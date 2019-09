Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra Stan a trecut, acum șase ani, prin cea mai grea perioada din viața ei. Artista a fost batuta crunt de Marcel Prodan, pe vremea aceea managerul și iubitul ei, iar imaginile cu ea plina de vânatai au șocat opinia publica.

- Afla in continuare ce aduc astrele in amor pentru fiecare zodie in parte! Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie) Viata ta sentimentala este incercata de turbulente asa ca este imperativ necesar sa ai o discutie cu partenerul de cuplu astfel incat sa descoperiti impreuna principalele…

- Wonderfilm Media a achizitionat drepturile biografiei „Steve McQueen: The Life and Legend of a Hollywood Icon”, scrisa de Marshall Terrill si lansata in 2010, si o va adapta pentru marile ecrane, informeaza The Hollywood Reporter.Terrill a petrecut zece ani cercetand pentru aceasta carte,…

- Actorul și cantarețul mexican Ferdinando Valencia trece printr-o mare suferința, dupa ce unul dintre gemenii sai a incetat din viața, la numai trei luni. Ferdinando Valencia, in varsta de 36 de ani, formeaza un cuplu cu Brenda Kellerman, impreuna cu care are a avut gemeni in urma cu trei luni. Insa…

- Este apreciat in toata lumea, dar putini ii cunosc povestea. Artistului de etnie roma, Sandu Ciorba, nu ii place sa vorbeasca despre el si nu da interviuri, in ciuda faptului ca a fost curtat chiar si de posturi mari de televiziune, din afara tarii. Pentru jurnalistii de la Acces Direct, insa, a facut…

- Laura Cosoi a explicat cum este relația sa cu partenerul de viața de cand are un copil In luna iunie a anului trecut, actrița Laura Cosoi a devenit mamica pentru prima oara. Vedeta a adus pe lume o fetița care a primit numele Rita. Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticapean, și-au creștinat fiica in…

- Betty Stoian și Catalin Vișanescu au devenit parinți pentru prima data in urma cu 8 luni, iar de atunci, lumea lor a capatat un alt sens. Deși foarte multe cupluri racesc dragostea și intimitatea atunci cand vine pe lume un copil, se pare ca in cazul celor doi, lucrurile stau altfel.

- Analfabetismul funcțional este o problema care afecteaza 42% dintre elevii romani, care deși sunt capabili sa citeasca un text la prima vedere, au mari dificultați in a-l ințelege sau a efectua operații matematice simple. Aceasta statistica plaseaza Romania pe locul I in randul țarilor din Uniunea Europeana…