- Șuie Paparude, The Mono Jacks, Jurjak și FiRMA Liam Gallagher (UK), Disclosure DJ set (UK), Kaiser Chiefs (UK), Kovacs (NL) sunt primii artiști internaționali confirmați la prima ediție a Fall in Love Festival, ce va avea loc intre 31 august – 1 septembrie 2019, la Palatul Mogoșoia. Lor li se adauga…

- A opta editie a Festivalului „Poetii nemuririi noastre" a adunat la Dumbraveni academicieni, actori, poeti si scriitori, dar si un mare numar de iubitori ai culturii. La editia din acest an, derulata in cursul zilei de vineri, invitatii de marca au fost actorul George Mihaita si fostul ...

- AS FC Galactic Buzau organizeaza la sfarsitul saptamanii cea de-a VII-a editie de iarna a Trofeului „Buzaul Sportiv” – Romania 100. Competitia este dedicata exclusiv juniorilor, este strucurata pe doua categorii de varsta, 2007 si 2010 si se anunta una extrem de atractiva, cu nume importante in fotbalul…

- De foarte multa vreme sala de sport a Colegiului Național "Nicolae Grigorescu" din Campina nu a mai fost atat de plina de spectatori, la o competiție sportiva. S-a intamplat la prima ediție a Cupei "1 Decembrie" la minihandbal, organizata de CS Campina. Zeci de parinți sau rude ale micuțelor handbaliste…

- Show de zile mari in cea de-a douasprezecea ediție a emisiunii „Te cunosc de undeva”! Concurenții și-au pus la bataie talentul și ambiția pentru a convinge juriul ca merita sa primeasca note mari!

- Festivalul Caolin va avea o ediție speciala in acest an, dedicata Craciunului. Aceasta ediție este programata pentru perioada 23 – 25 noiembrie 2018. CAOLIN 2018 (23-25 noiembrie, Cluj-Napoca, Romania), ajuns la a V-a ediție, se va desfașura anul acesta in trei locații, acestea fiind Turnul Croitorilor,…

- In perioada 12-14 noiembrie s-a desfasurat la Bucuresti cea de-a doua editie a GreenTech Film Festival, la Cinema Elvire Popesco, unde publicul a putut lua parte la proiectii de film, dezbateri pe teme economice, dar si la avanpremiera celui de-al doilea sezon al documentarului MARTE, o productie National…

- Cea de-a doua editie a Bucharest Gaming Week, un eveniment dedicat industriei de gaming si pasionatilor de jocuri video din Romania, va avea loc in perioada 4 - 9 decembrie, la complexul Romexpo si in alte locuri din Capitala, arata un comunicat...