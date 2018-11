Stiri pe aceeasi tema

- Consilier general Ciprian Ciucu a anuntat, pe Facebook, ca in cursa interna a PNL pentru Primaria Generala a Capitalei s-au mai inscris purtatorul de cuvant al partidului, Ionel Danca, si senatorul liberal Florin Citu.

- Intrebat despre stadiul discutiilor privind depunerea unei motiuni de cenzura, Danca a declarat: ”Sunt negocieri in desfasurare, liderii partidelor din opozitie, asa cum stiti, presedintele PNL, Ludovic Orban a avut o intalnire cu ceilalti lideri din opozitie pentru evaluarea situatiei actuale,…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a declarat, joi, ca liberalii inca sunt in negocieri pentru motiunea de cenzura si ca intre 30 si 42 de parlamentari ai majoritatii ar putea fi convinsi sa voteze motiunea.

- Liviu Dragnea a spus ca opozitia nu va avea suficiente voturi pentru a trece o motiune de cenzura. ”Nu vor avea voturi suficiente pentru a trece o motiune de cenzura, dar intr-adevar va pot confirma ca sunt mai multi parlamentari care vor sa vina la PSD si eu sunt de acord cu asta, dar asta…

- Liderul Ro+, Dacian Ciolos, formatiune care inca nu exista din punct de vedere juridic, le cere partidelor parlamentare sa depuna si sa voteze o motiune de cenzura impotriva Guvernului Dancila. Problema e ca PSD are majoritate in Parlament, deci o motiune de cenzura nu are nicio sansa sa treaca in acest…

- Liberalii vor depune miercuri, la Avocatul Poporului, o sesizare prin care ii va solicita sa atace la CCR rectificarea bugetara adoptata de Guvern saptamana trecuta. Deputatul PNL, Gabriel Andronache, si purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, vor merge la institutie la ora 10:00.

- PNL ii cere demisia lui Darius Valcov dupa ce consilierul premierului a publicat pe Facebook fișa medicala a unui protestatar incalcand legea . Liberalii il acuza pe Valcov de folosirea abuziva a informatiilor cu caracter personal și incalcarea dreptului la viața privata. PNL ii cere demisia lui Darius…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, sustine ca gestiunea proasta a finantelor publice de catre ''tripleta Valcov - Teodorovici - Misa'' pune in pericol plata salariilor si pensiilor, el precizand ca...