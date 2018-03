Liberalii vor ca 25 noiembrie sa fie Ziua Nationala a Meseriilor Liberalii vor sa instituie o Zi Nationala a Meseriilor, in 25 noiembrie, ca masura de promovare a invatamantului profesional si tehnic.



"Motivele pentru recenta crestere inregistrata de invatamantul profesional sunt foarte clare: cresterea economiei are nevoie de resurse umane bine pregatite in meserii. De asemenea, deschiderea Romaniei catre piata europeana necesita oameni foarte bine pregatiti din punct de vedere profesional. Facilitatile acordate elevilor (bursa, internat si decont transport) si companiilor care investesc in acest tip de educatie, reprezinta si ele un imbold"

Sursa articol si foto: business24.ro

- Donald Trump a anuntat, tot pe contul de Twitter, o noua demitere la Casa Alba: Herbert McMaster, consilierul prezidential pentru Securitate Nationala, a fost destituit si inlocuit cu John Bolton. Trump a facut anuntul pe Twitter, scrie New York Times: "Sunt fericit sa anunt ca, incepand din…

- Stephen Hawking este celebru pentru teoriile lui in fizica si, mai ales, cel putin publicului larg, pentru teoriile lui apocaliptice. Ultima a venit cu doar doua saptamani inainte de decesul lui. Stephen Hawking a murit pe 14 martie. A lasat in urma lui lucrarile exceptionale pentru fizica…

- Comisia Europeana propune un nou impozit comunitar, care sa taxeze companiile din domeniul tehnologiei informationale, cum sunt Google si Facebook, in functie de zona obtinerii profitului, nu de locul in care isi au sediul. "Comisia Europeana a propus miercuri noi reglementari pentru a se…

- Guvernul va adopta in sedinta de guvern de joi ordonanta de urgenta privind Declaratia unica. Premierul Viorica Dancila a spus ca aceasta va usura viata contribuabililor si va eficientiza munca Fiscului. "Inca inainte de preluarea mandatului am promis ca declaratia 600 dispare. Am cerut o…

- Stephen Hawking a murit la 76 de ani, dar a lasat in urma lui o istorie pentru urmatoarele secole. Pe langa munca de cercetare, viata lui a fost marcata si de doua momente umane si frumoase. Stephen Hawking s-a nascut pe 8 ianuarie 1942 si a murit pe 14 martie 2018. Ca o coincidenta…

- Transportatorul national de gaze Transgaz Medias a cumparat gaze naturale pentru echilibrarea fizica a Sistemului National de Transport in valoare totala de 13,16 milioane lei (2,83 milioane euro), fara TVA, de la WIEE Romania, unul dintre cei mai puternici importatori de gaze rusesti de pe piata locala.…

- Congresul chinez a votat, duminica, pentru inlaturarea limitelor mandatului prezidential, astfel ca Xi Jinping va ramane presedinte pe viata. Potrivit CNN, din cele 2.964 de voturi inregistrate, doar doua au fost impotriva acestei schimbari, in conditiile in care era nevoie de doua treimi…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6570 lei/euro, in scadere cu 0,05% fata de nivelul atins joi, in contextul in care si alte monede din regiune s-au apreciat in raport cu euro. Joi, euro a scazut la 4,6592 lei. Vineri, leul s-a apreciat in…

- Ministerele de Externe si Interne anunta ca, incepand de miercuri, devine functional sistemul de notificare a romanilor cu privire la faptul ca urmeaza sa le expire pasaportul. Potrivit unui comunicat de presa remis Ziare.com, romanii care au pasaport si au comunicat la depunerea ultimei cereri…

- Un avion militar rus Antonov An-26 s-a prabusit, marti, in Siria, a anuntat Ministerul rus al Apararii. Avionul avea 32 de pasageri la bord, 26 de militari si sase membri ai echipajului. Nu exista supravietuitori, relateaza site-ul agentiei Sputnik. Potrivit informatiilor preliminare,…

- Apple a implementat recunoasterea faciala prin tehnologia Face ID. Aceasta recunoaste fata utilizatorului cu ajutorul unei camere speciale, True Depth Camera, care deblocheaza noul iPhone, scriu cei de la Playtech. True Depth Camera face fotografii 3D, asa ca nu poate fi pacalita de cele obisnuite,…

- Publicatia licentiata international, Newsweek, va fi lansata in Romania la jumatatea lunii aprilie. Revista va aparea atat in varianta print, cat si online. Societatea care va edita publicatia a fost recent infiintata, informeaza Pagina de Media. Potrivit Monitorului Oficial, este vorba de…

- Vodafone, Nokia si Audi colaboreaza cu organizatia PTScientists pentru a duce o retea 4G pe suprafata Lunii prin intermediul unei rachete Falcon9 de la SpaceX, care va fi lansata in 2019. Reteaua 4G va fi creata cu ajutorul unei tehnologii cunoscute drept Ultra Compact Network/ Retea Ultra…

- Complexul Energetic Oltenia, unul din cei mai mari producatori de energie din tara, a majorat salariile de baza brute pentru circa 3.800 de angajati, din totalul de 13.300 de salariati. "Incepand cu data de 1 ianuarie 2018, pentru respectarea prevederilor HG nr.846/2017 prin care salariul…

- Terenurile aflate pe traseul conductei BRUA vor fi scoase din circuitul agricol fara a fi necesara obtinerea acordului proprietarilor, se arata intr-un proiect de hotarare de Guvern privind lista terenurilor agricole situate in extravilan. "Terenurile inscrise in anexa la proiectul de hotarare…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a primit-o la Bruxelles pe Viorica Dancila, miercuri, iar la finalul discutiilor a participat la o conferinta de presa comuna. "Doamna prim-ministru a fost noua ani membru al PE, e al cincilea prim-ministru roman pe care il intampin aici…

- Reprezentantii Dacia au vorbit despre ideea de a aduce si in Europa modelul Kwid, al carui pret de pornire este de 3.500 de euro. Dupa ce presa internationala a scris intens ca din 2018 vom avea Dacia Kwid si in Europa, reprezentantii constructorului de la Mioveni au transmis ca nu mai iau…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut ca ne aflam intr-un moment in care activitatea de justitie e pusa public la indoiala. Iohannis i-a primit marti la Cotroceni pe magistratii absolventi ai Institutului National al Magistraturii (INM). "Investirea dumneavostra in functie survine…

- Primaria Capitalei anunta ca va imprumuta inca 120 de milioane de euro, pentru implementarea unor proiecte de investitii, pe langa bugetul urias de 1,24 miliarde de euro pe care Gabriela Firea il are la dispozitie pentru 2018. "Pentru asigurarea unei dezvoltari durabile a capitalei Romaniei,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6595 lei/euro, in scadere cu 0,01% fata de nivelul atins joi, in contrast cu tendinta regionala. Joi, euro a crescut la 4,6598 lei, dupa ce si miercuri se apreciase in raport cu leul. Vineri, leul a urcat…

- Mick Mulvaney, directorul de buget al Casei Albe, sustine ca parada militara ceruta de presedintele american Donald Trump ar putea costa 30 de milioane de dolari. In cadrul audierilor din Congres, Mulvaney a spus ca parada ar costa intre 10 si 30 de milioane de dolari, in functie de dimensiunea…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,6588 lei/euro, in crestere fata de nivelul atins marti, 4,6572 lei/euro. Miercuri, dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, continua sa se deprecieze si ajunge…

- Un belgian s-a trezit peste noapte cel mai bogat om din lume. El a descoperit in contul sau bancar un virament de doua mii de miliarde de euro. "Cand m-am uitat pe contul de Internet banking, miercurea trecuta, am observat ca am devenit cel mai bogat om din lume", a povestit Luc Mahieux pentru…

- Ministrul Finantelor Eugen Teodorovici spune ca, pe viitor, romanii obligati sa depuna Declaratia 600 nu vor mai avea batai de cap. Mai intai, pentru ca valoarea contributiilor li se va calcula in functie de venitul estimat, nu in functie de cel realizat in anul precedent, ca pana acum. In…

- Incepand cu 16 iunie, Blue Air va lansa un nou zbor de la Bucuresti spre una dintre cele mai dorite destinatii de vara, Palma de Mallorca. "Credem foarte mult in aceasta noua ruta si ne bucuram ca putem oferi romanilor optiunea de a zbura cu Blue Air de la Bucuresti in Palma de Mallorca. Aici,…

- Facebook nu se bazeaza doar pe inteligenta artificiala si algoritmi pentru a filtra continutul pe care il vezi. Exista niste moderatori in spate, iar aceasta meserie este una foarte dura. Nu exista nici un manual care sa te pregateasca pentru meseria de moderator la cea mai mare retea sociala…

- Reprezentatii sindicatului PROJUST, care au mers, miercuri dimineata, la discutii cu ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, au transmis ca sunt multumiti de negocieri, dar au precizat ca, in cazul in care nu se ia o decizie concreta in aceste zile, 70% dintre salariile grefierilor vor fi diminuate.…

- O instanta de apel din Coreea de Sud a confirmat, luni, vinovatia mostenitorului imperiului Samsung judecat pentru coruptie, insa i-a schimbat pedeapsa in inchisoare cu suspendare si a dispus sa fie eliberat imediat. Cel mai probabil va fi depus apel impotriva deciziei, care nu e definitiva.…

- Romania trebuie sa adopte un model economic diferit, daca vrea sa evite o criza provocata de actualul boom bazat pe consum, potrivit lui Matteo Patrone, directorul regional al Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), citat de Bloomberg. Cresterea a fost supraincarcata prin…

- Senatul Poloniei a votat, joi, un proiect de lege privind incriminarea oricarei persoane care acuza statul polonez pentru Holocaust sau de complicitate la crimele comise de catre nazisti in cel de-Al Doilea Razboi Mondial. Nerespectarea legii duce la amenzi sau chiar la pedepse cu inchisoarea…

- Regimul din Coreea de Nord a transmis un mesaj rar adresat "tuturor coreenilor, de acasa si din strainatate" in care face apel la un "pas inainte" pentru unificare, fara ajutorul altor tari. Potrivit mesajului, "toti coreenii ar trebui sa promoveze contactele, calatoriile, cooperarea dintre…

- Ministerul Finantelor a prezentat, marti, la dezbaterile din Comisia economica din Senat pe marginea Declaratiei 600, cateva idei despre ce modificari ar putea sa apara. Ministrul a sustinut ca ar putea merge pe ideea de conformare voluntara de declarare a veniturilor, urmand a face verificari…

- Meteorologii au emis, vineri, doua informari meteorologice de vremea rea valabile pentru urmatoarele zile. Prima intra in vigoare vineri seara la ora 20:00 si expira sambata la ora 18:00. In acest interval se anunta ninsori local insemnate cantitativ la munte, predominant ninsori in Maramures…

- Producatorul de incaltaminte Clujana, brand romanesc cu o traditie de peste 100 de ani, a intrat in insolventa. Tribunalul Specializat Cluj a desemnat casa de insolventa CITR drept administrator judiciar al companiei. "Procedura a fost deschisa ca urmare a cererii companiei, cu intentia…

- Leul face un mic pas in fata, miercuri, fata de euro. Si in raport cu dolarul moneda nationala a crescut usor, insa nu putem inca sa spunem ca isi revine din socul provocat de demisia premierului Tudose. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat, miercuri, un euro la 4.6573 de lei/unitate,…

- Romanii nu vor mai avea nevoie de vize pentru a merge in Japonia, a anuntat marti premierul nipon Shinzo Abe, dupa discutiile pe care le-a avut cu presedintele Klaus Iohannis la Cotroceni. Abe a ajuns, marti, la Bucuresti, in cadrul turneul european pe care il intreprinde. Este prima viziata…

- CES 2018 a venit cu multe anunturi, dar telefonul pliabil Samsung n-a fost unul. Sau cel putin n-a fost pe lista cu anunturi oficiale. Ideea unui telefon pliabil de la Samsung e departe de realitate, dar, totodata, departe de fictiune. Vestitul telefon pliabil de la Samsung ar fi trebuit sa…

- Compania italiana Iveco Defence Vehicles a anuntat, joi, ca in decembrie 2017 a semnat un contract cu Ministerul roman al Apararii pentru vanzarea a 173 de vehicule militare. Conform contractului, vehiculele militare vor fi livrate in acest an. Compania italiana Iveco nu a dezvaluit valoarea…

- Mai multi parlamentari britanici doresc sa introduca o taxa de 0,25 lire sterline pentru paharele de unica folosinta, in care oamenii isi beau de obicei cafeaua, argumentand ca acestea au un puternic impact negativ asupra mediului. Initiatorii proiectului spera ca aceasta taxa, echivalentul…

- Gaura din stratul de ozon s-a micsorat cu 20%, ca urmare a interzicerii la nivel global a chimicalor distrugatoare, arata un studiu al NASA. In raportul publicat saptamana aceasta, oamenii de stiinta arata ca diminuarea a avut loc in timpul lunilor de iarna din 2005 pana in 2016.…

- Coreea de Nord a acceptat vineri propunerea sud-coreeana pentru discutii a anuntat ministerul sud-coreean al Unificarii, responsabil pentru relatiile intercoreene. Discutiile vor avea loc marti. "Coreea de Nord ne-a transmis in aceasta dimineata un mesaj, indicand ca accepta propunerea de…

- Liviu Dragnea isi doreste o restructurare a Guvernului, asa ca portofoliul lasat liber prin demisia Doinei Pana s-ar putea desfiinta, iar atributiile ar urma sa fie preluate de ministrul Mediului. "Da, e foarte adevarat ca doamna Pana are probleme de sanatate. Doamna ministru Pana a tot tinut,…

- Romanii se gandesc din ce in ce mai mult la batranete si nu se mai bazeaza doar pe pensia de la stat, cotizand pentru fondurile de pensii facultative. Anul trecut numarul celor care aveau pensii facultative a crescut cu 40.000 de persoane, arata Digi 24. Si asta in urma scandalului nationalizarii…

- Meteorologii avertizeaza ca este risc insemnat de producere a avalanselor la peste 1.800 de metri altitudine, in muntii Bucegi si Fagaras (versantul nordic), fiind vizata si zona turistica Balea Lac, unde zapada masura marti 122 de centimetri, potrivit Centrului Meteorologic Transilvania-Sud.…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a lansat duminica "un mesaj de alerta, o alerta rosie" cu privire la pericolele care vor ameninta lumea in 2018 si a facut un apel la unitate pentru a depasi aceste pericole, transmite AFP. "Dupa ce am preluat aceasta functie, acum un an, am lansat…

- Comisia Europeana a rambursat, joi, catre Romania peste 454 de milioane de euro. Suma reprezinta fondurile solicitate de tara noastra prin cererile de plata transmise de Autoritatile de Management aflate in coordonarea Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene.…

- Moneda nationala a atins vineri cea mai slaba cotatie in raport cu moneda europeana, cursul anuntat de Banca Nationala a Romaniei fiind de 4,6597 lei pentru un euro.Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Nationala a Romaniei, sustine ca deprecierea inregistrata pe final de an este…

- Statele Unite au inculpat doi cetateni romani pentru accesarea camerelor de supraveghere din capitala americana Washington, D.C., cu cateva zile inainte de ceremonia de inaugurare a presedintelui american Donald Trump, a anuntat joi Departamentul de Justitie al SUA. Mihai Alexandru Isvanca…

- Plata in acelasi cont unic a contributiilor sociale, precum si a impozitului pe profit, venit sau dividende, impozitului pe veniturile microintreprinderilor sau impozitul specific unor activitati va intra in vigoare incepand cu 1 iulie 2018. "Guvernul a aprobat o ordonanta de urgenta care…

- Europa deja absoarbe un flux mare de refugiati din Siria, Afghanistan, Iraq si anumite tari din Africa, iar incalzirea globala ar putea amplifica acest fenomen. Din 2015 si pana acum, doar Germania a primit peste un milion de refugiati care cautau un camin. Valul de imigranti a dus la disensiuni…