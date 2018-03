Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii locali au votat, marți, agenda culturala a Timișoarei, cu doua amendamente. Festivalul JazzTM va primi, in total, 900.000 lei și va aparea un nou festival. Un liberal a considerat ca orașul de pe Bega are neaparat nevoie de un festival de magie. Probabil absolut intamplator, un magician…

- Anunț surpriza facut de primarul Timișoarei, astazi, in ședința Consiliului Local Timișoara pe tema scaderilor de salarii anunțate inca din luna ianuarie. Pe ordinea de zi a ședinței de plen de astazi ar fi trebuit sa se afle un proiect prin care salariile mai multor funcționari urmau sa scada, din…

- Satui sa aștepte ca mai-marii de la București sa rezolve problema vaporașelor Timișoarei, reprezentanții primariei au dat in judecata Ministerul Transporturilor, dar și Guvernul Romaniei. Cer instanței sa oblige ministerul sa elibereze actul administrativ pentru inființarea Administrației Caii Navigabile…

- Anita Luncan, profesoara de Chimie, Colegiul Național „Emanuil Gojdu”, Oradea – este profesor MERITO 2018. „Proiectul MERITO isi propune sa prezinte aceste modele de profesori si sa le puna metodele in valoare. Avem nevoie de oameni care sa ne inspire, care sa devina multiplicatori de performanta…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, la evenimentele organizate cu prilejul Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, ca în data de 15 martie n-au murit nici români si nici unguri si ca ziua care simbolizeaza începerea Revolutiei maghiare

- 676 de recipiente cu substanțe periculoase, posibil contrafacute, in valoare de aproximativ 270.000 lei și un autoturism au fost indisponibilizate de polițiști. Polițiștii reșițeni au depistat in aceasta dimineața, in jurul orei 02:00, impreuna cu inspectorii Garzii de Mediu au depistat pe strada Timișoarei…

- Demolam, apoi, in același loc, facem un stadion nou - proiectul pe care il susține CJ Timiș. Suna minunat, dar, in acest moment, nu exista nicio sursa de finanțare pentru o investiție de zeci de milioane de euro. Intre timp, primarul Timișoarei a facut un sondaj pe Facebook și 78% dintre respondenții…

- Demersul celor 67 de parlamentari de la PNL, in frunte cu Raluca Turcan, liderul deputatilor liberali, vizandu-l pe social-democratul Valentin Popa, ministrul Educatiei, a picat la vot, miercuri, in Camera Deputatilor. Supusa votului plenului miercuri in jurul pranzului, motiunea simpla a primit 93…

- Cu puțin timp in urma, Primaria Timișoara era somata de Garda de mediu sa replanteze, pana la 15 aprilie, cei 50 de salcami taiați de societatea Horticultura ... The post Un specialist in horticultura propune soluții pentru parcari in centrul Timișoarei appeared first on Renasterea banateana .

- Va reamintim ca, in ultimii ani, limbajul folosit de primarul Timișoarei in relația cu presa a devenit din ce in ce mai suburban. Nicio redacție din oraș, indiferent de reputație sau de vechimea reporterilor nu a scapat de invectivele aruncate de edilul-șef. Iar injuriile aruncate de acesta…

- „«Violența este ultimul refugiu al celor incompetenți» (Isaac Asimov – «Fundația», 1951). Acest citat mi-a marcat adolescența și, ca atare, nu am avut cum sa nu remarc violența de limbaj și de atitudine in spatele careia s-a refugiat astazi edilul Timișoarei ca sa se apere de intrebarile…

- Comunicat. Stimați domni, stimate doamne, Demersul nostru, al presei timișorene, iși propune sa aduca in atenția autoritaților, organizațiilor media din țara și din strainatate, ONG-urilor care...

- Fostul primar al Timișoarei, Gheorghe Ciuhandu, ii da o replica dura lui Nicolae Robu, care recent s-a laudat ca a realizat in cinci ani de mandat ceea ce in capitala Banatului nu s-a facut in 50 de ani. Printr-un comunicat de presa emis astazi, Ciuhandu iși prezinta pricipalele realizari și il numește…

- Oferta cu dedicatie speciala pentru tinerii europeni care implinesc 18 ani de viata si primesc gratis bilete pentru un Interrrail Pass nu este tocmai o noutate. Partidul Popular European (PPE) propusese acest lucru cu doi ani inainte Parlamentului European. Anul acesta este un program-pilot…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat miercuri, în cadrul prezentarii bilantului pe 2017, ca demersul de a lupta împotriva coruptiei a fost puternic contestata."Este un moment în care analizam ce am facut bine, analizam ce nu am facut bine, ce am…

- Putin peste 20% din respondentii unui sondaj au declarat ca au primit un salariu mai mic in luna februarie, in urma revolutiei fiscale, in timp ce pentru altii lefurile au crescut, fie prin semnarea unui act aditional, fie prin acordarea de bonusuri. Pe industrii, cei mai multi angajati carora le-au…

- Timișorencele de la SCM nu au reușit sa repete performanța din sferturi și s-au oprit in semifinala turneului Final 8 al Cupei Romaniei. Sambata seara ele au pierdut in fața echipei gazda a turneului, Sepsi Sfantu Gheorghe. Scorul final a fost unul clar in favoarea ardelencelor, banațencele…

- Suma alocata in acest an pentru sustinerea producatorilor agricoli romani sa cultive tomate in spatii protejate se ridica la 180 de milioane de lei, un buget similar cu cel din 2017, anul de debut al acestei program, insa numarul fermierilor doritori sa intre in program s-a dublat, potrivit ministrului…

- Supusa unor puternice presuni interntaionale, puterea a autorizat de altfel intrarea unor ajutoare umanitare in Ghouta de Est, pentru prima oara dupa raidurile sangeroase care au vizat, saptamana trecuta, enclava rebela asediata in apropiere de Damasc. Regimul sirian a fost acuzat ca a comis recent…

- Managerii publici au fost recrutati prin procese de selectie complexe, in educatia lor investindu-se peste 13,6 milioane de euro. Ei au fost greu acceptati de sistem, fiind perceputi ca o amenintare, tocmai pentru ca erau formati la mari universitati europene si americane. Fiind perceputi ca o amenintare,…

- DGASPC Buzau a fost in ultima perioada in cautare de specialisti. Au fost scoase la concurs pe rand mai multe functii de sef: Sef serviciu BUGET si Sef serviciu Monitorizare, Sef Birou Juridic si apoi a venit randul Concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de sef…

- Cursurile de etica si integritate academic pentru studiile universitare de masterat si doctorat devin obligatorii. Demersul apartine Aliantei Nationale a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR). ANOSR a solicitat in repetate randuri, incepand cu ianuarie 2016, ca Ministerul Educatiei…

- In urma Revolutiei din 1821 a lui Tudor Vladimirescu, tarile romane au scapat de domnitorii fanarioti impusi de catre Imperiul Otoman. Situatia financiara a Moldovei si Munteniei nu era una stralucita, insa noii domnitori au reusit sa schimbe fata acestor tari.

- Municipalitatea din Targu Jiu a redus anul acesta suma alocata pentru organizarea „Nuntii de Aur", eveniment in cadrul caruia sunt sarbatorite cuplurile care implinesc o jumatate de veac de la casatorie. Putin peste 60 m...

- Elevii sunt mult mai interesati decat profesorii de schimbarile din sistemul de invatamani din Romania. Este doar una dintre concluziile trase in urma dezbaterii organizate, la Timișoar, de asociatia „Initiativa in Educatie”, pe tema programelor-cadru pe care Ministerul Educatiei le propune pentru schimbarea…

- Va reamintim ca, la finele anului trecut, primarul Nicolae Robu susținea ca proiectul noului pasaj din zona Solventul bate pasul pe loc deoarece Ministerul Finanțelor ar fi pus sechestru pe doua cladiri ale fostei platforme industriale, cladiri care, insa, in realitate nu exista. Cu toate acestea,…

- Astazi a fost prima zi din acest an in care s-au putut plati taxele și impozitele locale in orașul de pe Bega. La Direcția Fiscala a Municipiului Timișoara (DFMT) nu a fost inghesuiala prea mare, la primele ore ale dimineții putand fi observate cateva zeci de persoane care au dorit neaparat sa scape…

- Apariție inedita a primarului Timișoarei, Nicolae Robu, astazi, in cadrul conferinței de presa de la sediul PNL Timiș. Un obișnuit al tehnologiei moderne, edilul care iși transmite pe Facebook toate conferințele de presa a venit astazi la lucru cu o tava cu fructe și legume. Mai bine de jumatate de…

- Huzur la primariile de sector din Bucuresti. Lefurile care se platesc marite de la 1 ianuarie starnesc invidia profesorilor si a medicilor. Un functionar ce verifica spatiile verzi asteapta peste opt mii de lei pe luna, iar directorii au salarii cu cinci cifre. Sunt locuri unde veniturile au crescut…

- Peste 200 de studenți au ieșit in centrul Timișoarei, sambata seara, transmițandu-le un mesaj clar celor de la București: Justiția moare! Ei au pregatit un sicriu pe care au scris „Justiția” și au protestat “inarmați” cu pancarte pe care au scris diverse mesaje. Printre mesajele studenților timișoreni…

- Peste 200 de studenti din toata tara protesteaza, sambata seara, in centrul Timisoarei, fata de legile justitiei. Ei au depus candele aprinse langa un sicriu pe care scrie “Justitie”, transmite corespondentul Mediafax.

- Cristiano Ronaldo (32 de ani) pare sa devin din nou o tinta pentru PSG. Jurnalistii de la Mundo Deportivo scriu despre oferta pe care i-au facut-o deja seicii lusitaniului, vrand sa profite de nemultumirile pe care cvintuplul castigator al Balonului de Aur la Real Madrid. "PSG…

- Numarul mortilor a crescut la zece în urma manifestatiilor de duminica seara care au avut loc în mai multe orase iraniene, a indicat luni televiziunea de stat iraniana, fara sa ofere detalii, potrivit AFP si Reuters. Potrivit televiziunii, sase persoane au fost ucise…

- Rock, pop, dance, house si latino sunt genurile de muzica de care au avut parte cele cateva mii de timisoreni care au ales sa petreaca Revelionul in strada. Cei care au concertat au fost artisti timisoreni, dar si celebrul Lou Bega.

- Sunt bucuros sa vin in fața dumneavoastra cu raportul de activitate parlamentara din anul 2017. Consider ca este un act de respect și responsabilitate ca un parlamentar sa raspunda in fața cetațenilor pe care-i reprezinta. In continuare, va pun la dispoziție o prezentare cantitativa și calitativa a…

- Copiii care au o greutate mai mare de 54 de kilograme, precum si cei cu varste peste 14 ani nu au voie sa utilizeze echipamentele de joaca din parcurile publice din Timisoara, potrivit unui regulament aprobat de consilierii locali, transmite corespondentul Mediafax.

- Erau cunoscuti in Romania ca „spionii de la Buzau“, „comandourile lui Trutulescu“ sau „parasutistii de la cercetare-diversiune“ si aveau misiunea, pe timp de pace, de a se strecura in unitatile militare pentru a le vana vulnerabilitatile. In decembrie 1989, s-au amestecat timp de patru zile printre…

- Presedintele Klaus Iohannis a depus, ieri, o coroana de flori la monumentul dedicat Revolutiei din Piata Universitatii, cu ocazia ceremoniei comemorative consacrate victimelor din decembrie 1989. Dupa intonarea in...

- In ultimii ani, o comuna din apropierea Timisoarei se afla intr-o continua expansiune. Tot mai multi timisoreni au fost interesati sa renunte la beneficiile orasului, in favoarea unui loc linistit, situat la cativa kilometri de orasul de pe malurile Begai. Cartierul nou al comunei Giarmata, unde cei…

- Cu prilejul comemorarii a 28 de ani de la Revolutia din Decembrie 1989, Primaria Bacau, in colaborare cu Garnizoana Bacau organizeaza vineri, 22 decembrie 2017, incepand cu ora 10:00, un ceremonial militar si religios cu depuneri de coroane, jerbe... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Sedinta solemna a Parlamentului dedicate implinirii a 28 de ani de la Revolutie a fost marcata de intonarea Inmnului Golanilor– initiativa apartinand deputatului PNL Virgil Popescu, dar si de comparatii intre tinerii de dinainte de 1989 care ridicau pancarte de sila si cei care acum o fac la comanda.

- Primul om in stat se afla la momentul de fata in zona troitei de la Piata Universitatii, un simbol ce aminteste de evenimentele din 1989 si la eroii care au sfarsit la Revolutie. In ziua in care se implinesc 28 de ani de la momentul in care incepea Revolutia in Capitala, si la cateva ore […] Comemorarea…

- Asociația Luptatorilor, Invalizilor, Raniților, Urmași, Eroi Martiri-Decembrie 1989 invita atat deținatorii de documente guvernamentale conform Legii Nr. 341/2004, cat și Societatea Civila, sa participe la ceremonia ce va avea loc la data de 22 decembrie 2017, incepand de la orele 12:00, in Esplanada…

- Potrivit Legii 188/1999 privind statutul functionarilor publici, sefii serviciilor Achizitii, Juridic, Buget si Contabilitate, adica cei trimisi in judecata de procurorii anticoruptie, urmeaza sa fie suspendati din functie pana la solutionarea definitiva a cauzei, spune Politia Locala Bucuresti intr-un…

- ”Eu cred ca atatea semnale sunt ca acest demers (n.r. modificare Legi Justiție) nu este bun și nu mai e nevoie sa-l justificam prea mult pe fiecare amendament. Pur și simplu nu mai au credibilitate in acest moment ca sa faca aceste modificari in justiție.” a spus protestatarul, la interviul DCNews. …

- Mai multe firme din Timișoara au transmis un memoriu Consiliului Local Timișoara prin care cereau retragerea de pe ordinea de zi a unui proiect ce prevedea instituirea unei taxe speciale de 2 la suta din tarifele de cazare practicate in municipiu, deoarece proiectul nu a trecut prin dezbatere publica.…

- Zilele speciale sunt sarbatorite cu programe speciale, astfel ca timp de cinci zile, de Craciun, Antena 1 a pregatit o multime de surprize pentru intreaga familie. Stefan Banica, Dan Negru, Mirela Vaida, Fuego, nea Marin vor fi alaturi de telespectatorii Antena 1 intr-o serie de editii speciale de Craciun.

- Mulberry Development a obținut autorizația pentru construcția unei parcari supraetajate in noul cartier ISHO, situata la cateva minute de mers pe jos de Piața Unirii și centrul istoric al Timișoarei. Parcarea va avea 9 etaje. In urmatoarele zile vor demara lucrarile la una din cele mai inalte parcari…