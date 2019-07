Stiri pe aceeasi tema

- "Declarația doamnei prim-ministru Viorica Dancila despre rolul președintelui Iohannis in timpul Președinției romane a UE este obraznica și nu reflecta deloc realitatea. Tot ce s-a obținut la nivel ministerial in timpul Președinției romane a Consiliului Uniunii Europene s-a obținut datorita…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 330 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Post-ul Vrei sa pleci in strainatate? 330 locuri de munca sunt vacante in Spatiul Economic European apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Senatorii PSD și ALDE nu au fost in sala in numar destul de mare incat legea pensiilor sa treaca la vot. Insa, aleșii puterii au fost prezenți in sala pentru a se asigura ca pensiile speciale nu sunt abrogate, așa cum cerea un proiect supus la vot la scurt timp dupa ce legea pensiilor a picat. Senatorul…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 496 locuri de munca vacante. Ungaria – 117 locuri de munca pentru: ajutor bucatar, brutar, bucatar, casier, cofetar, consilier vanzari, designer web, dulgher, electrician de reparatii frigidere, facturist, lucrator…

- In mod complet ironic, un partid din Romania cere pe Facebook, interzicerea Facebook. Daca va intrebați de cine e vorba, partidul se numește PNȚCD, iar liderul acestuia se numește Aurelian Pavelescu. “Solicitam guvernului Dancila sa ia masuri pentru blocarea accesului la Facebook in Romania iar parlamentului…

- Potrivit unui comunicat de presa remis azi de AJOFM Satu Mare, actualmente exista 580 locuri de munca vacante in Spatiul Economic European, locuri de care ar putea profita și satmarenii care doresc sa munceasca perfect legal prin Europa. Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul…

- "Romania este in primul rand in familia politica a Partidului Popular European, prin Partidul National Liberal. PNL este la masa deciziilor la cele mai importante momente ale UE, iar asta e in beneficiul tuturor romanilor. PPE si, odata cu el, Partidul National Liberal, va castiga aceste alegeri…