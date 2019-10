Liban: Franţa cere respectarea ''cu stricteţe a dreptului tuturor libanezilor de a manifesta'' Intr-un comunicat, Quai d'Orsay da asigurari ca "Franta urmareste cu atentie ultimele evolutii din Liban. Aceasta solicita pastrarea naturii pasnice a protestelor si respectarea cu strictete a dreptului tuturor libanezilor de a manifesta'', scrie Agerpres. ''Franta isi reinnoieste incurajarile pentru guvernul libanez de a efectua reformele necesare pentru a permite restabilirea economiei libaneze si furnizarea de servicii publice de catre stat, in beneficiul direct al tuturor cetatenilor libanezi'', se arata in comunicat. ''Franta este alaturi de Liban. In aceasta perspectiva… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

