- Rusia a facut uz de dreptul sau de veto la o rezolutie britanica, sustinuta de Statele Unite si Franta, care reinnoia embargoul asupra armelor in Yemen, criticand Iranul, si a obtinut sa fie adoptata in unanimitate o rezolutie tehnica, evitand condamnarea Teheranului, relateaza AFP. Aceasta dubla decizie…

- Premierul libanez, Saad Hariri, a primit luni o invitatie sa efectueze o vizita in Arabia Saudita, pentru prima data dupa ce si-a anuntat demisia in capitala saudita pentru a reveni asupra acesteia cateva saptamani mai tarziu, relateaza AFP. Saad Hariri si-a anuntat demisia, spre suprinderea generala,…

- Potrivit MAE, principalele teme de discutie de pe agenda ministrilor de externe din statele membre ale Uniunii Europene sunt Republica Moldova, Venezuela si Procesul de Pace din Orientul Mijlociu.In marja CAE, ministrii vor avea un dejun de lucru la care sunt invitati sa participe si ministrii…

- Hotelul Ritz-Carlton s-a redeschis publicului larg dupa ce autoritatile din capitala Arabiei Saudite, Riad, l-au folosit pe post de inchisoare pentru miliardarii sauditi, scrie The Wall Street Journal. Dupa ce a fost chemat de catre regele Salman la Hotelul Ritz-Carlton din Riad, o figura…

- Stirea care spune ca 2.800 de biserici vor fi demolate in urma unei decizii a Senatului francez a fost preluata si raspandita pe situri si bloguri conspirationiste, nationaliste, ruso-file, ortodoxe sau alte asemenea.

- Arabia Saudita a anunțat, luni, ca renunța la tutela asupra celei mai mari moschei din Bruxelles, pe fondul acuzațiilor ca aceasta a devenit un focar al radicalismului musulman. Gestul este un puternic semnal ca Riadul vrea sa-și schimbe reputația de exportator al Islamului ultraconservator

- Secretarul insarcinat cu personalul Casei Albe Rob Porter a demisionat dupa ce a fost acuzat in mod public de doua foste sotii de violente domestice, scrie AGERPRES, citand AFP .Citeste si: Decizie de ULTIM MOMENT a Inaltei Curti din Franta: SANCTIUNI aspre privind folosirea telefoanelor mobile…

- Departamentul american al Justitiei a precizat ca Naif Abdulaziz Alfallaj (34 de ani) a intrat in SUA in 2011 impreuna cu sotia sa care era studenta.Potrivit acestui departament, el s-a inscris pentru a urma un antrenament in aceeasi tabara din Afganistan, denumita Al-Faruq, unde au fost…

- "Am intrat la un partid mic, cu oameni foarte mici, care nu au dorit sa creasca. M-am saturat sa fiu intr-un partid care e sluga PSD-ului. Nu e ceea ce vor oamenii", a comentat edilul. Conform acestuia, el nu isi va pierde mandatul, pentru ca a candidat independent, iar ulterior s-a inscris in ALDE:…

- Laura Codruta Kovesi a vorbit la Digi24 despre Dosarul Microsoft. Sapte fosti ministri, acuzati de tunul din afacerea Microsoft, nu vor mai raspunde in fata legii. Procurorul care a preluat ancheta, dupa plecarea Mihaelei Moraru Iorga din DNA, a descoperit ca supectii au fost pusi sub acuzare dupa ce…

- Campania anticoruptie demarata de printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, in luna noiembrie a anului trecut si care a dus la arestarea a sute de printi, politicieni si oameni de afaceri din regat a dat rezultate.

- Ca urmare a accidentul din ziua precedenta, caruia i-au cazut victime doi barbati care lucrau la Regia de Termoficare, seful RADET – mai exact administratorul special al Regiei – a decis sa renunte la functie, din cate anunta televiziunile de stiri. Demisia lui Razvan Nitu vine, practic, la doar cateva…

- Rectorul Universitatii din Bucuresti si fost ministru al Educatiei, Mircea Dumitru, a anuntat ca demisioneaza din toate functiile pe care le ocupa in cadrul CNATDCU, decizia fiind urmare a declaratiilor facute de ministrul desemnat, Valentin Popa, din timpul audierilor din Parlament.

- Demisia lui Paul Romer, cu efect imediat, din funcția de Economist șef al Bancii Mondiale, a ridicat o serie de intrebari privind motivele deciziei anunțate la inceputul saptamanii. Romer,...

- Presedintele republican al Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA, Paul Ryan, a declarat joi ca exclude o ''alianta strategica'' intre SUA si Rusia in Siria aflata in razboi, adaugand ca ar putea exista, de la caz la caz, ''convergente tactice'' intre cele doua…

- Valoarea tranzactiilor este estimata la 500 de milioane de dolari, potrivit agentiei Xinhua. Agentia de Cooperare pentru Securitatea Apararii din cadrul Pentagonului a publicat un anunt privind notificarea Congresului despre tranzactie. Documentul precizeaza ca Arabia Saudita a solicitat sa…

- Impreuna cu șeful Poliției Capitalei, Nicu Dragoș, a mai demisionat și adjunctul sau, anunța Romania TV. Demisiile au loc in contextul scandalului care polițistului pedofil. In acest moment, demisia șefului Poliției Capitalei, Nicu Dragoș și demisia adjunctului sau, sunt primele demisii la…

- Intrebat de catre Bogdan Chirieac daca Mihai Tudose va ramane sau nu premier in acest an, Codrin Ștefanescu a precizat ca nu se pune problema inlocuirii acestuia. Secretarul general adjunct al PSD a precizat ca ”momentan” nu i-a fost ceruta demisia premierului Mihai Tudose, deci nu exclude…

- „Cred ca este timpul ca acesta breasla, a politistilor, sa invete conceptul de a strange randurile. Daca nu am fost in stare sa strangem randurile pentru apararea drepturilor salariale, macar sa strangem randurile pentru apararea colegilor, a acelor adevarati profesionisti, a celor care fac intr-adevar…

- "Pe canalele media se vehiculau diferite informații. (...) A auzit discuția domnul Bogdan Chirieac. Discuția a fost urmatoarea, reproduc aproape exact: buna ziua, sunt premierul. Domnule comisar, doriți aceasta funcție? Raspunsul a fost exact așa: Domnule prim-ministru, permiteți sa raportez. In…

- Fotbalistul a facut gestul in timp ce se afla pe banca de rezerve, pe data de 3 ianuarie, dar el a fost captat de camerele tv. Imediat el a fost condamnat de numerosi utilizatori pe retelele de socializare, "dab" fiind considerat ilegal. Pe fundalul inregistrarii video, in timp ce camera se…

- Așa cum GSP.RO a anunțat in exclusivitate, situația la de la Astra este una tensionata. (Detalii aici) Conducerea Astrei l-a dat afara pe atacantul francez Anthony Le Tallec, 33 de ani, dupa ce ieri l-au anunțat ca vor sa renunțe la el, spre nemulțumirea antrenorului Edi Iordanescu, care a facut o crizaa…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a anuntat vineri ca Turcia a luat initiativa unui nou format de dialog privind Siria, la care urmeaza sa participe in prima etapa ministrii de externe ai asa-numitelor "tari cu afinitati" - Statele Unite, Franta, Germania, Regatul Unit, Italia, Uniunea Europeana,…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Doina Pana, a demisionat din functie. Ea i-a inaintat premierului Mihai Tudose demisia din functia de ministru al Apelor si Padurilor „pe motiv de sanatate”, potrivit unui comunicat al Guvernului. In cererea de demisie, Doina Pana a precizat, totusi, ca va ramane parlamentar.…

- Regele Salman al Arabiei Saudite a avut miercuri o intrevedere cu premierul turc Binali Yildirim, in cadrul careia a fost abordata problema Ierusalimului, fiind prima intrevedere la nivel inalt intre cele doua tari de la decizia presedintelui american de a recunoaste Orasul Sfant drept capitala Israelului,…

- SummSam Haskell, CEO-ul Miss America, a demisionat dupa ce organizatia l-a suspendat din cauza comentariilor vulgare facute la adresa concurentelor si dupa ce zeci de femei au trimis o scrisoare deschisa in care i-au cerut sa paraseasca functia.

- Arabia Saudita va elibera vize turistice incepand cu primul trimestru al lui 2018, a declarat, intr-un interviu acordat agentiei AFP, printul Sultan bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, responsabil cu sectorul turistic din Regat, scrie Agerpres. "Toate autorizaţiile guvernamentale" sunt în vigoare,…

- Mii de israelieni au iesit în strada sâmbata seara la Tel Aviv pentru a cere demisia premierului Benjamin Netanyahu pe fondul suspiciunilor de coruptie care planeaza asupra lui. „Coruptii trebuie sa plece“, se putea citi pe mai multe pancarte afisate cu prilejul…

- Cateva sute de timișoreni, potrivit organizatorilor, au ieșit joi seara in Piața Libertații sa protesteze impotriva guvernului și a ''parlamentului corupt'', cerand demisia guvernanților, a lui Liviu Dragnea de la șefia Camerei Deputaților și alegeri anticipate. Folosind fluiere, vuvuzele,…

- Reacția lui Martin Ambros dupa victoria cu Angola de la Campionatul Mondial de handbal feminin. Tricolorele au invins Angola, 27-24 in grupa A . Romancele sunt liderele grupe A, cu 4 victorie din 4 posibile. Insa succesul cu modesta Angola, echipa care nu mai avea șanse de calificare inaintea partidei,…

- Gestul Statelor Unite de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului a reaprins tensiunile in Orientul Mijlociu. Sute de palestinieni au atacat armata israeliana si au cerut declansarea unei noi revolte populare impotriva statului evreu. Un potop de critici vine, de altfel, din toata lumea.…

- 60 de potentiali antreprenori romani, veniti din Italia, Germania, Franta, Emiratele Arabe Unite sau chiar Australia au fost prezenti, miercuri, 6 noiembrie, la Camera de Comert si Industrie la evenimentul „Caravana Diaspora” in cadrul Proiectului „Romania acasa – Diaspora Start-Up”. Tinerii au fost…

- "Da, voi candida pentru functia de presedinte al Federatiei Ruse", a declarat Vladimir Putin. Rusia va organiza alegeri prezidentiale pe 18 martie 2018. Vladimir Putin a exercitat doua mandate de presedinte al Rusiei in perioada 2000–2008, dupa care a fost prim-ministru, in intervalul…

- Pretul lemnului de foc a crescut, in ultimii sase ani, cu circa 250%, de la 120 lei/mc, in 2011, la 300 lei/mc, in 2017, dar exista maxime de pana la 600 de lei/mc, in sudul tarii, potrivit datelor incluse in editia actualizata a Raportului privind starea padurilor si industriei lemnului, prezentat…

- Doi frati romani stabiliti in Marea Britanie au fost condamnati la 12 de inchisoare pentru viol, fapta lor avand loc la nici un an de la eliberarea din inchisoare din Franta, unde au stat in spatele gratiilor fara viol.

- Premierul libanez Saad Hariri a revenit marti asupra demisiei sale, la o luna dupa aceasta decizie-surpriza care a luat din scurt Libanul si comunitatea internationala, anunta Guvernul de la Beirut intr-un comunicat, relateaza AFP. ”Consiliul de Ministri i-a multumit premierului ca a revenit asupra…

- Un numar record de 350 de traficanti de migranti au fost retinuti anul acesta la frontiera dintre Franta si Italia, in apropiere de Menton, in medie unul pe zi, a anuntat luni prefectul regiunii Alpii Maritimi, Georges-Francois Leclerc, relateaza AFP. "Pe traficantii intre Ventimiglia si Franta,…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson incepe luni un turneu european de cinci zile, care va include 3 capitale europene - Bruxelles, Viena si Parisul (Franta). Turneul sefului diplomatiei americane are loc intr-un moment in care au aparut zvonuri privind o posibila demitere a acestuia de catre presedintele…

- Au fost vizate trei loturi specifice de produse de lapte praf pentru copii fabricate intre mijlocul lunii iulie și jumatatea lunii noiembrie la o fabrica care aparține de Lactalis Nutrition Sante, a declarat Ministerul Sanatații din Franța intr-un comunicat. Alte loturi cu aceleași produse au fost…

- Germania, detinatoarea trofeului, va face parte din grupa F la Cupa Mondiala din 2018, alaturi de Mexic, Suedia si Coreea de Sud. Rusia, tara gazda, este in grupa A, alaturi de Uruguay, Egipt si Arabia Saudita. Campioana europeana Portugalia a fost repartizata in grupa B, cu Spania, Iran si Maroc.Componenta…

- La fel ca si Statele Unite ale Americii, Europa se afla de acum in raza de actiune a tirurilor cu rachete balistice efectuate de Coreea de Nord, a avertizat joi ministrul apararii din Franta, Florence Parly,...

- Franta spera sa vanda 12 avioane de vanatoare de tip Rafale si vehicule blindate catre Qatar, cu ocazia vizitei in decembrie a presedintelui francez Emanuel Macron, a declarat, joi, ministrul Apararii francez, Florence Parly, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters. "Am negociat luni…

- La titera se canta ținand-o pe genunchi sau pe masa. Instrumentul a disparut aproape complet din muzica populara romaneasca, dar este inca foarte raspandit in Ungaria și Bulgaria. Totusi, Bihorul organizeaza un festival dedicat muzicii la titera. Scopul unui astfel de eveniment este acela…

- Deputatii Opozitiei au cerut sanctionarea lui Liviu Dragnea pentru incalcarea Regulamentului sedintelor comune, respectiv demisia acestuia din functia de presedinte al Camerei Deputatilor. „Consider neavenite, un abuz de putere declaratiile lui Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu si solicit demisia…