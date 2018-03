Stiri pe aceeasi tema

- USR si PMP anunta ca vor sesiza Curtea Constitutionala cu privire la OUG referitoare la transformarea Editurii Didactice si Pedagogice in societate pe actiuni. Intr-un comunicat transmis Agerpres, Uniunea Salvati Romania si Partidul Miscarea Populara arata ca "prin adoptarea acestui proiect in Parlament…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, cu 191 voturi “pentru”, 97 “impotriva” si trei abtineri, Ordonanta de Urgenta a Guvernului 76/2017 prin care Editura Didactica si Pedagogica se transforma in societate pe actiuni, care are scopul de a edita manualele scolare ...

- Editura Didactica si Pedagogica se transforma in societate pe actiuni și va edita manualele școlare. Camera Deputatilor a adoptat, marti, cu 191 voturi “pentru”, 97 “impotriva” si trei abtineri, Ordonanta de Urgenta a Guvernului 76/2017 care prevede ca Editura Didactica si Pedagogica trece din coordonarea…

- PNL va contesta la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) legea prin care Regia Autonoma Editura didactica si pedagogica se transforma in societate pe actiuni, a anuntat deputatul liberal Florica Chereches, membru in Comisia de invatamant, potrivit Agerpres.

- "Pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor de astazi si maine la vot final avem propunerea legislativa prin care Regia Autonoma Editura didactica si pedagogica se transforma in societate pe actiuni. Acest lucru denota faptul ca PSD este un demn urmas politic al Partidului Comunist Roman, pentru…

- Deputatul USR Iulian Bulai a depus, marți, in Parlament, o inițiativa de modificare a Legii Adopției care vizeaza scaderea timpului pe care un copil il petrece in sistemul de protecție, prin facilitarea intregului proces de adopție. Prin proiect se propune deschiderea adopțiilor internaționale și menținerea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca este categoric impotriva ordonantelor de urgenta si ca in Romania trebuie ca legiferarea sa urmeze modelul altor state si sa fie facuta exhaustiv, cu renuntarea la actele normative cu caracter secundar. 'Sunt categoric impotriva ordonantelor de…

- Remus Borza a vorbit despre Congresul PSD. Deputatul independent e de parere ca sambata, delegații social-democrați vor veni și vor aduce ”indelungi ovații, osanale, stapanului absolut Liviu Dragnea”. ”Congresul nu face altceva decat sa formalizeze o situație de fapt, anume puterea absoluta…

- Curtea Constitutionala dezbate, miercuri, sesizarea despusa de un grup de 50 de parlamentari PNL si 16 parlamentari PMP asupra legii privind infiintarea Liceului Romano-Catolic din Targu-Mures, cu predare exclusiv in limba maghiara. Presedintele executiv al PMP Eugen Tomac afirma ca infiintarea liceului…

- Intr-un moment in care atacurile cibernetice se intensifica la nivel mondial, producand efecte diverse si grave atat in sectorul public, cat si in cel privat, Romania nu are o Lege a Securitatii Cibernetice, atat din cauza interminabilelor dispute intre politicieni, cat si a suspiciunii izvorate in…

- Judecatorii Curții Constituționale au redactat și publicat motivarea pentru Legea 303/2004 privind statutul procurorilor și judecatorilor.Unul dintre motivele principale pentru care aceasta lege a fost retrimisa in Parlament a fost redefiniea relei-credințe și gravei neglijențe. In acest caz,…

- "Este de datoria si obligatia noastra, a miscarii sindicale din Romania, sa ne continuam batalia, chiar daca fostul nostru coleg de miscare sindicala Victor Ciorbea ne-a abandonat. Au trecut mai bine de trei luni si a iesit public, ieri am vazut, cu niste mici chitaieli pe niste site-uri de stiri,…

- Transferul contribuțiilor va face o economie de 8,9 miliarde lei la bugetul de stat pana la finalul lui 2018 și va reduce deficitul bugetului de pensii de la 13,5 miliarde lei la 4,6 miliarde lei, in 2018. Anunțul a fost facut de președintele comisiei pentru buget-finanțe din Camera Deputaților, Marius…

- Proiectul privind Legea pensiilor este finalizat, dar se va lucra la legislatia subsecventa, iar in acest moment se fac simulari pe 3 formule de calcul pentru a vedea care este mai avantajoasa, a declarat luni ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. "Proiectul de lege este finalizat, dar facem simulări…

- Ministrul Muncii: Mediul privat mai poate apela la varianta bonusurilor pana la 31 martie Companiile din mediul privat mai pot apela la varianta acordarii de bonusuri, in loc de marire salariala, pana la data de 31 martie 2018, iar ulterior acesti angajatori trebuie sa inregistreze in Revisal contractele…

- Dupa aceasta data acesti angajatori trebuie sa inregistreze in Revisal contractele cu actele aditionale care sa prevada noul brut, a declarat, luni, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, la finalul Consiliului National al Confederatiei Nationale a Sindicatelor Libere din Romania (CNSLR) Fratia.…

- "Pana pe data de 31 martie, companiile din mediul privat pot sa acorde bonificatii. Pana in data de 31 martie, ei (angajatorii din privat, n.r.) vor trebui sa vina cu actele aditionale, cu contractele de munca, sa le introduca in Revisal si atunci, obligatoriu, vor trebui sa transforme cheltuiala…

- Avocatul Poporului analizeaza in continuare posibilitatea de a ataca ”revoluția fiscala” la Curtea Constituționala, insa da vina pe sindicaliști ca nu i-au furnizat toate informațiile ”concrete” privind impactul și efectele transferului contribuțiilor la angajat, a aratat instituția in urma unei solicitari…

- "Tudorel Toader a fost actorul unei comedii proaste, penibile, reusind sa se faca de ras si pe plan profesional, si ca ministru. Toader a incalcat separatia puterilor in stat, punand Parlamentul si Guvernul deasupra Justitiei. Toader a devenit sluga politicienilor anchetati sau condamnati penal si…

- Legea de aprobare a Ordonanței de modificare a Codului Fiscal nu e nici azi adoptata decat de Senat, deși peste o saptamana intram in luna martie. Este undeva pe la o comisie din Camera. Daca, intr-un final, Camera Deputaților o va adopta, sa zicem undeva prin martie, in mod sigur, Legea va fi atacata…

- Forumul Judecatorilor din Romania (FJR) avertizeaza ca efectele combinate ale unor reglementari cuprinse in legile Justitiei ar putea duce la reducerea corpului magistratilor cu 25% intr-un termen foarte scurt, estimand ca in jur de 2.000 de magistrati, care se afla la apogeul profesional, ar putea…

- Steluța Cataniciu, intrebata care va fi parcursul celor trei legi ale Justiției (303, 304, 317/2004), dupa deciziile luate de CCR, a oferit urmatorul raspuns: "Cele trei legi ale Justiției – 303,304 și 317 - s-au aflat in control constituțional la Curtea Constituționala. Am vazut chiar ieri (n.r.…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) urmeaza sa analizeze, marti, sesizarea PNL cu privire la modificarile aduse legii referitoare la guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, informeaza agerpres.ro. Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de zi a sedintei de…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca liberalii vor ataca la Curtea Constitutionala (CCR) legea de infiintarea a Liceului Romano-Catolic din Targu-Mures . Citeste si: Seful DNA Ploiesti face DECLARATIA MOMENTULUI! Lucian Onea NU NEAGA inregistrarile: 'Posibil sa fie VOCEA MEA...'…

- Liberalii au depus luni motiunea simpla impotriva ministrului Muncii, intitulata „Lia Olguta Vasilescu – ministrul minciunii si al injustitiei sociale”. In paralel, reprezentanții PNL spun ca vor prezenta numeroși fluturași de salarii ai bugetarilor care s-au trezit cu lefurile taiate de la inceputul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca liberalii sesizeaza Avocatul Poporului in vederea atacarii la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a Ordonantei 3/2018. "Am luat decizia de a sesiza Avocatul Poporului in vederea atacarii la CCR a Ordonantei 3, care a fost data de Guvern pentru a…

- Liberalii depun, luni, in Parlament, motiunea simpla impotriva ministrului Muncii, intitulata „Lia Olguta Vasilescu – ministrul minciunii si al injustitiei sociale”, in care o acuza ca a creat ”haos in sistemul de salarizare” și in cel fiscal. „PNL in cadrul BEx a votat si a fost de acord cu textul…

- 'PNL in cadrul BEx a votat si a fost de acord cu textul motiunii simple impotriva ministrului Muncii. Motiunea va fi depusa astazi si va fi intitulata: 'Lia Olguta Vasilescu - ministrul minciunii si al injustitiei sociale', a spus deputatul PNL Mara Calista, la Parlament. Ea a prezentat principalele…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca liberalii vor ataca la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) legea de infiintare a Liceului romano-catolic din Targu Mures. "Am luat decizia de a ataca la CCR legea de infiintare a Liceului romano-catolic din Targu Mures", a spus Orban dupa sedinta…

- Totodata, Raluca Turcan a afirmat, in conferinta de presa de la Sibiu, ca PNL propune coalitiei guvernamentale o serie de masuri, in vederea "restabilirii echilibrului si a unui punct zero". Aceste masuri sunt respingerea in Parlament a ordonantei de urgenta 4, "care a produs aceasta discriminare…

- Blocul Național Sindical, confederație sindicala reprezentativa la nivel național, anunța astazi, 08 februarie 2018, ca a finalizat un instrument juridic care poate fi folosit de catre orice angajat din Romania care dorește sa-și recapete, in fața instanțelor de judecata, pierderile salariale suferite,…

- "Declaratia ministrului Muncii este o declaratie politica, care de fapt dezinformeaza cetateanul roman. Cand discuta de scaderea salariilor inaltilor demnitari este bazata pe scaderea datorata cresterii salariilor acestora in 2015 datorita Ordonantei premierului interimar Oprea, care incalca legea…

- "Declaratia ministrului Muncii este o declaratie politica, care de fapt dezinformeaza cetateanul roman. Cand discuta de scaderea salariilor inaltilor demnitari este bazata pe scaderea datorata cresterii salariilor acestora in 2015 datorita Ordonantei premierului interimar Oprea, care incalca legea…

- Soferii care circula fara rovinieta ar putea scapa de amenda. Termenul de prescriere, redus Camera Deputatilor a adoptat un proiect de lege potrivit caruia soferii care circula fara rovinieta nu vor putea fi sanctionati in intervalul cuprins de la data savarsirii contraventiei si pana la data comunicarii…

- Liberalii au decis luni, in sedinta Biroului Executiv, sa depuna motiune simpla impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat deputata PNL, Mara Calista."In cadrul acestei sedinte s-a discutat foarte clar depunerea unei motiuni simple, motivele sunt absolut evidente. (...)…

- Liberalii depun motiune simpla impotriva ministrului Muncii Liberalii au decis luni, in sedinta Biroului Executiv, sa depuna motiune simpla impotriva ministrului Muncii, Olguta Vasilescu, a anuntat deputatul PNL Mara Calista. "În cadrul acestei sedinte s-a discutat foarte clar depunerea…

- Deputatul PSD, care este membru in Comisia pentru buget, finante si banci din Camera Deputatilor, sustine ca facilitatile sunt acordate printr-un act normativ care garanteaza servicii bancare gratuite pentru consumatorii vulnerabili. Potrivit Legii 258/2017, adoptata de Parlament in decembrie…

- Danut Bica, deputat PNL, afirma ca fluturasul de salariu pentru luna ianuarie spune totul despre dezastrul provocat de guvernarea PSD-ALDE. Deputatul PNL de Arges Danut Bica este revoltat de faptul ca salariile a zeci de mii de romani vor fi diminuate incepand de la 1 ianuarie 2018, scaderile fiind…

- Daca OUG 13 a fost o palma, acum avem de-a face cu o agresiune cu mult mai grava cu pumnii si picioarele asupra justitiei care trebuie pusa la pamant. De la un punct incolo nu se mai contorizeaza numarul pumnilor si al picioarelor, oamenii nu mai stiu daca e vorba de 5 sau 10 articole, incepe un haos,…

- Curtea Constitutionala ii ajuta pe parlamentarii acuzati de conflict de interese pana-n 2013. CCR a declarat constitutionala legea care prevede exonerarea acestor alesi de orice vina, potrivit digi24.ro Judecatorii constituționali au respins astfel o sezisare a liberalilor. Curtea a stabilit ca nu exista…

- Daniel Zamfir se refera la ordonanța de urgența care va permite agajaților ANAF sa beneficieze de un procent din valoarea amenzilor aplicate. "Domnul Tudose, in ultima ședința de Guvern a venit cu o bomba, una cu ceas: printr-o ordonanța, anuleaza efectele legii prevenției. Știți, legea asta…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis luni, 15 ianuarie, Curtii Constitutionale o sesizare de neconstitutionalitate cu privire la legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2017 care a adus modificari majore procedurii de numire si demitere a conducerii arbitrului telecom (ANCOM),…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a anuntat, marti seara, ca va redepune in Parlament, initiativa legislativa care prevedea castrarea chimica a pedofililor. Social-democratul a mai avut un proiect de lege asemanator, dar a fost respins in 2015 de Parlament.

- Dupa ce anul trecut, Romania se afla pe primul loc in regiune in materie de schimbari legislative, reprezentantii mediului de afaceri si cetatenii platitori de taxe si impozite se intreaba ce va mai fi anul acesta? Se stie doar ca exista o serie de initiative care au fost incepute sau anuntate anul…

- Deputatul democrat Sergiu Sârbu a depus joi, 4 ianuarie, o sesizare la Curtea Constituționala prin care solicita constatarea circumstanțelor ce justifica interimatul funcției de președinte al Republicii Moldova în vederea promulgarii legii prin care au fost aduse modificari la Codul…

- Senatorii liberali au sesizat, vineri, Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) cu privire la neconstitutionalitatea modificarii si completarii Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului. "Sesizarea este justificata de incalcarea, in cadrul procedurii de reexaminare…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat joi, la Romania TV ca nu considera ca este necesara o ordonanta de urgenta pentru adoptarea Codurilor penale, apreciind ca acestea trebuie dezbatute in Parlament.

- Legea de aprobare a Ordonantei 23/2017 privind plata defalcata a TVA a fost promulgata de presedintele Klaus Iohannis. In aceste conditii, exista sanse ca actul normativ, cu modificarile majore adoptate in Parlament, sa fie publicat in Monitorul Oficial pana la finalul acestui an si sa intre in vigoare…

- Deputatul PSD are mai multe propuneri privind Legea 286/2009 și 135/2010. El face propuneri pentru inchisoare la domiciliu pentru unele categorii de persoane (peste 60 de ani, cu pedeapsa pana-n 3 ani sau pentru cei cu boli incurabile), scade pedepsele pentru dare și luare de mita, crește pragul…

- Deputatul PSD Petre Florin Manole si deputatul independent Adrian Dohotaru au initiat o propunere legislativa care urmareste reducerea numarului de membri necesari pentru infiintarea unui sindicat, de la 15 la 3, motivand ca salariatii ar avea mai multe sanse sa-si apere drepturile si interesele. In…