Lia Olguta Vasilescu, veşti proaste pentru pensionari: "PNL nu mai aplică majorările din 2020". VEZI program de guvernare al PNL "Programul de austeritate al PNL pentru pensionari. Din ce citim in preambului programului pentru Munca, liberalii sunt mai preocupați de ceea ce se intampla cu sistemul de pensii in 2060 decat de ce se intampla anul viitor. Prin urmatoarea fraza ei ne anunța ca nu vor mai aplica actuala lege a pensiilor care prevede creștere de 40 la suta a punctului de pensie anul viitor și recalcularea tuturor pensiilor, incepand de anul acesta, pentru a se introduce noua formula, mai buna pentru pensionari: "Constituirea unui grup de lucru pentru a stabili masuri potrivite astfel incat pensile sa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

