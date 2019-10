Liban: Liderul mişcării pro-iraniene Hezbollah îi atenţionează pe protestatari împotriva unui vacuum politic "Orice solutie trebuie sa evite cufundarea intr-un vacuum (politic), pentru ca aceasta ar fi foarte periculos", a spus Nasrallah in cel de-al doilea mesaj televizat al sau de la declansarea protestelor, la 17 octombrie. "Orice vacuum va duce la haos si colaps", a subliniat el. "Avem informatii si suspiciuni ca se fac eforturi pentru a atrage Libanul intr-un razboi civil", a adaugat Nasrallah, fara a oferi alte detalii. El si-a reiterat opozitia fata de apelurile protestatarilor la inlaturarea de la putere a presedintelui si guvernului. Confruntat cu o mobilizare populara… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

