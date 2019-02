Liberalii inarmeaza statul paralel!

Stiri pe aceeasi tema

- Mutari de ultima ora in interiorul Partidului Național Liberal (PNL), formațiune politica la conducerea careia se afla Ludovic Orban. Potrivit surselor noastre, Biroul National al PNL a decis demiterea lui Marin Anton din functia de sef al filialei Giurgiu, la doua saptamani dupa ce acesta a declarat…

- Daca mișcarile de strada nu vor bloca anunțata OUG pentru rejudecarea proceselor de la Inalta Curte, Ludovic Orban va fi nevoit sa renunțe la șefia PNL. Liberalii și-au axat strategia pe invocarea luptei anticorupție. Cei acuzați fac un pas in spate sau in lateral, pana iși clarifica problemele in…

- NEDREPTATE… Liberalii solicita abrogarea plafonarii indemnizatiilor pentru veteranii de razboi (cei putini din judetul Vaslui) si detinutii politici si adoptarea in regim de urgenta a unui proiect de lege propus de PNL pentru dublarea acestora, potrivit presedintelui partidului, Ludovic Orban. „Partidul…

- Președintele Partidului Mișcarea Populara, Eugen Tomac, ii critica pe reprezentanții PSD și ALDE pentru discursurile lor despre „statul paralel”.„In timp ce liderii europeni ne citeaza din Nichita Stanescu și ne fac mandri ca suntem romani vorbindu-ne de Nadia și de Duckadam, ai noștri vorbesc…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, și președintele Comisiei juridice a PNL București, Cristian Bacanu, vor depune vineri, 4 ianuarie a.c., la ora 12.00, la sediul instituției Avocatului Poporului, solicitarea de sesizare a Curții Constituționale asupra OUG 114/2018 adresata de președintele…

- Saptamana aceasta va fi depusa in Parlament motiunea de cenzura la adresa Guvernului Dancila, a declarat marti presedintele PNL, Ludovic Orban. „PNL considera ca Guvernul Dancila este cel mai prost guvern din istoria Romaniei si trebuie inlocuit cu un guvern mult mai bun pentru Romania, un guvern care…

- Liviu Dragnea a cerut, in sedinta CN al PSD, o verificare urgenta in ceea ce priveste multinationalele si modul in care ele fac profit, in timp ce liderii Uniunii au fost acuzati de dubla masura si de faptul ca nu reactioneaza cand e vorba despre directive precum prezumtia de nevinovatie.

- Liberalii nu au definitivat inca lista pentru alegerile europarlamentare, la baza deciziilor urmand sa stea "foarte multe argumente", a declarat, vineri, la Alba Iulia, liderul Partidului National Liberal (PNL), Ludovic Orban.Intrebat intr-o conferinta de presa daca PNL a definitivat lista…