Liberalii pregătesc o moțiune de cenzură. Se negociază cu disidenții din PSD „Inca nu am stabilit exact cand depunem motiunea, dar o pregatim. In luna noiembrie sigur va fi o motiune. Da, purtam negocieri, discutam cu toata lumea. Suntem realisti, e posibil din nou sa nu treaca motiunea, pentru ca ati vazut PSD si ceilalti care sunt la guvernare se gandesc: aoleu, daca trece motiunea, nu mai suntem noi aici la bucate. Si atunci voteaza sa nu treaca motiunea. Dar va spun foarte sincer ca noi speram sa obtinem mai multe voturi decat am obtinut la cealalta motiune ”, a declarat Guran, intr-o conferința de presa la Targoviște. Intrebat daca se poarta negocieri, iar atentia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

