- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca liberalii vor ataca la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) legea de infiintare a Liceului romano-catolic din Targu Mures. "Am luat decizia de a ataca la CCR legea de infiintare a Liceului romano-catolic din Targu Mures", a spus Orban dupa sedinta…

- Totodata, Raluca Turcan a afirmat, in conferinta de presa de la Sibiu, ca PNL propune coalitiei guvernamentale o serie de masuri, in vederea "restabilirii echilibrului si a unui punct zero". Aceste masuri sunt respingerea in Parlament a ordonantei de urgenta 4, "care a produs aceasta discriminare…

- Ministerul Justiției a transmis astazi Ministerului Finanțelor Publice, in avizul solicitat de Guvern pentru adoptarea OUG privind unele masuri fiscal bugetare de astazi, prin care s-ar acorda compensații financiare salariaților din domeniul IT și celor cu contracte part-time, ca

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat miercuri ca liberalii iau in calcul atacarea la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a propunerii legislative pentru infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures ca unitate de invatamant preuniversitar cu predare in limba maghiara. "Suntem…

- Liberalii au decis luni, in sedinta Biroului Executiv, sa depuna motiune simpla impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat deputata PNL, Mara Calista."In cadrul acestei sedinte s-a discutat foarte clar depunerea unei motiuni simple, motivele sunt absolut evidente. (...)…

- Liberalii depun motiune simpla impotriva ministrului Muncii Liberalii au decis luni, in sedinta Biroului Executiv, sa depuna motiune simpla impotriva ministrului Muncii, Olguta Vasilescu, a anuntat deputatul PNL Mara Calista. "În cadrul acestei sedinte s-a discutat foarte clar depunerea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica, la Antena 3, ca liberalii vor vota impotriva investirii noului Guvern, iar ministrilor propusi sa faca parte din Cabinetul Dancila "le vor face viata grea" la audierile din comisiile parlamentare de specialitate, cu intrebari pe subiecte extrase…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat vineri, la Slatina, despre ministrii propusi in Cabinetul Dancila, ca "aproape niciunul nu e la locul lui" si ca au fost nominalizati pentru aceste functii "oameni care nu cunosc...

- Președintele PNL, Ludovic Orban, spune ca formularul 600 , coșmarul celor cu profesii liberale, este un ,,coșmar” care arata ,,ura de clasa” a Partidului Social Democrat. Orban susține ca fiscalitatea este data peste cap deoarece PSD a operat 261 de modificari la Codul Fiscal intr-un an de guvernare.…

- Un an pierdut pentru Romania. Așa descriu liberalii guvernarea de pana acum a social democraților. Președintele PNL, Ludovic Orban, a prezentat "Cartea Neagra" a guvernarii PSD-ALDE la un an de...

- Presedintele USR, Dan Barna, a afirmat miercuri la Palatul Cotroceni ca "solutia decenta" pentru Romania ar fi aceea a alegerilor anticipate, insa considera ca este dificil de ajuns acolo, fapt pentru care propune "nominalizarea unui premier non-PSD". "Este o miza importanta pentru Romania…

- Liviu Dragnea a declarat, dupa consultarile cu președintele Iohannis de la Cotroceni, ca a avut o discuție cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, despre o eventuala susținere a Vioricai Dancila pentru funcția de prim-ministru.„Am avut o discuție cu domnul Kelemen Hunor. I-am spus argumentele pentru…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marti, dupa sedinta Biroului Executiv al partidului, ca liberalii merg la consultarile de la Cotroceni cu solicitarea de declansare a alegerilor parlamentare anticipate, iar PNL este pregatit sa isi asume...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marti, dupa sedinta Biroului Executiv al partidului, ca liberalii merg la consultarile de la Cotroceni cu solicitarea de declansare a alegerilor parlamentare anticipate, iar PNL este pregatit sa isi asume guvernarea. ”Obiectivul nostru este ca PSD…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, dupa sedinta Biroului Executiv al PNL, ca profesorii Bogdan Glavan si Cristian Paun vor deveni consilierii sai pe probleme economice si politici liberale.

- Presedintele Klaus Iohannis a atacat, luni, la Curtea Constitutionala, modificarea prevederilor din Ordonanta privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), afirmand ca nu respecta principiul bicameralismului, dar si ca prevede numeroase incalcari…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca asteapta ca Inalta Curte de Casatie si Justitie sa mentina decizia de achitare in cazul dosarului sau, in care este judecat pentru folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite. "Astept sa mi se faca dreptate, asa…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curtii Constitutionale, luni, 15 ianuarie a.c., o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33 2017 pentru modificarea si completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22 2009…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, la Antena 3, ca legile justitiei nu au ajuns de la Parlament, la Guvern, din motive tehnice. Totodata acesta afirma ca asteapta sa se pronunte Curtea Constitutionala a Romaniei daca aceste legi sunt „bune sau nu“.

- Andrian Candu, care ocupa temporar interimatul functiei de presedinte al Republicii Moldova, a promulgat legea antipropaganda si a semnat decretele de numire in functii a noilor ministri. Astfel, in Codul audiovizualului sunt incluse noi norme prin care se asigura protectia persoanelor, a…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a precizat, marti, ca parlamentarii PNL nu semneaza sesizarile care vor fi depuse de USR la Curtea Constitutionala pentru ca au iesit din termen, afirmand ca liberalii au atacat la timp toate legile justitiei si legea ANI.

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca masurile fiscale ce vor fi amanate pana la inceputul lunii iulie 2018 nu au legatura cu aplicarea Ordonantei privind masurile fiscale. "Din informatiile aparute in media s-ar proroga aplicarea OUG 79 care prevede si…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca liberalii vor vota impotriva proiectelor privind bugetul de stat si asigurarile de stat pe anul 2018 in cazul in care amendamentele importante depuse de liberali nu vor fi adoptate. "PNL a luat decizia de a vota impotriva proiectului bugetului de…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, le-a declarat, duminica, jurnalistilor ca liberalii vor ataca la Curtea Constitutionala (CCR) legile justitiei, daca vor trece de Parlament si a sustinut ca UDMR, care este membru PPE, are obligatia de a vota impotriva propunerilor PSD. ”PNL se opune, vom vota impotriva…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca liberalii sustin varianta alegerilor anticipate, punctand ca PSD nu mai are legitimitate, in contextul in care programul de guvernare nu mai are nicio legatura cu cel prezentat in campania electorala."In masura in care se poate, noi vom…

- Conducerea PNL a decis, in ședința de luni a Biroului Executiv al partidului, sa o convoce pe ministrul de Interne Carmen Dan in Parlament, ca urmare a acțiunilor Jandarmeriei la protestul de duminica seara, a anunțat președintele liberal, Ludovic Orban.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a lansat un apel catre liberali sa mearga la protestele din Piața Victoriei și din marile orașe ale țarii, proteste impotriva legilor justiției. Citește și: Televiziunile de știri au difuzat imagini cu Stela Popescu in sicriu- FOTO ”Am spus la caderea…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca in grupurile PNL s-a acceptat trimiterea unei solicitari pentru un punct de vedere catre Comisia de la Veneția pe legile justiției. Liberalii vor solicita o urgentare din partea Comisiei de la Veneția, in așa fel incat in ședința plenara din 8-9 decembrie…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a venit in fata manifestantilor stransi in jurul Palatului Parlamentului. Intr-un amplu discurs, liberalul a adus critici dure coalitiei PSD-ALDE. "In Parlament, nu e o majoritate care sa reprezinte romanii, ci e o majoritate de slugi ai lui Dragnea si Tariceanu.",…

- Liberalii au votat impotriva. Indemnizatia ramane in continuare 85% din veniturile nete din ultimele 12 luni anterioare nasterii copilului, dar nu poate fi mai mare de 8.500 de lei si mai mica de 85% din salariul minim brut pe tara. Prevederea se aplica deja din luna septembrie. Dintre…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca aceasta comisie speciala de modificare a legilor justiției s-a transformat intr-un ”pluton de execuție” al independenței justiției. Pe langa faptul ca liberalii s-au retras de la dezbaterile comisiei, aceștia intenționeaza sa sesizeze, in calitate de grupuri…

- Proiectul de lege adoptat de deputați modifica și completeaza Legea 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului, in sensul inființarii Domeniului pentru protecția și promovarea drepturilor copilului, coordonat de un adjunct al Avocatului Poporului, denumit Avocatul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a avertizat ca are semnale din ce în ce mai serioase ca majoritate PSD - ALDE pregateste suspendarea din functie a presedintelui Klaus Iohannis. ”Avem semnale din ce în ce mai serioase ca din dorinta disperata de a-i…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat luni ca in ziua dezbaterii moțiunii de cenzura impotriva guvernului Tudose vor fi organizate manifestații in fiecare capitala de județ și in București, la Parlament. "Am anunțat public înca de la reuniunea Biroului Executiv de saptamâna…

- Liderul PNL, Ludovic Orban spune ca are semnale potrivit carora se pregateste procedura de suspendare a presedintelui Klaus Iohannis. Potrivit liderului PNL, obiectivul il constituie preluarea interimatului de catre mana stanga a lui Dragnea, Calin Popescu Tariceanu, astfel incat sa se dea o lovitura…

- PNL va depune luni la Avocatul Poporului o sesizare pentru contestarea la Curtea Constitutionala (CCR) a OUG 82/2017 prin care Guvernul a diminuat contributia la Pilonul 2 de pensii si care, in opinia partidului, incalca prevederile constitutionale referitoare la dreptul de proprietate si dreptul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, pe 8 noiembrie, ca va propune Biroului Executiv al partidului depunerea unei motiuni de cezura impotriva guvernului Tudose, afirmand ca liberalii vor sesiza Avocatul Poporului pentru a ataca la CCR ordonanta de modificare a Codului Fiscal. “Vazand calamitatea…

- "Cerem ca judecatorii Curtii Constitutionale sa se sesizeze cu privire la capitolul 5 din Ordonanta, care vorbeste despre transferul contributiilor, doar acest capitol am contestat. Am adus argumente legate de articole din Constitutie, care, in opinia noastra, sunt incalcate si am cerut Avocatului…

- Reprezentantii confederatiilor sindicale au sesizat, miercuri, Avocatul Poporului in legatura cu transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat, prevazut in Ordonanta de Urgenta privind modificarea Codului Fiscal, cerandu-i atacarea la Curtea Constitutionala. La iesirea de la intalnirea…

- Nemultumiti de aspecte ce tin de “revolutia fiscala” si anume de prevereri cuprinse in OUG-ul cu modificarile aduse Codului Fiscal, mai-marii sindicalistilor s-au dus la Avocatul Poporului. Isi pun speranta ca institutia va sesiza Curtea Constitutionala, pentru ca doar Avocatul Poporului poate face…

- Anunțul vine imediat dupa ce premierul Mihai Tudose a fost prezent la Congresul National CNSRL Fratia, acolo unde a fost primit bine pentru masurile fiscale care nu vor afecta salariile. Blocul Național Sindical precizeaza sesizarea la Avocatul Poporului va fi depusa astazi. "Miercuri,…

- Opoziția, dezbinata in privința inițierii moțiunii de cenzura impotriva Guvernului Tudose. PMP ii acuza pe liberali ca nu i-au contactat și vor ca Opoziția sa vina cu o alternativa de premier. In replica, PNL, prin vocea Ralucai Turcan spune ca moțiunea este doar la stadiul redactarii textului și ca…

- ”Daca ni se vor solicita semnaturile pentru motiune, o vom sustine. Mi se pare insa doar un joc de imagine al PNL, atata timp cat nu exista o vointa ferma in a da jos Guvernul PSD - si aceasta se poate observa prin reticenta in ceea ce priveste dialogul cu presedintele Basescu si PMP”, a declarat…

- Dragnea, atac la adresa lui Kovesi: Va pleca cu tot cu funcția. E un sfarșit in toate Dupa ce procurorii anticorupție l-au acuzat oficial pe Liviu Dragnea de cinci infracțiuni și au afirmat ca acesta se afla in spatele firmei Tel Drum, liderul PSD a lansat un val de atacuri la adresa șefei DNA, Laura…