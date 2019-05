Stiri pe aceeasi tema

- Un oficial militar de la Teheran a declarat ca Iranul poate scufunda navele de razboi americane trimise in regiunea Golfului folosind rachete si “arme secrete”. Declarația vine dupa ce Statele Unite au anuntat vineri desfasurarea a 1.500 de soldati in Orientul Mijlociu. Washingtonul a transmis ca aceasta…

- Statele Unite vor riposta "cu forta majora" daca Iranul va ataca obiective americane din Orientul Mijlociu, a avertizat marti presedintele Donald Trump, in contextul tensiunilor dintre Washington si Teheran.Citește și: 'Epoca de aur' a protocolului SRI-PICCJ: Laura Codruta Kovesi le cerea…

- Aprobarea pentru desfasurarea de trupe are la baza acordurile bilaterale intre SUA si tarile din Golf, a scris ziarul saudit, care nu a numit statele in cauza si a insistat ca SUA nu intentioneaza sa porneasca un razboi cu Iranul."Principalul motiv al desfasurarii de trupe americane in…

- „Vom invinge frontul americano-sionist. Iranul are cel mai inalt grad de pregatire militara defensiva, pentru a contracara orice tip de amenintare sau solicitari excesive", a declarat Amir Hatami. Statele Unite au mobilizat forte militare suplimentare in Orientul Mijlociu, inclusiv un portavion,…

- Germania si Olanda au anuntat miercuri ca isi suspenda operatiunile de instruire militara din Irak, in contextul in care SUA au avertizat privind existenta unor amenintari sporite din partea unor forte sustinute de Iran, pe fondul escaladarii tensiunilor intre Washington si Teheran, relateaza Reuters…

- Presedintele american Donald Trump a dezmintit marti informatia aparuta in cotidianul New York Times (NYT) potrivit careia oficiali americani discuta un plan militar vizand trimiterea a 120.000 de militari in Orientul Mijlociu pentru a contracara orice eventual atac iranian sau o accelerare a programului…

- Ministrul israelian al Energiei, Yuval Steinitz, a declarat ca Iranul ar putea lansa atacuri directe sau indirecte impotriva Israelului daca tensiunile dintre regimul de la Teheran și Statele Unite vor escalada, potrivit Reuters.Citește și: Liviu Dragnea anunța un proiect de lege, la mitingul…

- Iranul va reîncepe activitațile de îmbunatațire a uraniului daca puterile lumii nu își vor ține promisiunile facute în cadrul acordului nuclear din 2015, a declarat miercuri președintele Hassan Rouhani, la un an dupa ce SUA s-au retras din acord, transmite Reuters.Într-un…