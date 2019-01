Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe francez, Jean-Yves Le Drian, a exclus miercuri orice renegociere a acordului referitor la Brexit, in contextul in care Theresa May, sefa guvernului britanic, este amenintata de un vot de neincredere din cauza acestui text, transmite AFP. Theresa May 'se va intalni…

- ​Ministrul bulgar al apararii, Krasimir Karakacianov, l-a avertizat pe premierul Macedoniei, Zoran Zaev, sa nu insiste exagerat pe problema limbii macedonene, in caz contrar s-ar putea ajunge la blocarea avansarii Macedoniei in procesul integrarii euroatlantice, transmite televiziunea sarba B-92, citata…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a avertizat luni ca Rusia va continua sa asigure securitatea Osetiei de Sud si a Abhaziei - doua regiuni separatiste ale Georgiei -, a caror independenta a fost recunoscuta de Moscova in 2008, dupa razboiul de cinci zile ruso-georgian dus pe teritoriul Osetiei…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a declarat luni ca Europa nu intelege implicatiile unei posibile desfasurari de rachete americane in cazul in care SUA se vor retrage efectiv din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF) si a sugerat ca, din punctul de vedere al Rusiei, ar fi…

- Liderii Myanmarului au fost de acord ca o investigație credibila este necesara in situația de fața dupa ce guvernul a respins ajutorul internațional in aceasta problema. Prim-ministrul japonez Shinzo Abe a transmis liderilor Myanmarului ca o investigație care sa vizeze incalcarea drepturilor omului…

- Posibilitatea unui atentat terorist cu arme chimice sau biologice in Marea Britanie este tot mai aproape, a avertizat marti ministrul britanic al securitatii, Ben Wallace, relateaza Reuters. 'Vad comploturi unde singura limita a ambitiei adversarilor nostri este imaginatia lor',…