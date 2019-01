Lia Savonea (CSM) respinge acuzaţiile de ingerinţă nepermisă într-un dosar Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), judecatoarea Lia Savonea, a respins vineri informatiile publicate despre ea in mediul online, despre care spune ca acrediteaza ideea unei ingerinte nepermise intr-un dosar in curs de solutionare, si subliniaza ca sustine dreptul magistratilor de a cere apararea reputatiei profesionale si ca aceasta procedura implica mai multe etape. Presedintele CSM explica intr-un comunicat de presa ca in dosarul amintit a fost formulata o cerere de stramutare si de suspendare a judecatii prevazuta de Codul de procedura civila care nu are nicio legatura… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Revoltator! In fata bombardamentului zilnic al puterii (si al mercenarilor din presa aservita) contra magistratilor independenti presedintele CSM a tacut malc. Mi-am permis si eu o data, o singura data, de cand sunt presedintele PNL sa imi exprim ingrijorarea pentru decizia inspectiei judiciare…

- "Este o decizie corecta si presedintele actioneaza in conformitate cu prevederile Constitutiei si nu este vinovat presedintele ca Dragnea nu are capacitatea sa desemneze niste ministri care sa aiba macar studiile de specialitate, nemaivorbind de competenta, experienta manageriala si alte calitati…

- Lia Savonea a fost aleasa presedinte al CSM. De asemenea, procurorul Nicolae Solomon a fost ales vicepresedinte al institutiei. Presedintele a parasit sedinta dupa prezentarea bilantului, cu un discurs anti-coruptie si ironii la adresa lui Tudorel Toader. Sectia pentru procurori l-a desemnat marti pe…

- Lia Savonea a fost validata, miercuri, de catre plenul Consiliului Superior al Magistraturii pentru funcția de președinte CSM, judecatorul fiind singurul candidat pentru aceasta poziție. De asemenea, Nicolae-Andrei Solomon a fost validat pentru funcția de vicepreședinte al CSM pentru anul 2019. …

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat dur PSD pentru declaratiile facute de Ilan Laufer, politicianul propus pentru functia de ministru al Dezvoltarii, la adresa sefului statului. Laufer l-a acuzat pe presedintele Klaus Iohannis de „antisemitism“ pentru ca nu a vrut sa-l accepte ca vicepremier…

- Numirea magistratului in funcția de președinte al Secției Penale vine in urma propunerii formulata de președintele Tribunalului Arad și trimisa catre Consiliul Superior al Magistraturii de președintele Curții de Apel Timișoara. Judecatorul Petru Popescu a fost delegat in funcția de președinte al Secției…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a respins acuzatiile potrivit carora protocoalele secrete au fost incheiate in baza unei hotarari semnata chiar de el in 2005, cand era premier. El intreaba daca hotararea a cerut cumva serviciilor sa mearga in Justitie cu dosarele galbene la judecatori.

- Președintele CSM, Simona Marcu, susține, referitor la operaționalizarea Secției pentru investigarea infractiunilor din justitie, ca iși exprima convingerea ca va asigura protecție magistraților in ceea ce privește posibilele presiuni asupra lor. Recrutarea magistratilor exclude orice ingerinta exterioara,…