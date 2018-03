Stiri pe aceeasi tema

- "Am depus astazi la Curtea Constitutionala o sesizare de neconstitutionalitate pe legea care aproba Ordonanta 76/2017 prin care Editura Didactica si Pedagogica devine societate pe actiuni si instituie in acest mod un monopol pe productia de manuale scolare din Romania. Astfel, cea mai neperformanta…

- Creșterile salariale din domeniul bugetar, majorarea pensiilor și a subvențiilor, dar și achizițiile publice au produs o gaura de peste 5 miliarde de lei in primele doua luni in finanțele publice. Veniturile statului au crescut cu 21,3%, pana la 42,3 miliarde de lei dupa ”Revoluția fiscala”, dar acestea…

- Ministerul Educației rescrie toate Abecedarele. Ministerul Educației Naționale (MEN) rescrie to conținutul Abecedarelor, pentru care in prezent exista insa manuale print și digitale conforme programei școlare. Astfel, oficialii au decis sa nu prelungeasca contractele cu firmele care au facut manualele…

- USR si PMP anunta ca vor sesiza Curtea Constitutionala cu privire la OUG referitoare la transformarea Editurii Didactice si Pedagogice in societate pe actiuni. Intr-un comunicat transmis Agerpres, Uniunea Salvati Romania si Partidul Miscarea Populara arata ca "prin adoptarea acestui proiect in Parlament…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, cu 191 voturi “pentru”, 97 “impotriva” si trei abtineri, Ordonanta de Urgenta a Guvernului 76/2017 prin care Editura Didactica si Pedagogica se transforma in societate pe actiuni, care are scopul de a edita manualele scolare ...

- PNL va contesta la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) legea prin care Regia Autonoma Editura didactica si pedagogica se transforma in societate pe actiuni, a anuntat deputatul liberal Florica Chereches. "Pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor de astazi si maine la vot final avem propunerea…

- "Exista informatii potrivit carora o serie de ofiteri ai unor servicii straine ar fi fost prezenti in sediul central al DNA. Sigur ca aceasta intrebare eu am sa rog sa o adreseze Comisia de verificare a activitatilor SRI, daca ei sunt la curent cu prezenta acestor persoane, daca informatiile se confirma…

- ”Fata de obiectul de reglementare, consideram ca legea transmisa la promulgare se impune a fi reanalizata de catre Parlament sub aspectul oportunitatii acesteia intrucat, pe de o parte, interesul public general nu justifica o asemenea reglementare, fiind afectate standardele de integritate, iar pe…

- Deputatii Partidului Liberal au inregistrat in Parlament un proiect al Declaratiei de unire a Republicii Moldova cu Romania. Anuntul a fost facut de presedintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, in cadrul unei conferinte de presa, transmite IPN.

- Consiliul National al PNL a validat, duminica, sustinerea candidaturii lui Klaus Iohannis pentru un nou mandat de presedinte, in timp ce Ludovic Orban a fost desemnat prin vot sa fie propunerea de premier a partidului. Pentru sustinerea candidaturii lui Iohannis, au fost exprimate 817 voturi, din care…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a declarat, duminica, in cadrul Consiliului National al partidului, ca PNL este gata sa guverneze Romania, afirmand ca liberalii sunt "singura formatiune politica care poate schimba destinul Romaniei” si ca USR si PMP nu au oameni care "sa asigure o decizie…

- Erste Group, banca mama a BCR, a inceput un program masiv de investitii pentru transformarea digitala a sucursalelor in diferitele piete in care activeaza. Banca estimeaza ca 5 din 6 clienti vor trece pragul unei unitati bancare, in urmatoarele 6 luni, pentru a primi sfaturi personalizate. "Cand…

- PNL a anuntat, marti, ca a sesizat Curtea Constitutionala (CCR) cu privire la modificarea Regulamentului Camerei Deputatilor din data de 13 decembrie 2017, acuzand majoritatea PSD-ALDE ca „baga pumnul in gura opozitiei”.Citeste si: Ministrul Justitiei trimite 'SAGETI' catre Kovesi si Lazar:…

- Autorii sau grupurile de autori ale caror manuscrise vor fi publicate ca manuale scolare vor fi remunerati de Editura Didactica si Pedagogica cu sume cuprinse intre 25.000 si 45.000 lei brut, informeaza Ministerul Educatiei. Sursa citata precizeaza, intr-un comunicat transmis sambata AGERPRES , ca autorii/grupurile…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) va discuta pe 14 martie sesizarea PNL privind infiintarea Comisiei de ancheta a activitatii sefului Serviciului de Protectie si Paza (SPP), au declarat, vineri, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Liberalii au contestat, joi, hotararea Parlamentului privind constituirea…

- Valerius Ciuca, coleg la Facultatea de Drept din Iasi cu Tudorel Toader, a scris, joi seara, pe Facebook ca in anii 1950, interpretarile juridice se faceau prin intermediul autoritatilor legale si judiciare sovietice, in timp ce astazi „aberatiile juridice sunt acreditate prin interpretari paraconstitutionale…

- Procurorul șef Kovesi a fost acuzata de comportament excesiv de autoritar și discretionar. De asemenea, lui Kovesi i se reproșeaza implicarea in anchetele altor procurori și prioritizarea dosarelor in functie de impactul mediatic. Ministrul Justitiei a criticat faptul ca procurorii DNA si-au arogat…

- Liberalii au depus o sesizare de neconstitutionalitate la Curtea Constitutionala privind hotararea de infiintare a comisiei de ancheta parlamentara care il vizeaza pe directorul SPP, Lucian Pahontu. Acestia argumenteaza, printre altele, ca, in jurisprudenta sa, CCR a precizat ca activitatea comisiilor…

- Cea mai mare banca din Romania taie prezența umana din interacțiunea cu clientul și aduce in locul acestuia mașinarii prin care clientul sa iși faca toate operațiunile de care are nevoie. In acest fel, spune Olimpia Frațica, șef Servicii Rețea Retail BCR, se eficientizeaza lucru cu clientul ți timpul…

- „Pe scurt, sesizarile se refereau la statutul judecatorului si procurorului, la functionarea CSM si la organizarea judiciara. Motivarea sesizarilor a fost aceea ca proiectele de modificare a legilor „submineaza independenta magistratilor din Romania”. De fapt, nimic altceva decat o formula lozincarda,…

- Deputații dezbat prima moțiune simpla din noua sesiune parlamentara, in care Opoziția cere demiterea ministrului Muncii, Lia Olguța Vasilescu. Liberalii au depus, saptamana trecuta, in Parlament, motiunea simpla intitulata „Lia Olguta Vasilescu – ministrul minciunii si al injustitiei sociale”, in care…

- PNL va sesiza Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) cu privire la modificarile aduse Legii 97/1992 privind organizarea si functionarea CCR, prin care a fost instituit "un nou regim" al imunitatii judecatorilor constitutionali, a anuntat, joi, purtatorul de cuvant al liberalilor, Ionel Danca.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca liberalii vor ataca la Curtea Constitutionala (CCR) legea de infiintarea a Liceului Romano-Catolic din Targu-Mures . Citeste si: Seful DNA Ploiesti face DECLARATIA MOMENTULUI! Lucian Onea NU NEAGA inregistrarile: 'Posibil sa fie VOCEA MEA...'…

- „Propunerea ministrului nu este una de impozitare. Este o falsa perspectiva a ceea ce dumnealui a comunicat. Ministrul s-a referit doar la o mai accentuata folosire a activitatilor filantropice si sociale a cultelor religioase din Romania, pentru ameliorarea unor stari disfunctionale din societatea…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a vorbit intr-un interviu acordat miercuri in Parlamentul European despre avizul solicitat de catre Inalta Curte de Casație și Justiție, Comisiei de la Veneția pe cele trei legi ale justiției modificate in Parlament. „Sunt membru al Comisiei de la Veneția de 4 ani,…

- Dezbaterea a avut loc la sediul Parlamentului European din Strasbourg. ”In cadrul reuniunii, ministrul justiției a realizat o prezentare a evoluțiilor legislative din Romania, cu referire la noul cadru constituțional democratic dat de actuala constituție a Romaniei, modificarea legislației…

- Curtea Constitutionala ii ajuta pe parlamentarii acuzati de conflict de interese pana-n 2013. CCR a declarat constitutionala legea care prevede exonerarea acestor alesi de orice vina, potrivit digi24.ro Judecatorii constituționali au respins astfel o sezisare a liberalilor. Curtea a stabilit ca nu exista…

- Parlametul a adoptat propunerea legislativa care modifica legea ANI si care prevede ca interdictiile aplicate parlamentarilor pe baza rapoartelor ANI, la care s-a constatat nerespectarea prevederilor legale privind conflictul de interese in perioada 2007-2013, inceteaza de drept. Liberalii au contestat…

- Prioritatile parlamentare in noua sesiune Liderii formatiunilor parlamentare au anuntat prioritatile noii sesiuni legislative, care începe joi. Cu o sinteza a declaratiilor, redactorul RRA, Iulia Gherman: "Ca prioritati legislative, social-democratii vorbesc, între…

- Liberalii ies la atac, dupa ce Curtea Constituționala a declarat parțial neconstituționala Legea raspunderii magistraților. Liberalii solicita ca inainte de a se discuta despre modificarile cerute de CCR sa fie consultata Comisia de la Veneția, așa cum cer și oficialii europeni. Citește și:…

- O petitie pentru sustinerea in functie a ministrului Educatiei, Liviu Pop, a fost initiata online, initiatorul acesteia precizand ca poate acesta „a utilizat regionalisme fonetice cu sonoritati buclucase”, dar a „demarat schimbarea in bine a sistemului preuniversitar”. „Liviu Marian Pop trebuie sa ramana…

- Rulajul zilnic de tranzactionare cu actiuni Banca Transilvania (TLV), a doua institutie de credit din Romania, este la ora redactarii acestei stiri de circa 76 milioane de lei, din care 70,5 milioane de lei sunt doar pe piata REGS, potrivit datelor BVB. Pretul mediu este insa in scadere fata de…

- Riscam sa fim manipulati cu usurinta de cei care au interese ca justitia sa nu progreseze, spune fostul șef de stat Traian Basescu, care cere dezbatere pe modificarea legilor justitiei. "Pentru a nu fi victime ale manipularii, trebuie sa citim Legile 303, 304 si 317 toate din 2004 au aproape 14 ani…

- Asociația Registrul Electronic al Animalelor Domestice și de Companie (R.E.A.D.C.) -Turda a obținut ieri, 23.01.2018, la Curtea Constituționala a Romaniei o victorie uriașa in favoarea tuturor proprietarilor de carnasiere domestice (caini și pisici) din Romania. Read More...

- ♦ ZF a analizat tranzactiile de vanzare de actiuni Banca Transilvania pe parcursul anului 2017 realizate de initiati, iar suma totala a fost de 73 mil. lei l Printre vanzatori se gaseste si Omer Tetik, director general al bancii. ZF a analizat vanzarile de actiuni rea­lizate de persoane initiate…

- In pragul formarii noului Guvern, mai multi profesori din tara au initiat o PETITIE ONLINE, care are in vedere sustinerea actualului ministru al Educatiei, maramureseanul Liviu Marian Pop, pentru mentinerea in functie. In a-si argumenta initiativa, acestia precizeaza ca in doar sase luni la sefia ministerului,…

- Partidul Liberal va depune o sesizare la Curtea Constituționala (CC) privind controlul constituționalitații a șase legi care prevad ca limba rusa este „limba de comunicare între națiuni” în Republica Moldova, transmite IPN. Potrivit președintelui PL, Mihai Ghimpu,…

- Consilierii generali ai Capitalei se vor intruni miercuri, de la ora 11,00, intr-o sedinta pe a carei ordine de zi figureaza acordul de principiu pentru transformarea RADET in societate pe actiuni, conferirea titlului de cetatean de onoare presedintelui Federatiei Comunitatilor Evreiesti, Aurel Vainer,…

- Consilierii generali isi vor da acordul de principiu in sedinta de miercuri pentru un set de masuri care vor fi incluse de catre administratorul special in planul de reorganizare a RADET, printre care transformarea regiei in societate pe actiuni, fuziunea prin absorbtie a ELCEN si acoperirea de catre…

- "PNL a atacat in termen constitutional toate legile justitiei - 303, 304, 317 - si legea de modificare a ANI la Curtea Constitutionala, in termenul prevazut de lege. Asta ca le dam semnaturi si la altii... Pai parlamentari semneaza mai multe sesizari la Curtea Constitutionala? Doi: Este iesit din…

- Partidul Național Liberal a adresat o scrisoare președintelui Curții Constituționale prin care solicita sesizarea Comisiei de la Veneția cu privire la modificarile aduse legilor justiției. PNL vrea ca judecatorii CCR sa țina cont de eventualele precizari pe care le poate face Comisia in acest caz. Partidul…

- A lucrat 9 ani cu Mihai Stoica și il caracterizeaza dur: ”Cand ești in jungla, te comporți ca atare”. Mihai Stoica este considerat unul dintre cei mai enervanți oameni din fotbalul romanesc pentru aroganța lui și pentru apetitul lui pentru scandal și, totodata, un om de fotbal fara cuvant. E de notorietate…

- Președintelui Iohannis i se solicita sa intervina in chestiunea legilor justitiei! Apelul vine de la Forumul Judecatorilor din Romania, care ii cere șefului statului sa sesizeze Curtea Constitutionala.

- Liberalii au depus, miercuri, la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) sesizari de neconstitutionalitate cu privire la modificarea legii 317/2004 pentru functionarea CSM, a legii referitoare la guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si a legii privind supraimpozitarea gazelor.

