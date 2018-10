Stiri pe aceeasi tema

- Tiberiu Mitrea, consilier local in Primaria Sibiu, ales pe listele PSD, s-a revoltat recent pe Facebook impotriva sefului sau de partid. Acesta i-a sugerat sa aiba grija, mai degraba, de ceea ce fac ministrii decat de protocoalele din justitie.

- Fostul premier Victor Ponta sustine ca, atunci cand a spus ca PSD a fost confiscat de un grup infractional organizat, "harabagiii lui Dragnea de la televiziuni" l-au insultat si etichetat ca fiind tradator si ca este cu statul paralel.

- Viceprimarul minicipiului Alexandria, Gica Anghel, a postat pe contul sau de Facebook un mesaj jugnitor la adresa șoferului cu numarul de înmatriculare ”M*** PSD”.„Frustratul ala cu masina din Suedia cu nr. ….PSD, întâi sa-i dea ma-sii ..ue ca…

- Ministrul italian de Interne, Matteo Salvini (foto), a acuzat Uniunea Europeana ca incearca sa indeparteze Marea Britanie de Brexit, pentru care cetatenii sai au votat. "Nu exista obiectivitate sau intentii bune din partea europeana", a declarat Salvini intr-un interviu acordat publicatiei…

- Alerta de calatorie in Portugalia. Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Portugheza ca, in perioada 25-26 iulie 2018, va avea loc o greva a personalului de bord al companiei aeriene Ryanair. Cetațenii romani pot solicita…

- Oana Roman si Marius Elisei, mai indragostiți ca niciodata. Cei doi au profitat de timpul petrecut impreuna, fara fetița lor și au ieșit in oraș, la o cina romantica. Vedeta a facut un selfie și a postat imaginea pe contul de socializare. Dupa cina, Oana și Marius Elisei au mers la un film si au petrecut…

- Fostul ministru al Educatiei Remus Pricopie (PSD) ii cere colegei sale de partid Viorica Dancila, premier al Romaniei, sa nu permita adoptarea unei ordonante de urgenta privind gratierea si amnistierea unor fapte, in legatura cu care se speculeaza intens in mass-media. "Potrivit unor surse…

- Dupa ce a fost criticat pentru modul in care i-a tratat pe romanii care i-au scris pe pagina personala de Facebook, Ministrul de Finante Eugen Teodorovici a scris marti seara ca replicile de fapt nu i-au apartinut si ca un „colaborator pro-bono” ar fi fost cel care le-a scris. „Nu intentionez sa-mi…