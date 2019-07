"Am analizat situatia creata in urma deciziei stranii a Curtii Constitutionale, care nu a acceptat ca decizia luata de cetateni in cadrul referendumului din 26 mai de a interzice amnistia si gratierea sa fie cuprinsa in proiectul de revizuire a Constitutiei. Asteptam motivarea. Decizia pe care am luat-o este foarte simpla: pentru noi vointa cetatenilor este litera de lege si proiectul de revizuire a Constitutiei va merge mai departe in dezbaterea parlamentara, fara articolele respective, urmand ca dupa aparitia motivarii CCR sa elaboram un proiect de lege de modificare a legii penale astfel…