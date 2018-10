Stiri pe aceeasi tema

- Comunitatea din Tinca este socata, dupa ce s-a aflat ca directoarea adjuncta a Liceului Teoretic Nicolae Jiga din localitate, invatatoarea Alina Stiube, a murit, marti, la doar 49 de ani. Femeia era internata in spital, dupa ce a acuzat diverse stari de rau, la fel ca sotul ei. "Vineri s-a…

- Administratia Spitalului Judetean de Urgenta din Targu Jiu a decis sa inceapa furnizarea agentului termic in cladirile unitatii. Potrivit managerului Spitalului Judetean de Urgenta din Targu Jiu, Gigel Capota, mai intai a fost pornita caldura la Maternitate. Ulterior, din cauza temperaturilor scazute…

- In maximum doua saptamani, Guvernul va decide inființarea Spitalului de Urgența „Sfanta Maria”, prin inglobarea Spitalului Municipal in Spitalul Județean de Urgența Bacau, a anunțat senatorul Dragoș Benea. Pentru Ziarul de Bacau, el a explicat... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un om al strazii in varsta de 41 de ani, din localitatea Tifesti - Vrancea, a ajuns in coma la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) "Sf. Pantelimon" din Focsani, dupa ce a fost batut de agentii unei firme de paza, au informat luni reprezentantii unitatii medicale, potrivit Agerpres. Potrivit…

- Un om al strazii in varsta de 41 de ani, din localitatea Tifesti – Vrancea, a ajuns in coma la Spitalul Judetean de Urgenta „Sf. Pantelimon” din Focsani, dupa ce a fost batut de agentii unei firme de paza, au informat luni reprezentantii unitatii medicale.(CITEȘTE ȘI: COD GALBEN DE PLOI SI VIJELII IN…

- Un om al strazii in varsta de 41 de ani, din localitatea Tifesti – Vrancea, a ajuns in coma la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) ‘Sf. Pantelimon’ din Focsani, dupa ce a fost batut de agentii unei firme de paza, au informat luni reprezentantii unitatii medicale. Potrivit unui buletin de presa al spitalului,…

- Liberalii se implica in razboiul din justiție și solicita demisia de urgența a ministrului Justiției, Tudorel Toader. Deputatul PNL, Ioan Cupșa, susține ca fiecare zi petrecuta in plus la Ministerul Justiției nu face decat sa devalorizeze și mai mult aceasta funcție.Citește și: SURSE - TENSIUNI…

- Cancerul de piele poate fi evitat Acesta este mesajul pe care rezidentii de la Spitalul Judetean vor sa il transmita turistilor de pe malul Marii Negre. Medicii rezidenti din cadrul sectiei Clinice Dermatovenerologie a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta vor participa…