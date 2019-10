Extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale in Mandrești și pe Aleea Caminului a fost amanata deoarece consilierii locali PNL au preferat o intalnire de partid decat sa vina la ședința Consiliului Local. Consilierii PNL dar și Costel Birsan au fost la intalnirea organizata de partid la Casa de Cultura și nu au venit macar […] Articolul Liberalii au dat ședința CL Focșani pe campania electorala. Rezultatul: proiectul introducerii gazelor naturale in Mandrești și pe Aleea Caminului a fost amanat apare prima data in Monitorul de Vrancea .