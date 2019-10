Lia Olguța Vasilescu, uimită de Iohannis: Să facă asemenea prostioare? Vai de noi! ”Cand am citit postarea asta, mi-am amintit de miile de mesaje, transmise in privat, de genul: "Te-am ales drept cea mai frumoasa mamica. Trimite si tu acest mesaj la zece alte mamici ca sa le faci fericite!" sau "Dumnezeu Mantuitorul sa te ocroteasca! Trimite acest mesaj la zece cunoscuti si vei primi un loc in rai si un ingeras numai al tau". Ma gandeam cam cata minte si timp liber de pierdut au unii oameni care stau si scriu constiinciosi asa lucruri traznite. Dar PRESEDINTELE ROMANIEI sa stea, EL, marele barbat de stat, garantul Constitutiei, tatucul natiei, cand nu mai are tara… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

