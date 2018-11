Stiri pe aceeasi tema

- In guvernarea PSD-ALDE, Romania redevine o redutabila forța agricola in UE. Intr-o singura zi, peste 100.000 de fermieri au primit subvențiile. 99,61% ! Acesta este nivelul pe care l-a reușit Romania in privința banilor europeni atrași pentru plațile directe in agricultura. Din 1,801 miliarde…

- Andrei Nicolae, deputat PSD Prahova Saptamana aceasta a debutat cu doua vești importante pentru viitorul parcurs economic al Romaniei. Așa cum a fost trecut in programul de guvernare, coaliția PSD-ALDE și-a menținut prioritațile in ceea ce privește investițiile in programele pentru stimularea tinerilor…

- Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne, a comentat, luni, la Romania TV asupra asteptatei remanieri a Guvernului. "De cate ori s-a lansat aceasta tema a remanierii am vazut cu totii multe liste. Evaluarea ministrilor este apanajul premierului, stiu ca face aceasta evaluare. Nu am intrebat…

- Pe plan național, Ministerul Agirculturii și Dezvoltarii Rurale estimeaza ca pana in 2020 sistemul de irigații sa coste un miliard de Euro, din care 26,5 milioane vor fi alocați doar in acest an. Pana in anul 2020, sistemele de irigații vor acoperi o suprafața de peste 48.000 de hectare in zona Iașului. …

- Guvernul se imprumuta 450 de milioane de euro de la BEI, pentru cofinanțarea proiectelor pe fonduri. Memorandumul privind contractarea imprumutului pentru continuarea unor investitii in dezvoltarea rurala se afla pe ordinea de zi a ședinței de Guvern, a anuntat premierul Viorica Dancila. „Legat de…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, ii raspunde lui Eugen Teodorovici, dupa ce „ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, si-a exprimat o parere personala, mai apropiata de mediul de afaceri, atunci cand a vorbit de eliminarea salariului minim in sectorul privat”. „Aceasta masura este exclusa, nefiind…

