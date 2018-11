Liber la joacă în curțile școlilor din municipiu Elevii vor putea face miscare, dupa ore, in curtile scolilor din municipiu. Aleșii locali au aprobat o hotarare care permite accesul tuturor copiilor pe terenurile de sport ale scolilor si in afara orelor de curs. Pana acum, la Buzau, foarte putine institutii de invatamant permiteau accesul in curtile interiorare. Cele mai multe ramaneau inchise pentru elevi chiar si in timpul vacantelor. Prin deschiderea curtilor scolilor se sporeste considerabil numarul locurilor de joaca din oras. Mai mult, spun edilii, demersul are si menirea de a lua copiii din fata calculatoarelor. Ramane de vazut ce solutii… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

