Stiri pe aceeasi tema

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a inceput, marti, dezbaterile asupra proiectelor de revizuire a Constitutiei depuse de partidele parlamentare si initiativei cetatenesti "Fara penali in functii publice", discutiile fiind insa amanate pentru ca partidele sa se puna de acord din punct de vedere…

- Deputatul PNL Florin Roman propune, printr-un proiect de lege depus in Senat, modificarea Legii privind actele de stare civila, astfel incat cununiile civile sa se poata organiza nu doar la Starea Civila dar si in aer liber, in parcuri, muzee si gradini. Astfel, potrivit propunerii legislative, "casatoria…

- Deputatul PNL Florin Roman a depus un proiect, la Senat, prin care casatoriile civile sa poata fi oficiate și in gradini publice, parcuri, muzee și alte locuri in aer liber, in urma unei cererei aprobate de catre primar.Inițiativa legislativa a liberalului modifica un alineat din articolul…

- Deputatul liberal Florin Roman a depus la Parlament o initiativa legislativa care prevede ca primarii pot aproba oficierea casatoriilor si in gradini publice, parcuri, muzee si alte locuri in aer liber.Propunerea legislativa modifica si completeaza in acest sens alineatul (2) al articolului 24 din Legea…

- Deputatul liberal Florin Roman a depus la Parlament o initiativa legislativa care prevede ca primarii pot aproba oficierea casatoriilor si in gradini publice, parcuri, muzee si alte locuri in aer liber, potrivit Agerpres. Propunerea legislativa modifica si completeaza in acest sens alineatul (2) al…

- Deputatul PSD Adrian Solomon a depus la Senat un proiect legislativ care prevede instituirea Zilei Marțișorului, respectiv 1 martie, ca zi de sarbatoare naționala, pentru „oficializarea și promovarea unei sarbatori populare românești ancestrale incluse în patrimoniul universal în…

- Deputatul PNL Florin Roman anunța ca va depune, joi, la Parlament, un proiect de lege care prevede ca cei care iau pensii speciale sau pensii de serviciu și sunt condamnați definitiv pentru corupție, sa-și piarda acest drept, potrivit Mediafax.„Proiectul de lege pe care il depun in aceasta…

- "Legea Alexandra" inseamna in primul rand introducerea detentiei pe viata pentru criminali feroce, care ucid minori, femei insarcinate, dupa modelul Legii Tijana, adoptate in Serbia, potrivit deputatului PNL Florin Roman. Liberalii cer presedintelui Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, si liderului…