- Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Lia Savonea, a declarat, in contextul deciziei CCR privind completele specializate de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ), ca va convoca Sectia pentru judecatori a Consiliului pentru a stabili responsabilitatea conducerii instantei…

- Lucrarile plenului Consiliului Superior al Magistraturii au fost amanate din nou, miercuri, pentru a patra oara, din lipsa de cvorum. CSM trebuia sa ia o decizie in privinta validarii in functie a noului sef al Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ), Adina Florea. Inainte de inceperea…

- Presedinta Consiliului Superior al Magistraturii, Lia Savonea, a adresat luni o scrisoare publica premierului Viorica Dancila in care solicita sa i se comunice daca Guvernul are in pregatire sau macar in intentie elaborarea unui act normativ de desfiintare a Sectiei Speciale de investigare a magistratilor.…

- Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Lia Savonea, a adresat luni o scrisoare publica premierului Viorica Dancila si ministrului Justitiei, Ana Birchall, in care solicita sa se comunice daca la nivelul Guvernului exista un proiect de act normativ privind desfiintarea Sectiei pentru investigarea…

- Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Lia Savonea, a sesizat sambata Inspecția Judiciara pentru a efectua cercetari cu privire la conduita și modul in care procurorul de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova a intervenit in cazul fetiței din Mehedinți. https://www.romaniatv.net/procurorul-care-a-bruscat-fetita-din-baia-de-arama-va-fi-cercetat-de-inspectia-judiciara_479606.html

- "Azi, 21 mai 2019, la sediul Curtii de Apel Cluj s-a intrunit Adunarea Generala a Judecatorilor, la solicitarea unei treimi din numarul judecatorilor Curtii de Apel Cluj, pentru discutarea initierii procedurii de revocare a doamnei judecator Lia Savonea din functia de membru ales in cadrul Consiliului…

- Șeful Inspecției Judiciare, Lucian Netejoru, a declarat ca instituția la carma careia se afla a fost supusa unor mari presiuni din partea DNA, condusa la acel moment de Laura Codruța Kovesi. Netejoru a declarat ca inspectorii aveau dosare pregatite in cazul in care nu respectau cererile DNA. La mai…

- Peste 100 de voluntari, angajați ai CAA, au participat la acțiunea de curațenie din parc. Turdenii se pot bucura odata cu sosirea primaverii de un parc mai frumos!