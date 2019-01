Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul și coaliția de guvernare pregatesc un nou razboi cu președintele Klaus Iohannis. Ședința CSAT, de marți, a fost suspendata din cauza faptului ca Executivul dorea sa dea mai puțini bani la serviciile secrete, iar președintele Klaus Iohannis s-a opus.Citește și: SONDAJ Avangarde - Cei…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a acuzat miercuri pe omologul sau ucrainean Petro Porosenko de orchestrarea 'provocarii' navale in Marea Neagra in weekend pentru a-si imbunatati nivelul de popularitate in vederea alegerilor prezidentiale din martie 2019, expunandu-si in premiera punctul de vedere…

- Cooperarea bilaterala in plan economic si sectorial si securitatea la nivel regional si international au constituit, marti, temele abordate in intrevederea dintre premierul Viorica Dancila, aflata in vizita oficiala la Doha, si emirul Statului Qatar, seicul Tamim bin Hamad Al Thani. "Inaltii…

- „Sper ca aeroportul (...) sa fie benefic regiunii noastre si lumii”, a declarat Erdogan in cursul unei cremeonii oficiale, luni, inainte sa dezvaluie numele edificiului - „Istanbul”. „Istanbul nu este doar cel mai mare oras din tara noastra, este de asemenea cea mai mare marca a sa (...). Din acest…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a inaugurat luni la Istanbul un nou aeroport de dimensiuni faraonice care simbolizeaza apetitul sau pentru proiecte uriase de infrastructura si care ar urma sa devina pe termen lung cel mai mare din lume, relateaza AFP. "Sper ca aeroportul (...) va fi…

- Noul aeroport international de la Istanbul, unul dintre proiectele promovate de presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, urmeaza sa fie inaugurat luni, 29 octombrie, la o luna dupa o greva legata de conditiile de siguranta neadecvate in care lucreaza muncitorii de la acest obiectiv, noteaza dpa.…

- Inaugurarea aeroportului, al carui nume nu a fost deocamdata stabilit, coincide cu Ziua Republicii Turcia.Media turce au relatat ca zece lideri straini vor participa la ceremonia de deschidere a noului aeroport, printre care presedintele sudanez Omar al-Bashir si emirul Qatarului, Tamim…

- Noul aeroport international de la Istanbul, unul dintre proiectele promovate de presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, urmeaza sa fie inaugurat luni, 29 octombrie, la o luna dupa o greva legata de conditiile de siguranta neadecvate in care lucreaza muncitorii de la acest obiectiv, noteaza dpa. Inaugurarea…