- Liviu Dragnea, premierul Viorica Dancila si mai multi ministri s-au aflat la Iasi sambata, 20 aprilie, pentru alegerile interne ale filialei PSD Iasi. Actiunea politica a vizat confirmarea in functie a actualului sef interimar, Maricel Popa, singurul candidat pentru ocuparea postului. Liderul PSD si…

- Ulterior, au fost alesi vicepresedintii. Mai mult a durat citirea numelor (17 nume de parlamentari si primari), iar votul a fost dat in cateva secunde. Votul, desfasurat la Teatrul Luceafarul, in prezenta lui Liviu Dragnea si a premierului Viorica Dancila, a fost unanim.

- Liderul PSD Liviu Dragnea le-a multumit sambata, intr-o postare pe Facebook, celor care au participat la mitingul PSD de la Craiova, despre care sustine ca au fost 45.000, spunand ca acestia le-au aratat adversarilor ca legatura dintre PSD si cetatenii romani nu poate fi taiata.

- "Este suficient faptul ca PSD si ALDE s-au compromis fara drept de apel la nivelul Parlamentului European si au devenit paria in familiile politice europene de care apartin. Obtuzitatea si aversiunea personala impotriva unui roman, care are sansa de a ocupa o pozitie de prim rang in arhitectura europeana,…