- Romica Parpalea, vicepresedinte al PSD Teleorman in perioada 2009-2012 si denuntator in dosarul "Referendumul", s-a prezentat luni la DNA pentru a fi audiat in cazul unei plangeri formulate de acesta pe numele primarului din Alexandria,Victor Dragusin, si a mai multor judecatori si procurori din judetul…

- In legatura cu schimbarea terenului de 832 mp de pe strada Moldovei, proprietate a municipiului Iasi, am atras atentia in mai multe randuri ca a fost acaparat de catre un samsar imobiliar din anturajul primarului, fara niciun fel acoperire legala. Terenurile pe care urma sa le primeasca in schimb Primaria…

- Gabriela Firea, primarul Bucurestiului, a criticat decizia edilului Sectorului 5, Daniel Florea, de a tine scolile deschise vineri, in ciuda viscolului anuntat de ANM, scrie Ziare.com. 71 71 0 71 0 0

- Deputatii PNL Raluca Turcan si Florica Cheres au initiat un proiect legislativ prin care propun ca ziua de 25 noiembrie sa fie proclamata Ziua Nationala a Meseriilor, motivand ca ar fi un prilej pentru promovarea invatamantului profesional si tehnic.

- ,,Am aflat de la ADI Deșeuri ca raspunsul la adresa trimisa domnului primar in 17 ianuarie anul curent, nu a fost trimis in timp util, deși toate localitațile din județ au comunicat raspunsul catre ADI Deșeuri. In februarie cei de la ADI Deșeuri au aflat ca adresa, nici macar nu a fost introdusa in…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat joi, ca raspuns la intrebarea daca se va organiza anul acest referendumul pentru redefinirea familiei in Constituție, ca nu pot fi ignorate cele trei milioane de semnaturi ale cetatenilor care au solicitat intr-o initiativa legislativa acest…

- MOTIUNE… Consilieri locali si judeteni, primari, dar si conducerea executiva a PNL Vaslui au participat, sambata, la Adunarea regionala a organizatiilor liberale din Moldova. Un eveniment crucial pentru viitorul regiunii, pentru ca toate delegatiile din zona Moldovei au adoptat rezolutia, „Uniti, ridicam…

- Continua sa apara dovezi ale falsitații așa-numitelor declarații in sprijinul unirii Moldovei și Romaniei, semnate in teritorii. Astfel, in satul Ișcalau, raionul Falești, dintre cei 13 consilieri locali inițiativa a fost susținuta doar de doi, precum și de primarul Maria Procopciuc, pe cind celelalte…

- Partidul condus de Liviu Dragnea pierde tot mai multe procente de la luna la luna, astfel ca, fata de momentul alegerilor parlamentare din 2016, a scazut in preferintele electoratului cu peste 16 procente. O parte din acestea s-au contabilizat in dreptul Partidului Nationa Liberal si Uniunii Salvati…

- Grupul parlamentar al PNL din Camera Deputatilor ii solicita presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa ceara un punct de vedere Comisiei de la Venetia pe modificarile la legile justitiei si sa suspende dezbaterile in Comisia speciala pana la primirea acestui punct de vedere. "Grupul parlamentar…

- Liberalii analizeaza subiectul legat de comportamentul primarului Timisoarei, Nicolae Robu, fata de mass-media urmand ca o decizie sa se ia in Biroul Executiv al PNL, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca."Situatia este cunoscuta la nivelul conducerii partidului.…

- Deputatii dezbat, luni, in sedinta de plen, motiunea simpla depusa de PNL impotriva ministrului Educatiei, Valentin Popa, prin care i se reproseaza, printre altele, intarzierile la plata salariilor si lipsa banilor, situatie care poate duce la demisii, comasari si inchideri de scoli. Liberalii sustin,…

- Vicepreședintele Partidului Liberal (PL), Valeriu Munteanu, a anunțat despre o sesizare depusa la Autoritatea Naționala de Integritate (ANI). Dupa cum comunica TRIBUNA, potrivit documentului, vicepreședintele PL solicita examinarea și inițierea procedurii legale privind destituirea din funcție publica…

- Deputatii PNL au depus miercuri, in plenul Camerei, motiunea simpla pe Educatie, intitulata ''Educati Romania, nu o pesedizati!'', in care solicita demiterea ministrului Valentin Popa. Precizam ca adoptarea unei motiuni simple nu atrage dupa sine demiterea ministrului...

- Dupa ce sustinatorii Laurei Codruta Kovesi au declansat o campanie in mediul online, a venit randul contestatarilor sefei DNA sa iasa la rampa. Au lansat contraatacul si au formulat o petitie online pentru demiterea lui Kovesi.Citeste si: INGRIJORATOR – Romania, locul doi IN LUME la emigratie:…

- In mediul online a inceput strangerea de semnaturi pentru demiterea sefei DNA. Cei care au demarat aceasta procedura pe petitieonline.com scriu ca isi doresc ca sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, sa fie schimbata din functie ca urmare a faptului ca aceasta a incalcat Constitutia si a fost de acord cu…

- Constantin Scripaț este viceprimar al Bacaului din iunie 2016 și de atunci s-a remarcat prin absența din oraș chiar cand a nins, dar și prin scoaterea PMP din alianța cu PSD și ALDE. Dupa ultimul episod, primarul Cosmin Necula i-a retras toate... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a fost audiat astazi la Parlament, in contextul moțiunii simple depuse de PSRM, noteaza Noi.md. Deputații liberali au plasat in sala pancarte cu intrebarea - „Diploma?”. Anterior, Chiril Gaburici a fost vizat intr-un scandal legat de diploma sa…

- Aseara, dupa o declarație de presa de aproape 80 de minute, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declansat procedura de revocare din functie a sefei Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruta Kovesi, invocand motive care au starnit critici inclusiv din partea unor specialiști in drept. Tudorel…

- Dupa ce chitaristul languros Ludovic Orban a ajuns in fotoliul din care liberalii erau condusi, cindva, de Ion sau Ionel Bratianu, PNL si-a zis ca e cazul s-o tina langa cu epigonii constipati de mina a patra ( piciorul sting, adica ). Asa ca l-a propus pe insipidul iesean Liviu Bratescu drept membru…

- Moțiunea simpla impotriva ministrului Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a fost respinsa de deputați. S-au inregistrat 96 de voturi pentru, 157 contra, 16 abțineri, și doi nu au votat. PNL, prin vocea deputatului Dan Vilceanu a declarat ca Opoziția a dat ocazia PSD sa arate cetațenilor ca a ințeles faptul…

- Liberalii afirma in motiunea simpla intitulata „Lia Olguta Vasilescu - ministrul minciunii si al injustitiei sociale” ca se impune demiterea ministrului Muncii ca urmare a „incompetentei de care a dat dovada”. „Se impune demiterea doamnei Lia Olguta Vasilescu avand in vedere incompetenta…

- Liberalii atrag atentia ca Agentia Nationala de Administrare Fiscala nu a operat modificarile necesare in cazul Declaratiei 112 pe care trebuie sa o inregistreze agentii economici si solicita Guvernului demiterea de urgenta a conducerii ANAF. "Haosul fiscal generat de actuala guvernare PSD - ALDE…

- Dupa ce a fost acuzat de catre primarul Kereskenyi Gabor pentru investiția facuta la piața agro-alimentara din Cartierul Carpați I, fostul viceprimar Radu Roca ii raspunde edilului printr-o postare pe Facebook. Redam in continuare poziția fostului viceprimar Radu Roca: „Replica la acuzațiile aduse…

- Ultimul sondaj realizat de cei de la CURS nu arata deloc bine pentru PSD, asta chiar daca social-democratii raman pe primul loc in topul preferintelor romanilor. Astfel, PSD ar fi votat de 42% dintre romani, in timp ce 27% ar vota cu cei din PNL. Liberalii inregistreaza o crestere continua, spre…

- Nemulțumit de decizia primarului interimar de a uni trei direcții in una, președintele fracțiunii Partidului Liberal din Consiliul Municipal, Ion Cebanu, a acuzat-o pe Silvia Radu de abuz in serviciu. Potrivit lui Cebanu, primarița a pregatit „pe sub masa" doua proiecte de decizii prin care se absorb…

- Liberalii au luat in ras, ieri, afirmatiile facute la sedinta de marti a Consiliului Local Iasi, potrivit carora poluarea din Iasi s-ar datora inclusiv particulelor de praf aduse de curentii de aer tocmai din Ucraina. Totusi, „suntem singurul oras mare din tara care, in acest moment, nu are in dezbatere…

- Recent ales in funcția de președinte interimar al filialei județene PSD, președintele Consiliului Județean Timiș nu se teme de puterea pe care o deține. Atat din punct de vedere administrativ, dar și din cel politic, mizele sunt mari, intrucat la mijloc sunt proiecte in valoare de sute de mii de lei…

- Spitalul Municipal și Insula de Agrement sunt doua investiții incepute de fosta administrație și așteptate de bacauani de ani de zile. Proiectul noii unitați spitalicești a demarat tocmai in 2007, iar cel al insulei a fost semnat in 2012. De atunci,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Decizia Consiliului municipal Balti privind referendumul de demitere a primarului este ilegala. Concluzia a fost facuta de reprezentantii Oficiului teritorial Balti al Cancelariei de Stat. O notificare in acest sens a fost trimisa Comisiei Electorale Centrale.

- Zilele de dupa protestul #rezist și #corupțiaucide din 20 ianuarie, confirma un lucru dezolant: protestatarii pot ieși de cate ori doresc in strada – pentru apararea unor idei democratice, impotriva corupției și pentru independența actului de justiție -: a doua zi, viața cetații continua, imperturbabila,…

- Deputații liberali vor contesta la Curtea Constituționala prevederile legale care ofera limbii ruse statut de limba de comunicare in Republica Moldova, noteaza Noi.md. Ei cer Curții sa declare neconstituționale cinci legi care prevad limba rusa ca limba de comunicare. Este vorba de Legea cu privire…

- Fostul europarlamentar Petru Luhan, presedinte al Comisiei pentru fonduri europene a PNL, anunta ca liberalii vor demara o campanie de strangere de semnaturi pentru a convinge Guvernul sa directioneze 25% din fondurile europene catre administratiile locale. Citește și: RASTURNARE DE SITUATIE…

- Referendumul local privind demiterea primarului orasului Balti, Renato Usatii, va fi organizat in 4 martie. Data a fost aprobata de alesii municipali. Decizia a fost sustinuta de toti cei 21 de consilieri ai formatiunii politice Partidul Nostru, care au participat la sedinta.

- (update 10:22) Consilierii din cadrul Consiliului Municipal Balți au decis organizarea referendumul de demitere a primarului orașului Balți. Cu 21 de voturi, consilierii au decis ca plebiscitul sa fie organizat pe date de 4 martie. Intr-o intervenție pe Skype, Renato Usatii le-a mulțumit pentru lucrurile…

- Sedinta cu scantei MINUNE MARE… S-au incins spiritele, ieri, la sedinta Consiliului Judetean, la un punct aparent banal. La punctul de pe ordinea de zi care viza proiectul de hotarare “privind stabilirea componentei Colegiului Director al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului…

- Ninge abundent in mare parte a județului Bacau, iar precipitații insemnate se inregistreaza și in municipiul Bacau. Viceprimarul Constantin Scripaț, responsabil cu deszapezirea și prim-inlocuitor al primarului Cosmin Necula (aflat in deplasare in... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, nu va accepta, la CEx-ul de luni, revocarea ministrului de Interne, Carmen Dan, pentru ca si-ar pierde autoritatea in partid, sustin surse din PSD pentru „Adevarul“. Dragnea a strans 30 de semnaturi de la liderii PSD din teritoriu pentru demiterea lui Mihai Tudose, in timp…

- O scrisoare in care se cere demisia premierului Mihai Tudose ar fi fost semnata, la cabinetul lui Liviu Dragnea, de mai multi lideri de organizatii judetene ale PSD. La sosirea la sedinta CExN, Robert Negoita a spus ca a auzit ca s-a intamplat acest lucru si ca, daca se confirma, este ”profund in neregula,…

- Seful PSD Sector 3, Robert Negoita, a declarat, inainte de a intra in sediul partidului, ca, daca informatia potrivit careia 30 de presedinti de organizatii judetene ale PSD au semnat in biroul lui Liviu Dragnea o cerere de retragere a sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose , acest lucru…

- Opoziția, prin vocea liderului PNL Ludovic Orban, ii cere premierului Mihai Tudose sa initieze procedura de demitere a lui Carmen Dan din functia de ministru al Internelor. ”Ii solicitam premierului Tudose sa nu mai planga in studiourile unor televiziuni prietene care nu-i pun nicio intrebare incomoda…

- Cei 27 de consilieri municipali din orasul Balti (Republica Moldova) au votat in unanimitate pentru initierea referendumului local pentru revocarea primarului Renato Usatii, potrivit Agora.md. Ideea referendumului a fost lansata chiar de Usatii, live pe Facebook, el spunand ca vrea sa demonstreze ca…

- Liberalii sustin revendicarile medicilor de familie, iar premierul Mihai Tudose trebuie sa-l demita de urgenta pe ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca. "Partidul National Liberal sustine revendicarile medicilor de familie si acuza Guvernul…