- Un copil de cinci ani si-a pierdut viata si alte patru persoane au fost ranite dupa ce o ambarcatiune cu 39 de refugiati sirieni la bord s-a scufundat sambata dimineata in nordul coastelor libaneze, a anuntat guvernul de la Beirut, citat de EFE. Potrivit primelor date ale anchetei, o unitate militara…

- Spania a primit joi, in portul Algesiras, inca o nava umanitara cu migranti salvati din largul coastelor libiene, transmite AFP, remarcand ca primirea a avut loc mult mai discret decat in cazul vasului Aquarius, in urma cu aproape doua luni. Nava Open Arms, inchiriata de organizatia umanitara…

- Echipe de salvare spaniole au anuntat duminica dupa amiaza ca au recuperat peste 200 de migranti in Mediterana, in timp ce ministrul de interne al tarii a plecat spre Mauritania in speranta de a intari lupta impotriva imigratiei ilegale, relateaza AFP.Potrivit unui purtator de cuvant al serviciului…

- Italia a decis sa conditioneze debarcarea migrantilor pe care navele operatiunii navale europene Sophia ii salveaza pe Mediterana de preluarea acestor migranti si de catre alte state europene, informeaza Agerpres, citand AFP. ‘Italia nu mai vrea sa fie singura tara ...

- Grupul Vardinogiannis a anunțat joi finalizarea achiziției Marfin Bank, in urma primirii avizului favorabil din partea Bancii Naționale a Romaniei (BNR). Grupul opereaza in mai multe industrii, precum energie (rafinarii, lanț de benzinarii, gaze naturale și electricitate), transport maritim și media.…