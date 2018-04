Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Marius Bodea, liderul Organizatiei Municipale Iasi a PNL, l-a criticat joi, intr-o conferinta de presa, pe primarul Mihai Chirica cu privire la poluarea orasului, traficul aglomerat, dar si a constructiilor care incalca normele de urbanism. "Din pacate, dupa trei ani de zile de cand in fruntea…

- O fata de 12 ani si o femeie de 48 de ani au fost accidentate miercuri pe treceri de pietoni. Accidentele au avut loc pe strada Republicii din municipiul Falticeni, respectiv pe strada Gheorghe Doja din municipiul Suceava.La ora 09.50, in timp ce conducea autoturismul pe strada Republicii din ...

- Cei trei talhari care au atacat cu cutitul, in luna noiembrie a anului trecut, un lugojean caruia i-au furat 250 de lei, au fost condamnati definitiv. Incidentul s-a petrecut la mijlocul lunii noiembrie pe strada Dobrogeanu Gherea, iar infractorii au fost prinsi la cateva ore dupa comiterea talhariei,…

- Viorica Dancila a prezentat in Parlament starea economiei Foto: Arhiva/ Gov.ro. Premierul Viorica Dancila afirma ca viabilitatea programului economic al PSD a fost demonstrata de cresterea economica, iar scenariile alarmante nu s-au adeverit. Seful Executivului a fost invitata în Parlament…

- Rafuiala cu focuri de arme și topoare intre doua clanuri de romi din Clejani, județul Giurgiu, anunța Antena3. Oamenii s-au lovit reciproc pana la interventia mascatilor. Doua persoane au ajuns la spital dupa ce au fost ranite in urma scandalului.Oamenii, care locuiesc pe strada unde a avut…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, prin Directia Regionala Drumuri si Poduri (DRDP) Iasi, a chemat Primaria in fata instantei pentru a o determina sa incheie procesele verbale de constatare si identificare a sectoarelor de drumuri nationale situate in municipiu. Actiunea…

- In acest sens, liderul consilierilor PSD Paul Boisteanu a solicitat introducerea pe ordinea de zi a proiectului privind validarea mandatului lui Mihai Gavriil. Acesta este prezent la sedinta. "Nu cerem niciun favor, nu e niciun fel de negociere, e dreptul PSD sa aiba 14 consilieri", a spus Boisteanu.…

- Un accident rutier s-a produs, joi dupa-masa, pe strada Primaverii din Cluj-Napoca. Șoferul unui taximetru nu a acordat prioritate de trecere tramvaiului și a intrat in coliziune cu acesta. Accidentul s-a produs in jurul orei 18:00. Vatmanul nu a putut evita impactul cu taximetrul. Garnitura de tramvai…

- Zeci de mii de rusi au iesit in strada dupa tragedia de la Kemerovo pentru a denunta coruptia si a-i cere demisia lui Vladimir Putin, aflat de 18 ani la putere si reales recent pentru al patrulea mandat la Kremlin.

- Primaria Oradea vrea sa investesca 17,2 mil. lei (3,7 mil. euro), fara TVA, pentru constructia unei parcari supraetajata, pe cinci nivele, pe strada Brasovului, care va avea aproximativ 400 de locuri de parcare si va deservi perimetrul din jurul magazinului Crisul, o zona centrala aglomerata. Accesul…

- In ceea ce-l priveste pe primarul aflat in concediu, Mihai Chirica a fost, de fapt, la locul de munca in ultimele zile ale saptamanii trecute. In schimb, el a condamnat in termeni duri incercarea PSD de a interveni in functionarea Primariei iesene. „Cu o conducere a PSD Iasi degenerata pana la statutul…

- Un apartament a luat foc pe strada Ravașului, din cartierul Manaștur. Incendiul a fost semnalat la 112, iar mai multe echipaje de pompieri intervin. Vom reveni cu amanunte... Foto: Nicoara Petru

- Ți se pare ca pe strada ta nu au trecut utilajele de deszapezire? In viitor, vei putea verifica de pe telefon. Asta susține primarul Nicolae Robu, care spune ca viitoarele contracte vor fi atat de tehnologizate, incat se va ști in fiecare secunda ce fac utilajele. Exista insa un risc.

- Maine este sedinta de Consiliu Local Municipal la Constanta. Consilierii locali municipali ai PNL se vor abtine sa voteze proiectul de HCL nr.72 de pe ordinea de zi care face referire la indreptarea erorii materiale din planul de reglementari aferent PUZ aprobat prin HCL nr.51 din 2012 privind aprobarea…

- Nu mai puțin de 9.947 de elevi de liceu erau așteptați sa se prezinte la proba aceasta de BAC, proba obligatorie a profilului, simularea examenului maturitații fiind un bun prilej de a-și testa cunoștințele inainte de probele scrise din vara. In Timiș au absentat insa, la aceasta proba, 2.952…

- Un barbat de 44 de ani, din Motru, a fost amendat de polițiști ieri, dupa ce a fost filmat in timp ce se plimba cu snow-board-ul tras de un autoturism pe o strada din municipiu. Acesta a fost filmat de trecatori, iar imaginile au ajuns pe rețelele de socializare. Polițiștii au urmarit imaginile, l-au…

- Washingtonul este conștient de rezultatele alegerilor prezidențiale din Rusia, insa nu il felicita pe președintele Vladimir Putin pentru realegere, a anunțat luni Hogan Gidley, purtator de cuvant al Administrației americane, intr-un interviu acordat Reuters. „Rezultatele alegerilor nu ne surprind“…

- Elevii claselor a XI-a, a XII-a si a XIII-a, seral sau frecvența redusa, au inceput, luni, simularea examenului national de bacalaureat, cu proba la Limba și Literatura Romana. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Brașov din cei 6.668 de elevi inscriși s-au prezentat doar 5.557. Cei mai mulți…

- Un barbat, de 28 de ani, din Constanta, a condus un autoturism, pe strada Chiliei, unde in intersectie cu strada Ion Ratiu, pe fondul nerespectarii semnificatiei indicatorului rutier Oprire, a patruns in intersectie, intrand in coliziune cu un autoturism, condus de o femeie, de 32 de ani.In urma impactului,…

- Un barbat, de aproximativ 80 de ani, a fost gasit cazut pe o strada din Targu Jiu. Batranul este din localitatea Cornesti si venise la tratament la spital. A gresit secția si a fost trimis pe jos de la Spitalul ...

- Targul de carte de la Leipzig, al doilea ca marime din Germania dupa Frankfurt, s-a deschis joi pentru public, in pofida protestelor impotriva participarii unor edituri cu simpatii de dreapta, relateaza DPA. Ceremonia oficiala de deschidere de miercuri a fost umbrita dupa ce circa 400…

- Mircea Geoana s-a retras din viața politica și s-a dedicat total familiei. Și cum acest lucru implica, uneori, sacrificii, fostul lider PSD a fost surprins, in miez de noapte, cu un important membru al familiei, pe strazile din Capitala.

- Apa intra in casele a mai bine de 30 de familii, dupa ce furtuna violenta de anul trecut a rupt bucați mari din policarbonatul montat pe cadrul de lemn al acoperișului de pe blocurile 2 și 3 de pe strada Tarafului. Este vorba de cadrul de lemn care ar trebui sa opreasca apa sa ajunga atat pe scarile…

- Mai multi angajati ai Spitalului de Psihiatrie si Masuri de Siguranta Grajduri au declansat luni dimineata un protest spontan. Ei sunt nemultumiti de conditiile de munca si de salarizare. La Spitalul din Grajduri sunt internati bolnavi cu afectiuni psihice care au comis fapte foarte grave, deci care…

- Primarii unionisti din Basarabia si Romania au participat sambatat la Iasi pentru a semna un memorandum pro-unire. Intalnirea a avut loc la Palatul Culturii. La invitatia lui Mihai Chirica, edilul de Iasi, majoritatea primarilor care au votat Declaratia de Unire in partea stanga a Prutului au fost prezenti…

- Congresul PSD, cu toate ca a avut un rezultat dinainte cunoscut, a fost marcat, in interior, de revolta echipei Ecaterina Andronescu-Nicolae Banicioiu si, pe alocuri, a Gabrielei Frirea. In exterior, protestul #Rezist de peste strada i-a facut pe unii membri PSD sa-si incordeze pumnii dar, pana la urma,…

- Un caz inspaimantator a avut loc joi dupa-amiaza pe o strada din Zalau. Un barbat a murit dupa ce a cazut intr-un canal. Un barbat in varsta de 49 de ani a cazut in canal, insa nimeni nu a sesizat timp de doua ore acest fapt. La un moment dat, un cetatean l-a observat pe barbat si a sunat de urgenta…

- Fluieratul, gesturile deplasate sau remarcile obscene in locuri publice in Franța vor fi sancționate cu amenda intre 90 și 750 de euro, in funcție de gravitatea faptei și rapiditatea plații.

- "La data de 5 martie 2018, ora 15.30, politistii din Prahova au fost sesizati de o femeie din localitatea Varbilau, mama a doi copii, de 8 si 10 ani, despre faptul ca cei doi copii ar fi fost luati de tatal lor, fara acordul sau. Politistii au demarat imediat cautarile, minorii fiind dati in urmarire…

- Circulația pe strada Ștefan cel Mare, din Constanța, este inchisa in zona Policlinicii cu plata dupa ce un stalp de electricitate s-a prabușit, din senin, pe carosabil, blocand practic traficul. Din fericire in momentul prabușiri nu erau pietoni in apropiere.

- Liberalii nu rateazAƒ A®nceputul primAƒverii E™i A®l A®ncep A®n stradAƒ, alAƒturi de cetAƒE›eni. Vor sAƒ aducAƒ zA¢mbete de fericire E™i sAƒ alunge cA¢t mai repede iarna!

- Tragedia s-a petrecut in localitatea galateana Pechea, in seara de miercuri. Trupul macelarit si fara viata al victimei in varsta de 34 de ani a fost gasit de-abia a doua zi, de dimineata, intr-un sant. Criminalul in varsta de 40 de ani a fost retinut si va fi dus la arestare.

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, sustine ca nu a primit nicio informare oficiala privind excluderea sa din partid, desi PSD Iasi a transmis un comunicat de presa in acest sens. Intrebat fiind despre comunicarea sosita pe 26 februarie la sediul PSD Iasi privind excluderea sa, a viceprimarului Gabriel…

- In Iasi ar urma sa apara o strada noua paralela cu Elena Doamna. Anuntul a fost facut de primarul Mihai Chirica in timpul sedintei Consiliului Iasi, raspunzand la problema ridicata de Eduard Boz referitor la lipsa locurilor de parcare din zona Curtii de Apel. "Noi deja am inceput anul trecut un proces…

- O noua metoda de furt pe strada, „furtul prin imprietenire”, a inceput sa faca victime. Hoții iși aleg foarte atent victimil, pretinzand ca le cunosc și, sub pretextul unei imbrațisari, le deposedeaza de bunurile din buzunare. O categorie noua de furturi incepe sa fie folosita destul de des și este…

- Președintele Klaus Ionannis spune ca la Administrația Prezidențiala se va incerca deslușirea raportului privind activitatea DNA din ultimul an. El a spus ca „va mai dura” pana cand va veni cu un raspuns oficial, deoarece raportul prezentat aseara de ministrul Justiției trebuie analizat de specialiștii…

- Organizatia Municipala a Partidului National Liberal dezavueaza intentia Primarului Iasului, Mihai Chirica, de a cheltui din banii iesenilor 12 milioane de euro pentru achizitia unui sistem de supraveghere video in masa a cetatenilor din Municipiul Iasi, transmit liberalii. Redam comunicatul oficial…

- Liderii USR Iasi au organizat ieri o sedinta de partid pe Pietonal, in fata Primariei. Ei s-au declarat nemultumiti ca asteapta de mai bine de un an ca municipalitatea sa le inchirieze un sediu, asa cum prevede legislatia in vigoare. Deputatul USR de Iasi Cosette Chichirau a transmis in direct protestul…

- Mai multi membri ai USR Iasi au tinut vineri o sedinta in aer liber, chiar in fata primariei, nemultumiti ca municipalitatea refuza sa le acorde un sediu in care sa-si desfasoare activitatea Sedinta a avut loc in zona pietonala, char in fata Primariei Iasi, unde membrii USR au adus scaune si o masa,…

- Proiectul de buget al orasului a dat prilej liberalilor sa faca o comparatie cu Oradea si Cluj, comunitati aflate inaintea Iasului la acest capitol: fonduri mai mari, redirectionate mai chibzuit, sunt de parere consilierii locali ai PNL. Etienne Ignat s-a aratat reticent ca cei 60,7 milioane de lei…

- Un sofer de 46 de ani, din Galati, este retinut pe ordonanta si va fi prezentat instantei cu propunerea de arestare preventiva, dupa ce s-a urcat beat rupt la volan si a accidentat o femeie. Barbatul conducea autoturismul pe strada 1 Decembrie 1918 si a patruns in intersectia cu strada Aurel Vlaicu…

- Administratia lugojeana continua sa investeasca banii de la bugetul local fara niciun pic de responsabilitate. Dupa modelul “cu taxele si impozitele locale fac ce vreau eu”, Boldea da dovada ca este cel mai prost administrator al banilor publici din istoria Lugojului. Modul in care se desfasoara activitatea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a comentat vineri excluderea din PSD a primarului Iasiului, Mihai Chirica, aratand ca in acest partid exista o "forma de sultanat", iar cine nu il urmeaza "orbeste" pe Liviu Dragnea este dat afara. "Niciun om normal nu mai are ce sa caute in PSD si…

- „Parteneriatul cu Miroslava vine si in contextul in care dorim extinderea curselor de autobuze, lucru pe care vrem sa-l facem si cu celelalte comune, vizam dezvoltarea in continuare pe Ciurea, Tomesti, Barnova si, daca este nevoie, spre Valea Lupului chiar cu o cursa interna care sa aduca circulatia…

- Prima delegatie sosita este a PNL, in frunte cu seful partidului, Ludovic Orban. Liberalii poarta banderole cu autostrada Iasi - Tg Mures. Incet-incet au ajuns in Piata Unirii si reprezentanti ai celorlalte partide. La festivitatI este prezent si primarul Mihai Chirica. El este insotit de o delegatie…

- Președintele PSD, Ludovic Orban, a prezentat un document in care este analizat gradul de realizare al programului de guvernare al PSD-ALDE in primul an la putere. Liberalii arata ca din 724 de masuri asumate de Guvernul PSD-ALDE, nu au fost indeplinite complet intr-un an de guvernare decat 33, potrivit…

- In cele aproape trei sferturi de ora in care s-au aflat la masa discutiilor cu primul om in stat, liberalii, in frunte cu liderul Ludovic Orban, i-au transmis lui Klaus Iohannis varianta pe care o vad ca optima in contextul de fata, in care se are in vedere desemnarea unui nou premier, dupa ce Mihai…

- Municipalitatea va deschide in cateva ore circulatia pe una dintre benzile inchise din zona refugiului de tramvai din Rond Vechi. Mai multi reprezentanti ai Primariei, in frunte cu primarul Mihai Chirica, se afla in aceasta seara in zona pentru a monitoriza testele efectuate de specialisti. "Vom da…

- Deși au scos la concurs trei posturi de conservator, doua de referent și cate unul de muzeograf, restaurator, muncitor calificat și supraveghetoare, doar șase persoane s-au inscris la concursurile pentru ocuparea acestora. Doi dintre candidați s-au inscris pentru postul de conservator TP I,…

- Rezultatele anchetei inițiate de Ministerul Sanatații la Institutul Mamei și Copilului din Capitala, unde o tinara susține ca a avortat in toaleta instituției, ar putea fi facute publice pe parcursul zilei de miine. Despre aceasta a vorbit Secretarul general de stat in domeniul sanatații, Boris Gilca,…