, nu este argumentat juridic. "Am…

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a fost audiat astazi la Parlament, in contextul moțiunii simple depuse de PSRM, noteaza Noi.md. Deputații liberali au plasat in sala pancarte cu intrebarea - „Diploma?”. Anterior, Chiril Gaburici a fost vizat intr-un scandal legat de diploma sa…

- Moțiunea simpla impotriva ministrului Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a fost respinsa de deputați. S-au inregistrat 96 de voturi pentru, 157 contra, 16 abțineri, și doi nu au votat. PNL, prin vocea deputatului Dan Vilceanu a declarat ca Opoziția a dat ocazia PSD sa arate cetațenilor ca a ințeles faptul…

- Liderul grupului PNL din Camera Deputaților, Raluca Turcan, susține ca in aceasta perioada sunt demiși prin fax de catre ministrul Educației toți inspectorii școlari ”care nu au carnet de partid”. Citește și: Presedintele Iohannis si ministrul Toader au discutat in privat despre situatia din…

- Senatorii din Comisia Juridica au dat, marți, un raport favorabil unui proiect legislativ ce vizeaza interzicerea radarelor ascunse. Autorii propunerii legislative vor ca radarele sa fie instalate exclusiv pe mașini inscripționate ale Poliției. Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea…

- Ministrul Educației, Valentin Popa, a intrat intr-un con de umbra, dupa ce la instalarea sa in funcție a stanit un mare scandal, ca urmare a greșelilor gramaticale. Saptamana viitoare, luni, liberalii vor depune motiunea simpla impotriva ministrului Educatiei, a anuntat deputatul PNL Marilen Pirtea.Citește…

- Intr-o postare pe Facebook, vicepreședintele PNL Raluca Turcan a solicitat guvernului sa se revina la plata salariilor profesorilor de catre autoritațile locale. Cererea liberalilor vine dupa ce mai mulți profesorii și-au primit salariile cu intarziere iar cotabilii inspectoratelor școlare au reclamat…

- Liberalii depun luni motiunea simpla impotriva ministrului Muncii, intitulata „Lia Olguta Vasilescu - ministrul minciunii si al injustitiei sociale”. In paralel, reprezentanții PNL spun ca vor prezenta numeroși fluturași de salarii ai bugetarilor care s-au trezit cu lefurile taiate de la inceputul anului…

- O statuie din ceara dedicata actorului Tom Hardy, cu "o inima" care bate, a fost prezentata de Muzeul Madame Tussauds din Londra, vizitatorilor fiindu-le permis sa se fotografieze alaturi de aceasta, dar si sa o imbratiseze, scrie Reuters. Statuia il reprezinta pe Hardy asezat pe o canapea, cu un brat…

- Liberalii, alaturii de alesii USR si PMP, au cerut infiintarea unei comisii de ancheta cu privire la votul dat in cazul demiterii Guvernului Grindeanu. Deputatul PNL, Raluca Turcan, i-a acuzat pe social democrati ca, desi aveau voturi suficiente pentru a-si da jos guvernul au pus in urna pastile. Afirmatia…

- Partidul Național Liberal va depune marți moțiune simpla pentru demiterea ministrului care a taiat salariile, Lia Olguța Vasilescu. Motivul este taierea salariilor in sistemul public, deși au fost anunțate majorari. Cel mai șocant caz este al p...

- Sumele pe care le castiga Simona Halep gratie performantelor sportive nu mai sunt chiar atat de ametitoare dupa ce sunt supuse taxelor. Cel mai elocvent exemplu este reprezentat de premiul de la Australian Open, care aproape s-a injumatatit dupa ce castigul Simonei a fost impozitat. Simona…

- Liberalii au luat in ras, ieri, afirmatiile facute la sedinta de marti a Consiliului Local Iasi, potrivit carora poluarea din Iasi s-ar datora inclusiv particulelor de praf aduse de curentii de aer tocmai din Ucraina. Totusi, „suntem singurul oras mare din tara care, in acest moment, nu are in dezbatere…

- Liberalii vor vota impotriva, la vedere, la investirea Guvernului Dancila, a anuntat duminica presedintele PNL, Ludovic Orban, care a facut apel la parlamentarii care "mai au capul pe umeri si mai au un pic de sensibilitate fata de soarta Romaniei" sa faca la fel. "Am decis in Biroul Politic…

- Neagu Djuvara a lasat în urma lui o mostenire care va dainui multi ani de acum încolo, a scris joi, pe Facebook, prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan. "România este de astazi mai saraca. Istoric, diplomat, filozof, jurnalist si romancier, Neagu Djuvara a lasat în urma…

- Deputații liberali vor contesta la Curtea Constituționala prevederile legale care ofera limbii ruse statut de limba de comunicare in Republica Moldova, noteaza Noi.md. Ei cer Curții sa declare neconstituționale cinci legi care prevad limba rusa ca limba de comunicare. Este vorba de Legea cu privire…

- Liberalii sunt mai ocupați sa se sfașie intre ei decat sa faca uniți Opoziție. Nervoși ca o parte din opinia publica ii considera ca fiind in cardașie cu cei din PSD pe unele proiecte de lege controversate din Parlament, unii liderii liberali au cerut socoteala conducerii și, in special,…

- Muzeul National al Literaturii Romane (MNLR) Iasi organizeaza o expozitie aniversara intitulata "24 Ianuarie 1859: Mica Unire" care va putea fi vizitata la Muzeul "Vasile Pogor". Potrivit organizatorilor, expozitia va fi deschisa incepand cu data de 24 ianuarie pana la sfarsitul lunii…

- Presedintele PNL Dambovita, Marius Caraveteanu, a criticat intr-o conferinta de presa „joaca PSD de-a guvernarea, cu efecte care se propaga si la nivelul Judetului Dambovita”. Acesta a sustinut ca indepartarea celui de-al doilea premier intr-o jumatate de an este un fapt unic in Europa, exceptand o…

- Fostul președinte Traian Basescu spune ca PNL, in ciuda afirmațiilor publice. Basescu mai spune și ca legea nr. 29/2018, promulgata de președintele Iohannis, il va avea printre beneficiari și pe Robert Negoița, acuzat de evaziune fiscala. Președintele Traian Basescu nu crede in sinceritatea discursului…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Ultimele declarații ale lui Ludovic Orban sunt relevante. Liberalii transpira pentru a-i determina pe cat mai mulți dintre parlamentarii PSD sa voteze impotriva noului Guvern sau pur și simplu sa chiuleasca din Parlament. Speranța liderului PNL este ca, la capatul acestui…

- Delegația PNL a ajuns la Cotroceni pentru consultari cu președintele Klaus Iohannis. Din delegația PNL fac parte: Ludovic Orban, Raluca Turcan, Iulian Dumitrescu, Robert Sighiartau, Vlad Nistor. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marti, ca liberalii merg la consultarile de la Cotroceni…

- Opoziția parlamentara susține ideea alegerilor anticipate, insa rezultatul unui asemenea demers nu ar avea un final cu mult diferit fața de situația actuala, releva un sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbana si Regionala – CURS, pentru STIRIPESURSE.RO, in perioada 3-10 ianuarie. Potrivit cercetarii…

- Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, spune ca liberalii sunt pregatiti sa-si asume raspunderea guvernamentala, chiar si intr-un guvern minoritar. "La consultarile de maine de la Cotroceni vom sustine urmatoarele: 1. Organizarea de alegeri anticipate, pentru ca romanii sa decida care…

- Liberalii au transmis marti o scrisoare presedintelui Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR), Valer Dorneanu, in care solicita sesizarea Comisiei de la Venetia privind Legile Justitiei, potrivit unui comunicat transmis AGERPRES. Citeste si: Legile Justitiei ajung pe masa Curtii Constitutionale.…