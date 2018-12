Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Mihai Chirica a anuntat, astazi, intr-o conferinta de presa, ca Primaria Municipiului Iasi va face un credit de 34 de milioane de euro pentru a construi caile de acces catre viitorul spital regional de urgente. Consiliul Judetean Iasi a obtinut ultimele avize necesare si joi (6 dec 2018), finantatorul,…

- Competiția nationala EntrepreNation CityStart va avea loc in 8 orașe din Romania in urmatoarele 4 saptamani: Bucuresti, Craiova, Timisoara, Sibiu, Brașov, Galați, Cluj Napoca și Iași. La Craiova, evenimentul va avea loc joi, 22 noiembrie. Evenimentul, dedicat elevilor de liceu ...

- Poliția Prahova a anunțat ca 28 de persoane au fost ridicate și aduse la audieri, in urma perchezițiilor care au avut loc joi, la zece adrese din Prahova, București, Brașov și Girugiu. Anchetatorii au dezvaluit și modul inedit in care opera lucrarea, astfel incat sa-și acopere urmele.

- Curtea Europeana de Justiție a trimis luni Ministerului Mediului un document prin care inștiințeaza autoritațile romane ca a inceput procesul intentat de Comisia Europeana in luna mai pentru ca statul roman nu rezolva problema poluarii din București. Eșecul protejarii propriilor cetațeni poate costa…

- Cum s-a ajuns aici? Epopeea calitatii precare a aerului din marile orase ale Romaniei, Bucuresti, Iasi si Brasov incepe in urma cu cativa ani. In 2007, exact anul aderarii la UE, poluarea din cele patru mari orașe a intrat sub lupa Comisiei Europene. Dupa trei administrații locale (Videanu, Oprescu,…

- O linie de producție de ultima generație pentru doze de aluminiu, in valoare de 50 de milioane de euro se adauga, incepand de azi, 30 octombrie, unei investiții inițiale de 40 de milioane de euro realizata de filiala din București a unuia dintre cei mai mari producatori din Europa, Canpack. La…

- ​In ianuarie, prețul mediu pe metru patrat al unui apartament nou in Capitala, era de 1325 de euro. In septembrie, urcase la 1386 euro. E drept, și salariile crescusera de la 695 euro la 720 euro (calculate la cursul mediu lunar al BNR). Daca iei in calcul un apartament de suprafața medie de 70 de mp,…

- Cifra de afaceri a industriei dezvoltatoare de jocuri video din Romania a crescut, anul trecut, cu 11,6%, pana la 156 de milioane de dolari, potrivit datelor transmise luni de Asociația Romanian Game Developers Association (RGDA).Peste 80 de studiouri de game development sunt active in prezent…