- Presedintii Rusiei, Turciei si Iranului - Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan si Hassan Rouhani - se vor intalni in aprilie in Turcia, pentru a discuta situatia din Siria, a informat luni agentia de presa RIA, preluata de Reuters, citandu-l ca sursa pe purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat luni ca este ingrijorat de posibilitatea unei confruntari directe intre Israel si miscarea Hezbollah din Liban, relateaza Reuters.Intr-o declaratie acordata presei in capitala Portugaliei, Lisabona, orasul sau natal, Guterres a afirmat…

- Seful ISU Giurgiu, Emil Apostol, a declarat luni, in cadrul unei conferinte de presa, ca in trei puncte hidrologice din judetul Giurgiu raurile interioare care strabat judetul au inregistrat depasiri ale cotelor de atentie."Din punct de vedere hidrologic avem trei puncte cu depasiri, pe raul…

- Alianta militara care lupta pentru sustinerea presedintelui sirian Bashar al-Assad a anuntat sambata ca va exista un raspuns „dur si serios” de acum inainte fata de „actele teroriste” practicate de Israel, scrie Reuters. Alianta a transmis intr-un comunicat ca acuzatiile Israelului conform carora o…

- Europa se va confrunta in scurt timp cu probleme in a-si satisface necesitatile in crestere de gaze naturale, daca va incerca sa se bazeze pe importurile din SUA, in loc sa majoreze achizitiile din Rusia, a declarat, vineri, pentru Reuters, un oficial de la Gazprom,

- Guvernul polonez este deschis fata de structurarea unei pozitii comune a Poloniei si a Israelului cu privire la legea privind Holocaustul adoptata de parlamentul de la Varsovia, a declarat vineri seful diplomatiei poloneze Jacek Czaputowicz, care a subliniat ca aceasta solutie depinde de cei ''doi…

- Președintele turicie, Recep Tayyip Erdogan, acuza ca Statele Unite lucreaza impotriva intereselor Turciei, Iranului și, posibil, a Rusiei, in nordul Siriei, unde americanii trimit suport militar pentru forțele kurde. ”Daca SUA susțin ca vor trimite 5.000 de camioane și 2.000 de avioane cargo pline de…

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, a alimentat joi dezbaterea legata de credibilitatea previziunilor propriului sau guvern, afirmand ca toate prognozele privind economia britanica de dupa referendumul de iesire din UE s-au dovedit a fi gresite, relateaza Reuters. In aceeasi dezbatere…

- Regimul de la Damasc afirma ca ofensiva turca in regiunea Afrin din nordul Siriei este o agresiune si prezenta neautorizata a unor forte militare straine reprezinta "ocupatie si va fi tratata ca atare", informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Europa este expusa unui risc grav atat timp cat nu exista unitate si stabilitate in Libia si nu se are grija de protectia granitei sudice a acestei tari, a avertizat luni ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, care participa la Bruxelles la reuniunea Consiliului Afaceri Externe al Uniunii Europene,…

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte si-a instruit luni armata si politia sa il impuste daca devine dictator si sta la putere peste cat ii permite mandatul, un scenariu asupra caruia atrag atentia inamicii sai, in contextul eforturilor sustinatorilor sai de a schimba Constitutia, relateaza Reuters.Controversatul…

- Binali Yildirim a declarat ca militari turci au intrat in jurul orei locale 11:45 (08:05 GMT) in regiunea Afrin, controlata de Unitatile de Protectie a Poporului (YPG), dinspre localitatea de frontiera Gulbaba. Mai devreme, armata turca a raportat 153 de tinte ale militantilor kurzi lovite…

- Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei si-a exprimat duminica preocuparea in legatura cu decizia Washingtonului de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului si a afirmat ca Ierusalimul de Est trebuie sa fie capitala viitorului stat palestinian, relateaza agentia Reuters. In cadrul convorbirilor…

- Presedintele armean Serge Sarksian l-a propus vineri pe ambasadorul Armeniei la Londra, Armen Sarkisian, drept posibil succesor al sau in contextul desfasurarii in martie a alegerilor prezidentiale, transmite Reuters. Functia de presedinte al Armeniei va pierde dupa scrutinul din martie multe dintre…

- Un avion cargo al armatei turce s-a prabusit miercuri in provincia Isparta, in vestul Turciei, in timpul unor exercitii de antrenament, provocand moartea a trei soldati, a anuntat armata turca, relateaza Reuters. Doi piloti si un tehnician care se aflau la bordul avionului au murit in accidentul…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, care in luna martie va candida pentru un nou mandat, a anuntat miercuri o majorare a salariului minim de la 1 mai 2018, o decizie de care, potrivit liderului de la Kremlin, vor profita aproximativ patru milioane de persoane, informeaza AFP si Reuters. "Dinamica…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a aparat controversatele reforme din sistemul judiciar sustinute de conservatorii aflati la putere in tara sa, dupa ce presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, s-a intalnit cu el marti seara la Bruxelles pentru a-i transmite criticile oficialilor europeni…

- Malki a precizat ca palestinienii vor face apel la cinci tari arabe sa aplice Rezolutia summitului Ligii Arabe din 1980 privind boicotarea acelor guverne care isi muta ambasadele de la Tel Aviv la Ierusalim. Se asteapta ca Liga Araba sa aiba o conferinta ministeriala pe 6 ianuarie 2018 la…

- Macedonia anunta masuri de urgenta pentru a face fata smogului dens care acopera orasele, o problema cu care regiunea Balcanilor de Vest se confrunta in fiecare iarna si care este cauzata de arderea carbunelui, industria invechita si nivelul inalt de emisii poluante provenite de la autovehicule,…

- Papa Francisc s-a folosit luni de mesajul de Craciun pentru a face apel la o solutie negociata cu doua state pentru a pune capat conflictului israelo-palestinian dupa ce presedintele american Donald Trump a recunoscut Ierusalimul drept capitala a Israelului, majorand tensiunile din zona, informeaza…

- ​Uber va lansa in 2024 servicii comerciale cu vehicule electrice zburatoare care vor transporta in siguranta persoane in orase, a spus seful companiei braziliene de aeronautica Embraer care dezvolta aceste vehicule in parteneriat cu compania americana. Anuntul adauga un an la cele spuse recent de Uber…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat vineri ca tara sa ia unele initiative la Organizatia Natiunilor Unite (ONU) pentru anularea deciziei Statelor Unite ale Americii (SUA) de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, relateaza agentia Reuters.Adresandu-se unei multimi…

- Turcia va lansa o initiativa in cadrul Natiunilor Unite pentru a anula decizia SUA cu privire la recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului, a anuntat, vineri, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters, potrivit zf.ro.

- Pe agenda discutiilor, la care a participat si seful Statului Major al Armatei (SMA), generalul Nicolae Ciuca, au fost incluse subiecte legate de cooperarea in domeniul apararii, in context bilateral si in cadrul UE si NATO. Potrivit unui comunicat MApN, in ceea ce priveste contextul UE, a…

- Presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmud Abbas, a declarat, miercuri, ca va cere Adunarii Generale a ONU anularea statutului de membru al Israelului si aderarea Palestinei in cadrul acestei organizatii, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Presedintele Iranului, Hassan Rohani, a afirmat miercuri ca decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului arata ca SUA dau dovada de lipsa de respect fata de drepturile legitime ale poporului palestinian, relateaza agentia Reuters. Rohani, care…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a declarat ca decizia Administratiei Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului este "cea mai mare crima", adaugand ca orasul disputat "este si mereu va fi capitala Palestinei", informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Seful unitatii antiteroriste de la Dhaka a declarat ca nu exista indicii ca individul din Bangladesh, anchetat pentru tentativa de atac sinucigas de la New York, ar avea vreo legatura cu militantii islamisti din Bangladesh, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministrul iranian al apararii, generalul Amir Hatami, a afirmat luni ca decizia președintelui american, Donald Trump, de a recunoaște Ierusalimul drept capitala Israelului va grabi distrugerea țarii, relateaza agenția Reuters. Liderii Iranului, unde opoziția fața de Israel și sprijinul fața de cauza…

- Guvernul german a condamnat luni arderea unor steaguri israeliene si folosirea unor sloganuri antisemite la marsurile de protest de la Berlin si din alte orase ale tarii dupa decizia presedintelui american, Donald Trump, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, relateaza agentia Reuters.…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat luni ca decizia Statelor Unite ale Americii de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului face Washingtonul complice la varsarea de sange, relateaza Reuters.

- Papa Tawadros al II-lea al Bisericii Ortodoxe Copte din Egipt a anulat intalnirea cu vicepresedintele american Mike Pence prevazuta in decembrie la Cairo, pentru a protesta fata de decizia unilaterala a Washingtonului de a declara Ierusalimul drept capitala a Israelului, a anuntat sambata biserica,…

- ''Forțele noastre controleaza complet granița irakiano-siriana și anunț deci incheierea razboiului impotriva Daesh'', acronim in limba araba al SI, a declarat premierul la Bagdad, in deschiderea unei conferințe organizate de sindicatul irakian al jurnaliștilor. Coaliția internaționala condusa…

- Cel putin 25 de oameni, inclusiv sase copii, au fost raniti, in urma raidurilor aeriene israeliene in Fasia Gaza, efectuate dupa ce militantii palestinieni au lansat mai multe rachete inspre orase din sudul Israelului, informeaza agentia de stiri Reuters, citat de zf.ro. Autoritatile militare israeliene…

- Cateva mii de protestatari musulmani au organizat manifestatii in Indonezia si Malaezia, vineri, in urma deciziei presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul ca fiind capitala Israelului, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat joi ca recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului de catre omologul sau american Donald Trump asaza regiunea Orientului Mijlociu "intr-un cerc de foc", relateaza Reuters si AFP, conform agerpres.ro. "A lua o asemenea decizie pune…

- Benjamin Netanyahu a anuntat joi dimineata ca mai multe state vor urma exemplul SUA si vor recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, porivit Reuters. Netanyahu, care nu a numit tarile respective, a spus ca "multe ambasade se vor muta la Ierusalim".

- In sectoare locuite de refugiați palestinieni in Amman, capitala Iordaniei, au izbucnit miercuri proteste dupa ce președintele american Donald Trump a recunoscut Ierusalimul drept capitala Israelului, informeaza Reuters, care citeaza martori.

- Orice acord de pace cu palestinienii trebuie sa includa Ierusalimul drept capitala a Israelului, a declarat miercuri premierul israelian Benjamin Netanyahu, dupa ce președintele american Donald Trump a anunțat ca SUA recunosc Ierusalimul drept capitala a Israelului, informeaza Reuters.

- SUA recunosc orașul Ierusalim drept capitala a statului Israel, conform unui anunț al lui Donald Trump. „Ierusalimul este centrul guvernului israelian modern, sediul legislativului israelian și al Curții Supreme”, a spus Trump. Șeful statului a subliniat ca Ierusalimul trebuie sa ramana locul sfant…

- Seful statului francez Emmanuel Macron va dejuna sambata cu fostul presedinte american Barack Obama, aflat in vizita in Franta, au informat joi surse de la Palatul Elysee, citate de AFP, scrie Agerpres. Macron si Obama vor avea "un dejun privat", a mentionat aceeasi sursa.

- Casa Alba a elaborat un plan prin care sa-l inlocuiasca pe secretarul de Stat Rex Tillerson cu Mike Pompeo, directorul Agentiei Centale americane de Informatii (CIA). Ar urma sa se intample in cateva saptamani, a declarat joi un oficial de rang inalt din cadrul administratiei Trump, citat de Reuters…

- Papa Francisc, sosit luni in Myanmar in plina criza a comunitatii rohingya, a avut o intalnire neanuntata cu seful armatei, acuzat ca sustine o campanie de "epurare etnica" impotriva acestei minoritati musulmane, relateaza AFP si Reuters. Prima intalnire a Suveranului Pontif in aceasta tara sud-est-asiatica…

- Seful adjunct al Garzilor Revolutionare iraniene a avertizat Europa ca daca ameninta Teheranul, Garzile vor mari raza de actiune a rachetelor la peste 2.000 de kilometri, a informat potrivit agentiilor de presa Fars si Reuters, citate de Agerpres.

- Suspendarea presedintelui Klaus Iohannis nu se afla pe agenda coalitiei de guvernare, a precizat miercuri seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu.Intrebat, la Parlament, daca aceasta tema se afla pe agenda coalitiei, Tariceanu a negat, potrivit Agerpres. Citește și: SCANDAL in Comisia…