- Premierul Viorica Dancila s-a declarat luni nemultumita de conflictul iscat intre ministrul Justitiei, Ana Birchall, si presedintele CSM, Lia Savonea.`Mi se pare ca nu trebuie sa aiba loc astfel de lucruri. Nu e normal ca intre un ministru si seful CSM sa existe un astfel de conflict si el…

- Lia Savonea ar putea parasi poziția de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii. Mai mulți membri ai CSM pregatesc inițierea procedurilor de revocare din funcție, relateaza surse judiciare citate de Digi24. Conflictul din interiorul CSM s-a acutizat in ultimele saptamani. Mai mulți membri,…

- In ziua in care plenul CSM are a sasea oara pe ordinea de zi numirea Adinei Florea in functia de procuror-sef al Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, un grup ostil judecatoarei Lia Savonea, care cuprinde si membri ai CSM, incearca revocarea acesteia din functia de presedinte al…

- Ana Birchall i-a trimis o scrisoare Liei Savonea in care ii reproseaza modul in care a convocat sedinta Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru validarea Adinei Florea la sefia sectiei speciale si cere explicatii

- lenul Consiliului Superior al Magistraturii are, marți, pe ordinea de zi, validarea rezultatelor concursului pentru numirea Adinei Florea ca procuror-șef al Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție (SIIJ)

- Dupa acest moment, membrii CSM au ajuns chiar la jigniri, iar ministrul Justitiei, prezent in sedinta, a fost intrerupt de mai multe ori. Plenul CSM a fost ca un ring de lupta pentru magistrati. Si de data aceasta, validarea rezultatelor concursului pentru numirea Adinei Florea ca procuror-sef al Sectiei…

- Iata ca ”mimarile” ministrului Justiției de a impune oficializarea Adinei Florea in fruntea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție sunt pur și simplu deja penibile. Fiind totuși greu de crezut ca altfel atat de orgolioasa Ana Birchall chiar nu gasește resursele de ambiție personala…

- Procurorul CSM Cristian Ban, cel care alaturi de colegii din Secția de procurori boicoteaza validarea numirii Adinei Florea la șefia Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție, este cercetat in șase cauze la aceasta instituție, scrie luju.ro. Astfel, in unele dintre aceste dosare Cristian…