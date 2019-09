Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile americane și-au exprimat duminica ingrijorarea in legatura cu tensiunile de la granița dintre Israel și Liban și au evidențiat sprijinul pe care il acorda Israelului, avertizand Hezbollah sa se abțina de la acțiuni care ar putea pune in pericol siguranța Libanului, scrie Mediafax, citand…

- Speakerul parlamentului libanez a considerat miercuri ca noile sanctiuni ale Statelor Unite impotriva unor oficiali ai Hezbollah sunt un "asalt" asupra Libanului, in timp ce ministrul de finante a declarat ca masura afecteaza "stabilitatea financiara" a tarii, relateaza Reuters, potrivit agerpres.ro.Sanctiunile…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a avertizat din nou, marti, Iranul "sa aiba grija", în contextul tensiunilor dintre Washington si Teheran din cauza activitatilor nucleare ale regimului iranian, potrivit Mediafax. "Iranul face multe lucruri rele si ar face bine sa aiba grija",…

- Statele Unite "nu vor permite niciodata Iranului sa dezvolte arme nucleare", a anuntat luni Casa Alba dupa ce Teheranul a depasit limita impusa la rezervele sale de uraniu imbogatit prin acordul international din 2015 privind programul sau nuclear, relateaza AFP. "A fost o greseala in…

- Liderii Uniunii Europene au indemnat Statele Unite si Iranul sa ia masuri pentru detensionarea situatiei, in contextul crizei ample dintre Washington si Teheran, informeaza site-ul agentiei Associated Press, potrivit mediafax.Citește și: Primaria Capitalei ‘taie in carne vie’! Educația ramane…

- Marea Britanie mentine contactele cu Statele Unite pe tema situatiei din Iran si a cerut constant masuri pentru reducerea tensiunilor, a comunicat vineri dupa-amiaza Guvernul Theresa May, conform agentiei Reuters citate de Mediafax."Noi am spus în mod continuu ca cerem tuturor partilor…

- Statele Unite au lansat un apel lumii intregi "sa nu cedeze la santajul nuclear" al Iranului, a declarat luni purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat, Morgan Ortagus, dupa anuntul Teheranului ca rezervele sale de uraniu imbogatit vor depasi de la 27 iunie limita impusa prin acordul nuclear incheiat…

