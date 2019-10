In urma unei relatii tumultoase, plina de suisuri si coborasuri, Liam Hemsworth si Miley Cyrus si-au facut publica despartirea anul acesta, in luna august. Dupa ce Miley s-a afisat in ultima perioada alaturi de cantaretul australian Cody Simpson, a venit si randul lui Liam, acesta fiind surprins in compania actritei Maddison Brown.