- Grupurile parlamentare ale Partidului National Liberal (PNL) vor solicita Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) sa ceara Comisiei de la Venetia un punct de vedere fata de sesizarile de neconstitutionalitate formulate de liberali si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) asupra legilor Justitiei,…

- "Am luat decizia sa solicitam prin grupurile parlamentare Curtii Constitutionale sa uzeze de posibilitatea pe care o are si care a mai fost folosita in 2012 si anume aceea de a solicita un punct de vedere fata de sesizarile de neconstitutionalitate formulate de PNL si de ICCJ, sa solicite un punct…

- Mai multe grupuri civice au transmis urmatoarea solicitare catre Președintele Romaniei și Comisia de la Veneția: Domnule Președinte Klaus Iohannis, Sunteți, conform Constituției, singurul mediator chemat sa acționeze atunci cand intervine o criza in funcționarea autoritaților publice. Mai mult, art.…

- Secretarul general al Consiliului Europei a trimis o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis, reprezentantul de la Bruxelles recomandandu-i sefului statului sa solicite o expertiza a Comisiei de la Venetia in ceea ce priveste legile Justitiei

- Consiliul Europei contesta modificarile aduse legilor justiției și recomanda, intr-o srisoare adresata președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, expertiza Comisiei de la Veneția - Comisia europeana pentru democratie prin lege.

- ”Noi, reprezentanti ai tarilor partenere din Uniunea Europeana, dorim sa ne reafirmam apartenenta la destinul nostru comun impreuna cu Romania, bazat pe valori comune si in special pe statul de drept. Recunoastem ca Romania a facut, in ultimul deceniu, progrese semnificative in ceea ce priveste construirea…

- Parlamentarii din Comisia speciala pe Legile Justitiei au agreat, miercuri, un amendament la Codul de procedura penala in sensul ca, inainte de pronuntarea unei hotarari de condamnare definitive, autoritatile publice sa nu se poata referi in declaratiile si deciziile oficiale la persoanele suspectate…

- Joi, comisia a amanat pentru luni dezbaterea si votarea acestor modificari. Inca de la inceputul sedintei de joi a comisiei speciale, PNL si USR au solicitat suspendarea acesteia si au acuzat PSD-ALDE ca, prin modificarile propuse Codurilor penale, se depaseste cu mult cadrul Directivei.…

- Deputatul liberal Ovidiu Raețchi atrage atenția ca PSD trebuie sa respecte opinia Comisiei de la Veneția in chestiunea legilor justiției, in condițiile in care - pe buna dreptate - și guvernarea PSD a cerut Ucrainei sa respecte opinia organismului internațional in privința legii educației.“Vizita…

- Liberalii trag un semnal de alarma legat de Legile Justiției. Deputatul PNL, Ovidiu Rațchi, a afirmat marți ca social-democrații se vor afla „intr-o situație foarte dificila in cazul in care Comisia de la Venetia va critica legile justitiei, in conditiile in care Guvernul Romaniei solicita Ucrainei…

- PNL cere suspendarea in aceasta perioada a dezbaterilor pe proiectele legilor Justitiei, intrucat nu se justifica urgenta si maniera acestor dezbateri, a declarat, joi, purtatorul de cuvant al liberalilor Ionel Danca. Liberalii considera ca este normal sa fie asteptata pronuntarea deciziei Curtii…

- Intrebat daca a primit raspuns de la SRI referitor la solicitarea de retragere din functie a lui Dumbrava, adresata SRI saptamana trecuta de catre Comisie, Manda a spus: „Nu, nu am primit niciun raspuns pana in acest moment”. Intrebat cat timp va astepta Comisia SRI raspunsul Serviciului,…

- ALDE nu susține prevederile privind raspunderea magistraților adoptate de comisia parlamentara privind Legile Justiției, deoarece le considera inoperante, a declarat deputatul Steluța Cataniciu, vicepreședinte al partidului. "În calitatea mea de membru al Comisiei speciale pentru…

- Biroul Executiv al Partidului National Liberal a decis luni ca formatiunea politica sa atace la CCR hotararile Parlamentului care au dus la constituirea Comisiei speciale pentru legile Justitiei. "Am hotarat atacarea la Curtea Constitutionala a hotararilor Parlamentului care au constituit Comisia…

- Uniunea Salvați Romania a anunțat joi ca a depus la Curtea Constituționala o sesizare de neconstituționalitate cu privire la hotararea Parlamentului de inființare a Comisiei speciale pentru legile Justiției. "Sesizarea USR arata ca PSD-ALDE a acordat comisiei speciale atribuții ilegale, care…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a anunțat ca in grupurile PNL s-a acceptat trimiterea unei solicitari pentru un punct de vedere catre Comisia de la Veneția pe legile justiției. Liberalii vor solicita o urgentare din partea Comisiei de la Veneția, astfel incat in ședința plenara din 8-9 decembrie sa se poata…

- Liberalii membri in comisia parlamentara speciala in care se dezbat legile justitiei s-au intors joi la lucrarile comisiei anuntand ca vor sustine toate amendamentele depuse de asociatiile profesionale din sistemul juridic. Ei au cerut reluarea dezbaterilor de miercuri pentru a putea sustine propunerile…

- Senatorul PSD, Eugen Teodorovici, i-a acuzat de dezinformare pe premierul Mihai Tudose și pe ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica, care au discutat, la inceputul ședinței de Guvern de miercuri, despre faptul ca Romania va cheltui doua miliarde de euro din fonduri europene pana la finele anului.Citeste…

- PNL refuza sa fie partaș la atacul declanșat de catre majoritatea PSD-ALDE impotriva Justiției, sustine deputatul Valeria Schelean-Șomfelean intr-un comunicat remis STIRIPESURSE.RO.Citeste si: Iordache DESFIINTEAZA sesizarea facuta de PNL la Comisia de la Venetia: 'Pentru ce?' "Deși…

- Liberalii vor ataca la Curtea Constituționala hotarârea Parlamentului prin care a fost modificat regulamentul Comisiei speciale privind unificarea legislației în domeniul Justiției, a anunțat președintele PNL, Ludovic Orban.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca PNL va solicita un punct de vedere Comisiei de la Venetia in ceea ce priveste modificarile p ecare PSD si ALDE intentioneaza sa le aduca legilor justitiei, el adpugand ca va invita Comisia sa faca o vizita in Romania.

- „Vreau sa va informam ca este lipsa de eleganta ca aceasta dezbatere, ca sa nu mai vorbesc despre etica si colegialiate, mi se pare un mod atat de impropriu in care impuneti felul in care se desfasoara aceasta dezbazere, de sistemul avem majoritate, scrie pe fruntea noastra PSD, mergem asa, nu ne intereseaza…

- Opoziția a parasit miercuri sala la dezbaterea Legilor Justiției in comisia parlamentara de specialitate condusa de deputatul PSD, Florin Iordache. Liberalii acuza ca lucrarile forului legislativ sunt un simulacru, dupa ce coaliția PSD-ALDE a respins solicitarea unui punct de vedere e a Comisiei de…

- Comisia speciala privind legile justiției a respins, prin vot, propunerile PNL de solicitare a unui punct de vedere e a Comisiei de la Veneția pentru proiectul de modificare a legilor justiției și de realizare a unui studiu de impact pentru același proiect din partea autoritaților naționale responsabile.

- Comisia speciala care se ocupa de legile din domeniul justiției a respins, miercuri, propunerea PNL de solicitare a unui aviz din partea Comisiei de la Veneția pe proiectul de modificare a legilor justiției și de realizare a unui studiu de impact pentru același proiect. Propunerile au venit in timp…

- PNL va cere Birourilor permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului sa solicite avizul Comisiei de la Venetia pe pachetul de legi ale Justitiei, iar acestea sa fie dezbatute prin procedura parlamentara obisnuita, nu in comisia speciala parlamentara condusa de Florin Iordache, a anuntat marti liderul…

- Deputatul PSD Florin Iordache, presedintele comisiei speciale care a primit luni drepturi de a modifica legile Justitiei, spune ca nimeni nu stie cand vor fi ele votate, dar nu va mai fi cerut avizul Comisiei de la Venetia, desi in ultimul raport MCV acest aviz reprezinta "un element important" pentru…

- Toader, despre scrisoarea in care i se cere sanctionarea lui Kovesi: Ceva vom face dupa ce o analizam Ministrul Justitiei a anuntat, marti, ca a primit scrisoarea Comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile din 2009 in care i se cere sanctionarea Laurei Codruta Kovesi pentru refuzul de…

- In scrisoarea semnata de catre presedintele comisiei, deputatul Oana Florea (PSD), este prezentat istoricul invitatiilor adresate catre procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, de a se prezenta la audieri, precum si refuzul repetat al acesteia, prin intermediul mai multor scrisori trimise la…

- Astfel, Iordache a propus BPR modificarea Hotararii Parlamentului prin care s-a infiintat Comisia si includerea urmatorului articol: „examinarea, modificarea si completarea, dupa caz, a tuturor actelor normative cu incidenta asupra justitiei, in vederea reformarii sistemului judiciar, aflate in procedura…

- Kelemen Hunor: Avertismentele legate de independența Justiției trebuie tratate in mod serios Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, ca majoritatea constatarilor din raportul MCV sunt corecte și la obiect și trebuie luate ca atare, iar avertismentele privind independența Justiției trebuie…

- Florin Iordache, președintele comisiei speciale pentru Legile Justiției, a sustinut ca elaborarea legilor Justitiei este transparenta si ca în acest proces sunt ascultate punctele de vedere ale tuturor celor interesati, mentionând ca se va proceda inclusiv

- Florin Iordache spune ca legile justiției vor fi gata in maxim doua saptamani. Președintele comisiei pentru modificarile aduse legilor justiției a declarat pentru Libertatea ca, in cazul valorii pragului pentru prejudiciului, in cazul infracțiunii de abuz in serviciu, sunt mai multe variante in discuție,…

- Proiectul noului Cod al audiovizualului, dupa elaborare și prezentare de catre grupul de lucru, va fi supus dezbaterilor publice și transmis pentru expertiza Comisiei de la Veneția. Anunțul a fost facut in cadrul ședinței de astazi a Grupului pentru imbunatațirea legislației mass-media, prezidata de…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a afirmat vineri ca poate demara, conform legii, procedurile de elaborare a unui proiect de lege, el raspunzând astfel președintelui Klaus Iohannis, care joi a susținut ca ministrul ar fi mers în Parlament fara a avea drept de inițiativa legislativa.…

- Partidului Liberal a emis un comunicat de presa în care anunța despre intenția Congresului Autoritaților Locale și Regionale al Consiliului Europei de a solicita avizul Comisiei de la Veneția cu referire la referendumul local de revocare a primarului general al municipiului Chișinau, Dorin…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat joi, la Parlament, ca nu va mai trimite el solicitarea catre Comisia de la Venetia pentru un aviz referitor la modalitatea de numire a procurorilor sefi, informeaza Digi 24. Ministrul Justiției a explicat ca, din moment ce Coalitia PSD - ALDE…

- "Nu te duci la Comisia de la Venetia cu forme intermediare ale proiectului de lege. Eu am proiectul de lege finalizat si asteptam decizia sa vad unde trebuie sa il prezint: la Guvern sau la Parlament. Ieri am aflat. Il prezint la Parlament. Eu ma duc la Parlament, avem forma finala a proiectului,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat joi, la Parlament, ca nu va mai trimite el solicitarea catre Comisia de la Venetia pentru un aviz referitor la modalitatea de numire a procurorilor sefi, spunand ca din moment ce coalitia a decis ca proiectul de modificare a legilor Justitiei sa fie preluat…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat joi ca in momentul in care Comisia parlamentara constituita pentru a dezbate legile Justiției iși va asuma proiectul de lege pe aceasta tema intocmit de minister, va prelua și solicitarea de aviz catre Comisia de la Veneția. "Comisia de…

- ”Ne vom intalni in coalitie luni si vom lua o decizie care va cuprinde mai multe proiecte de legi, in care sa decidem daca le vom initia in Parlament sau vor pleca prin procedura guvernamentala: legile Justitiei, parteneriatul public-privat, Fondul suveran de dezvoltare. Luni vom avea aceasta decizie”,…

- Amenințarile si criticile aduse Curtii Constitutionale de catre presedintele Igor Dodon sunt inadmisibile. Declaratia a fost facuta de presedintele Comisiei de la Venetia, Gianni Buquicchio.

- Proiectul de modificare a Legilor Justitiei este inca in aer. Dupa ce la sfarsitul saptamanii trecute ministrul Tudorel Toader anunta ca zilele acestea va prezenta varianta finala, linistea s-a asternut pe acest subiect, social-democratii si Guvernul fiind concentrati pe criza din interiorul partidului.…

- CHIȘINAU, 12 oct — Sputnik. Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE) a adoptat cu majoritate de voturi o rezoluție în care constata ca noua lege a educației din Ucraina nu asigura un echilibru necesar între limba oficiala și limbile minoritaților etnice. Potrivit…