- ”PNL crede ca romanii adevarați sunt saraci, proști și nu merita mai mult respect. Este revoltator sa vedem, din nou, ca membrii PNL ii desconsidera pe romanii obișnuiți. Aseara, la Antena 3, Violeta Vijulie a lansat un atac jignitor la adresa romanilor patrioți care muncesc din greu și care…

- "Parca tot ce a fost rau in Romania s-a strans in jurul lui Dragnea. Toate cozile de topor de prin toate localitatile (...) care nu au fost in stare sa faca nimic in viata lor din carte, din invatare, prin munca, prin harnicie, s-au strans in jurul lui Dragnea si vor efectiv sa sufoce toti oamenii…

- In sustinerea protestului de 15 minute de vineri a fost creata o aplicatie prin care poate fi realizata o autostrada virtuala. Aplicatia a fost facuta de Adrian Posteuca, un antreprenor roman specializat in VR si AR, si de colegii sai de la ConceptFactory. "Am facut aceasta aplicatie pentru ca am…

- Rezultatul prin care Laura Codruta Kovesi a devenit favorita in cursa pentru a deveni Procuror sef european a fost foarte strans. Ea a obtinut 26 de voturi in Comisia de Libertati civile. Este o rasturnare de situatie fata de votul din Consiliul UE, de la nivelul ambasadorilor, unde Laura Kovesi s-a…

- Dan Negru va prezenta show-ul „Scena misterelor”, in curand, la Antena 1. Emisiunea de divertisment va aduce in fața telespectatorilor cele mai iubite vedete ale momentului și maști spectaculoase, in spatele carora se vor ascunde celebritați din toate domeniile. La „Scena misterelor”, doua tabere formate…

- Presedintele Romaniei a declarat, miercuri, la Iasi, ca actuala putere a demonstrat "o jalnica topaiala legislativa si administrativa" și ca guvernanții "pericliteaza viitorul tarii printr-o avalansa de masuri cu efecte care se arata dezastruoase". "Educatia si infrastructura trebuie sa fie prioritatile…

- Cu toate ca nu da șanse de reușita scenariului renunțarii la Brexit, jurnalistul Cristian Tudor Popescu susține ca doar printr-o astfel de decizie s-ar putea startul declinului trendului populist, naționalist care a cuprins mai multe state europene, inclusiv Romania.Digi24: Romania ar…