- Liam Hemsworth a confirmat desparțirea de Miley Cyrus și a declarat ca ii ureaza fostei sale soții ”sanatate si fericire”. Actorul australian a postat un mesaj pe contul sau de Instagram confirmand desparțirea și anunțand ca este o chestiune privata și nu dorește sa discute despre asta. ”Miley si cu…

- Ziarul Unirea 114 – Un nou numar de urgența, care va transmite locația printr-un mesaj Potrivit unui proiect legislativ ce a fost pus recent in dezbatere publica de catre Ministerul Comunicațiilor și Societații Informaționale (MCSI), un nou numar de urgența va aparea in curand. Potrivit avocatnet.ro,…

- Unchiul Alexandrei Macesanu, Alexandru Cumpanasu, a afirmat ca a discutat cu familia fetei si au hotarat ca aceasta traieste pana vor avea o dovada concreta a mortii sale. Cumpanasu mai spune ca cele doua institutii, DIICOT si IGPR, ar trebui desfiintate deoarece nu au inceput razboiul cu clanurile…

- Ioan Maceșanu, tatal Alexandrei, fata de 15 ani disparuta in timp ce se ducea in Caracal și despre care Gheorghe Dinca a declarat ca a violat-o și a omorat-o, are un mesaj pentru acesta.”I-am vazut zambetul in colțul gurii. I-aș transmite sa arda in Iad, daca a facut așa ceva. Daca nu a facut,…

- Miley Cyrus pune capat zvonurilor 'prostesti' despre o eventuala despartire de sotul sau, Liam Hemsworth, postand pe social media mai multe poze in care celebreaza implinirea a 10 ani de cand ea si actorul australian s-au cunoscut, informeaza